Κράτος οπερέτα. Κράτος για γέλια και για κλάματα. Κατέβασε ρολά χθες στην πρωτεύουσα, επειδή μια κακοκαιρία, όχι συνηθισμένη, θα χτύπαγε αρκετές περιοχές της χώρας, και αργά το απόγευμα την Αττική. Εκλεισαν σχολεία, οι δημόσιοι υπάλληλοι έμειναν στο σπίτι δίπλα στο τζάκι, αγκαλιά στην πολυθρόνα, και όσοι παρ’ όλα αυτά πήγαν στη δουλειά, έριξαν πασιέντζες και έπαιξαν tetris. Γιατί; Λόγω μιας βροχής που ΘΑ ερχόταν. Δυνατή; Δυνατή. Με αέρα; Με αέρα. Αλλά ΜΕΤΑ το απόγευμα, όταν όλοι θα βρίσκονταν στα σπίτια τους. Ακόμη και οι μαγαζάτορες. Καθότι Τετάρτη – κλειστά. Ασε που ο άνθρωπος από συστάσεως των ανθρώπινων κοινωνιών έχει μάθει να ζει και με ακραίες καιρικές συνθήκες. Και επίσης διαθέτει και το αίσθημα της αυτοσυντήρησης που του επιβάλλει να αυτοπροστατεύεται.

Μόνο στην Ελλαδάρα κλείνουν προκαταβολικά τα πάντα, από τους ευθυνόφοβους που μας κυβερνούν. Μη βρεθεί κάποιος και τους χρεώσει, ότι δεν έλαβαν τα κατάλληλα μέτρα ενόψει μιας καιρικής «εκτροπής». Οπότε, σου λένε κι αυτοί, θέλετε κατάλληλα μέτρα; Ωραία, καθίστε σπίτι σας, και παρατήστε μας ήσυχους. Και αυτό έκαναν. Οπως άλλωστε κάνουν κάθε φορά, που οι καιρικές συνθήκες ξεφεύγουν από τα κοινώς αποδεκτά – ήτοι αγριεύουν κάτι παραπάνω από αυτό που έχουμε συνηθίσει. Βρέχει περισσότερο, κλείστε τα όλα. Ανεβαίνει η θερμοκρασία στα όρια του καύσωνα; Κλείστε τα, ξανά. Αναρωτιέμαι γιατί δεν το κλείνουν εντελώς το μαγαζί, να μην μπαίνουν και στον κόπο να μας στέλνουν και μηνύματα 112…

Η συντέλεια του κόσμου

Και δεν τους απαλλάσσει το θλιβερό γεγονός ότι χάθηκαν δύο άνθρωποι…

Χθες το πρωί, ας πούμε, ήμουν συνδεδεμένος διαδικτυακά στο πρωινό του Mega News με τον Παπαδόπουλο και την Αστερίου, για το καθιερωμένο ανά Τετάρτη debate με τον Μπάμπη Παπαδημητρίου, το οποίο σημειωτέον και απολαμβάνω. Εκεί που ανέπτυσσα μια άποψη, δεν θυμάμαι καν τι έλεγα, ξαφνικά «χτυπάει» το 112, στο κινητό, να μου τρυπάει το μυαλό, ως τα μέσα. Ταράχτηκα άσχημα! Εγινε σεισμός και δεν τον κατάλαβα; Εγινε καμιά καταστροφή εδώ δίπλα, και πρέπει να πάρω τα μέτρα μου; Οχι! Το 112 ήχησε στις 10 παρά 10′ ΤΟ ΠΡΩΙ για να μας προειδοποιήσει για την επιδείνωση των καιρικών συνθηκών που θα συνέβαινε πολλές ώρες αργότερα, το απόγευμα!!!

Είναι με τα καλά τους; Πανικόβαλαν τον κόσμο 8-9 ώρες πριν από την καταιγίδα, προφανώς για να αποθαρρύνουν ακόμη και εκείνους που αψήφησαν τον πανικό και ξεκίνησαν να πάνε στη δουλειά τους, να μην το επιχειρήσουν, γιατί επέρχεται η συντέλεια του κόσμου!

