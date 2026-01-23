Το έμβλημα του ΟΗΕ είναι ένας παγκόσμιος χάρτης πλαισιωμένος από δύο κλαδιά ελιάς. Το έμβλημα του Συμβουλίου Ασφαλείας που ίδρυσε και επισήμως χθες στο Νταβός ο Ντόναλντ Τραμπ είναι ένας χάρτης πρωτίστως της Βόρειας Αμερικής, με λίγο από Κεντρική και Νότια, μέσα σε μια ασπίδα πλαισιωμένη από δύο κλαδιά ελιάς. Οσο λοιπόν κι αν ο αμερικανός πρόεδρος επέμεινε ότι «το καλύτερο συμβούλιο που έχει σχηματιστεί ποτέ» θα εργασθεί «σε συντονισμό» με τον ΟΗΕ, λίγοι από όσους ανησυχούσαν πως πρόκειται απλά – όπως σχολίασαν χαρακτηριστικά οι «New York Times» – για «την πιο πρόσφατη εκδήλωση της προσπάθειας του Τραμπ να διαλύσει το διεθνές σύστημα που οικοδόμησε η Αμερική μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και να χτίσει ένα καινούργιο, με τον ίδιο στο κέντρο», πρέπει να καθησυχάστηκαν. Αν εξαιρέσει κανείς τον «συνήθη ύποπτο» πρωθυπουργό της Ουγγαρίας, Βίκτορ Ορμπαν, και τον υπηρεσιακό πρωθυπουργό της Βουλγαρίας, Ρόζεν Ζελιάζκοφ, η ΕΕ έλαμψε διά της απουσίας της από την τελετή υπογραφής του ιδρυτικού χάρτη του Συμβουλίου. Μέσα σε όλο τον θόρυβο και τον ναρκισσισμό που συνόδευσαν αυτήν την τελευταία, πάντως, η αμερικανική ομάδα παρουσίασε κάποια σημαντικά και συγκεκριμένα επόμενα βήματα για το μέλλον της Γάζας.

Ποιοι συμμετείχαν

Από εκεί ξεκίνησαν όλα άλλωστε: το Συμβούλιο Ειρήνης είχε αρχικά εγκριθεί από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ τον περασμένο Νοέμβριο με δεδομένο ότι θα επικεντρωνόταν στην καθοδήγηση / εποπτεία της επόμενης φάσης μετά τον πόλεμο της Γάζας. Στη συνέχεια όμως, ο Τραμπ το μετέτρεψε σε έναν υποτίθεται παγκόσμιο οργανισμό που φιλοδοξεί να ανταγωνιστεί την G7, την G20, ακόμα και τον ίδιο τον ΟΗΕ – όλα υπό τον προσωπικό του έλεγχο ως (ισόβιου…) προέδρου, και με «εισιτήριο εισόδου», αν ένα κράτος-μέλος επιθυμεί η αρχική τριετής συμμετοχή του να γίνει μόνιμη, το ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, από τις περίπου 50 προσκλήσεις που εστάλησαν, περίπου 35 ηγέτες έχουν ήδη δεχθεί να ενταχθούν. Χθες ενέκρινε την κυβερνητική απόφαση ένταξης και το κοινοβούλιο της Αλβανίας. «Ολοι θέλουν να συμμετάσχουν», διαβεβαίωσε χθες ο Τραμπ. Στη ιδρυτική τελετή, πάντως, συμμετείχαν μόνο 19: οι πρόεδροι της Αργεντινής, του Αζερμπαϊτζάν, της Ινδονησίας, του Καζακστάν, του Κοσόβου, της Παραγουάης και του Ουζμπεκιστάν, οι πρωθυπουργοί της Αρμενίας, της Βουλγαρίας, της Ουγγαρίας, της Ιορδανίας, του Πακιστάν, του Κατάρ και της Μογγολίας, οι υπουργοί Εξωτερικών της Τουρκίας, της Σαουδικής Αραβίας και του Μαρόκου, καθώς και ο σεΐχης Ισα του Μπαχρέιν και ένας εκπρόσωπος των ΗΑΕ. Ο Τραμπ διαβεβαίωσε πως τους συμπαθεί όλους. Διακήρυξε επίσης πως ο κόσμος είναι, χάρις στον ίδιο προφανώς, «πλουσιότερος, ασφαλέστερος και πολύ πιο ειρηνικός από ό,τι πριν από έναν χρόνο» και υποστήριξε πως ο πόλεμος στη Γάζα έχει περιοριστεί σε «μικρές φωτιές».

Η μελλοντική «Νέα Γάζα»

Επειδή κάθε τέτοια τελετή χρειάζεται ένα καλό νέο, ο Αλι Σάαθ, ο παλαιστίνιος επικεφαλής της 15μελούς επιτροπής τεχνοκρατών που θα διοικήσει προσωρινά τη Γάζα υπό την επίβλεψη του Συμβουλίου Ειρήνης, εμφανίστηκε μέσω βιντεοσύνδεσης ώστε να ανακοινώσει «με χαρά ότι το πέρασμα της Ράφα θα ανοίξει την επόμενη εβδομάδα και προς τις δύο κατευθύνσεις» – μένει βέβαια να δούμε τι έχει να πει επ’ αυτού το Ισραήλ, που απουσίασε από τη χθεσινή τελετή, παρότι έχει δεχθεί να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης, και ο πρόεδρός του, Ισαάκ Χέρτζογκ, βρισκόταν στο Νταβός. Κι επειδή χρειάζεται επίσης να εμπνεύσει, ο σύμβουλος και γαμπρός του Τραμπ, ο Τζάρεντ Κούσνερ, παρουσίασε ένα φιλόδοξο σχέδιο για τις επόμενες 100 ημέρες στη Γάζα που περιλαμβάνει την ανοικοδόμηση βασικών υποδομών – ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, αποχέτευσης, νοσοκομείων και φούρνων – αλλά και μια φιλόδοξη εικόνα (δημιουργημένη μέσω AI) της μελλοντικής «Νέας Γάζας», με τις αναμενόμενες πια εικόνες λαμπερών ουρανοξυστών κατά μήκος της ακτής. Αναγνώρισε ωστόσο πως για να ανακατασκευαστεί η Γάζα, πρέπει πρώτα να αφοπλιστεί η Χαμάς – τα μέλη της «γεννιούνται με τουφέκια στα χέρια», είχε διαβεβαιώσει νωρίτερα ο Τραμπ.

Η Ρωσία είναι έτοιμη να στείλει ένα δισεκατομμύριο δολάρια ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που έχουν παγώσει στις ΗΠΑ για την πρωτοβουλία του Συμβουλίου Ειρήνης, επανέλαβε χθες, μιλώντας αυτή τη φορά στον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς, ο Βλαντίμιρ Πούτιν – ακόμα ένα παράδειγμα του πώς μπορεί μια χώρα να προσπαθήσει να εκμεταλλευτεί τις φιλοδοξίες του Τραμπ ώστε να προωθήσει τα συμφέροντά της.