Οτι όπου να ‘ναι, «ήξει δὲ ἡ ἡμέρα Κυρίου ὡς κλέπτης ἐν νυκτί, ἐν ᾖ οὐρανοὶ ροιζηδὸν παρελεύσονται, στοιχεῖα δὲ καυσούμενα λυθήσονται, καὶ γῆ καὶ τὰ ἐν αὐτῇ ἔργα κατακαήσεται», καταπώς περιγράφει τη συντέλεια ο Απόστολος Πέτρος στη Β’ Επιστολή του (3ο κεφάλαιο, 10ος στίχος). Το οποίο σε απλά ελληνικά σημαίνει ότι κατά τον Αγιο «φτάνει η ημέρα του Κυρίου, σαν κλέφτης τη νύχτα, οι ουρανοί θα εξαφανιστούν με τρομερό πάταγο, τα στοιχεία της φύσεως θα διαλυθούν στη φωτιά, και η γη, όπως κι όλα όσα έγιναν πάνω σ’ αυτήν, θα κατακαούν».

Ευτυχώς πάντως, ο Κύριος ανέβαλε την επίσκεψή Του…

Οταν ο Χάρης άκουσε τη Μαρία

Τα της προχθεσινής συνεδρίασης της ΚΟΕΣ του ΠΑΣΟΚ τα πληροφορηθήκατε, υποθέτω. Το κόμμα, αντί να οδεύει σε ένα συνέδριο ενότητας και ομοψυχίας, πάει (με 200 στον τοίχο…) για μια νέα περίοδο εσωστρέφειας, με δεδομένο το αποτέλεσμα: δεν πρόκειται να σηκώσει κεφάλι ποτέ και με τίποτε. Ενας εξ αυτών που έθεσαν ουσιαστικά θέμα ηγεσίας στο κόμμα (αφού έχει αποτύχει η στρατηγική που ακολουθεί ο πρόεδρος…) ήταν ο Χάρης Δούκας. Που χθες το πρωί ήταν καλεσμένος στον Σκάι, προφανώς για να επαναλάβει την κριτική του στον Ανδρουλάκη και να υπεραμυνθεί της πρότασής του για τον διάλογο με τις «προοδευτικές δυνάμεις». Εκεί λοιπόν πάνω στην κουβέντα, οι δημοσιογράφοι τον ρώτησαν «διάλογος και με την κυρία Καρυστιανού;». Και τι απάντησε ο άνθρωπος, που θέλει να γίνει χαλίφης στη θέση του χαλίφη; Οτι «οι τελευταίες δηλώσεις (της Καρυστιανού) δημιουργούν πολύ μεγάλο πρόβλημα. Οι αμβλώσεις ήταν κορυφαία στιγμή το 1986, για τις γυναίκες το δικαίωμα αυτό, του Ανδρέα Παπανδρέου και του Γεννηματά»!!!

Που σημαίνει, σε απλά ελληνικά, ότι αν δεν είχε κάνει αυτές τις δηλώσεις για τις αμβλώσεις η «πρόεδρος» Καρυστιανού, ο δήμαρχος Δούκας δεν θα είχε κανένα πρόβλημα να ανοίξει διάλογο μαζί της το ΠΑΣΟΚ!

Θέση για την «πρόεδρο»

Και όχι, δεν είναι δικό μου συμπέρασμα, είναι όσων παρακολούθησαν τη συνέντευξη του δημάρχου στους «Αταίριαστους» Χρ. Κούτρα και Γ. Ντσούνο. Ο Κούτρας επέμεινε ιδιαίτερα σε αυτό, ο Δούκας όμως πέταγε συνεχώς την μπάλα στην εξέδρα. Αντί να απαντήσει με σαφήνεια, ψέλλιζε κάτι περίεργα, του είδους «να δούμε τι θα πει» και «να δούμε τι θα πει» η «πρόεδρος» Καρυστιανού – τον έχει φάει η αγωνία τον άνθρωπο. Κι αφού, εν συνεχεία, μας ενημέρωσε ότι τη σέβεται απολύτως και την εκτιμάει την «πρόεδρο» για τον αγώνα που δίνει, μας άφησε με την εντύπωση ότι στο πλαίσιο αυτού του θολού πράγματος που προπαγανδίζει, δίκην καραμέλας, περί διαλόγου των προοδευτικών δυνάμεων με το ΠΑΣΟΚ, θα είχε θέση και η «πρόεδρος» του νέου κόμματος!!!

Α, ρε κατακαημένο ΠΑΣΟΚ, τι σου ‘μελλε να πάθεις…

Ούτε στο Νταβός, ούτε στη Βουλή

Ενα δίκιο θα το δώσω στην πρόεδρο μπλα… μπλα… μπλα… Ζωή για τον πανικό που προκάλεσε χθες το μεσημέρι στη Βουλή, επειδή απουσίαζε από τη συζήτηση για το αγροτικό, ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’. Οχι για όσα έλεγε, και τα οποία ήταν εν πολλοίς στα όρια της υστερίας, αλλά για την αιτία που προκάλεσε αυτόν τον πανικό: η συζήτηση στη Βουλή, ατύπως σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών, προκλήθηκε από την κυβέρνηση, προκειμένου να τοποθετηθούν αρχηγοί κομμάτων και ο Πρωθυπουργός, για τη συγκρότηση διακομματικής επιτροπής η οποία θα ασχοληθεί με το εθνικό πρόβλημα που συνιστά ο πρωτογενής τομέας. Αντί γι’ αυτό, ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ έστειλε τον φουκαρά τον υπουργό Κώστα Τσιάρα να διεξέλθει τη συζήτηση, με το πρόσχημα ότι αυτός θα πήγαινε Νταβός, για να συμμετάσχει στο Οικονομικό Φόρουμ. Ωστόσο δεν πήγε. Επικαλέστηκε τις καιρικές συνθήκες και έμεινε Αθήνα (ενδεχομένως να μεταβεί σήμερα στην Ελβετία, για λίγο, και εν συνεχεία να πετάξει για Βρυξέλλες για την έκτακτη, λόγω Γροιλανδίας, σύνοδο κορυφής). Το ερώτημα είναι ότι αφού δεν ταξίδεψε στην Ελβετία, γιατί δεν πήγε στη Βουλή; Απάντηση, δεν υπάρχει. Γι’ αυτό και δεν θα δώσω άδικο στην πρόεδρο μπλα… μπλα… μπλα… Ζωή, που ωρυόταν στη Βουλή…

(Αφού ήξερες πότε θα πήγαινες Νταβός, γιατί δεν όριζες μια άλλη ημερομηνία για τη συζήτηση για το αγροτικό; Δική μου απορία)

Μακριά από τις κακοτοπιές

Το άλλο μεγάλο ερώτημα είναι γιατί ο πρόεδρος Κυριάκος ο Α’ απέφυγε πραγματικά να βρεθεί στο Νταβός, χθες. Οι εκτιμήσεις πολλές και οι εικασίες περισσότερες. Δεν ήθελε να βρεθεί στο ακροατήριο την ώρα της ομιλίας του Τραμπ; Υπήρχε ίσως φόβος να πέσει πάνω του, σε κανένα διάδρομο, και να τον ρωτήσει ο άλλος, γιατί δεν θέλει να μετάσχει στο «Συμβούλιο Ειρήνης» που προτίθεται να στήσει; Θέλησε να αποφύγει τις κακοτοπιές με το μπάχαλο σχετικά με τους δασμούς που σχεδίαζε να επιβάλει στην Ευρωπαϊκή Ενωση ο πλανητάρχης, λόγω Γροιλανδίας; Διαλέγετε και παίρνετε. Η ουσία είναι ότι έμεινε Αθήνα ο αρχηγός. Σήμερα, βλέπουμε…