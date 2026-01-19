Δημοφιλή
Μεντιλίμπαρ: «Να μπούμε δυνατά και να πάρουμε τη νίκη» – Τι είπε για τον Ελ Κααμπί
Μια και… καλή απάντησε για τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Ο Βάσκος προπονητής που εξήγησε ότι περιμένει τον Μαροκινό να επιστρέψει, αλλά όπως και να έχει αυτό αφορά στην παρουσία του στην 11άδα την Τρίτη (20/1, 22:00) κόντρα στη Μπάγερ Λεβερκούζεν, στο πλαίσιο της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League. […]
Εξαφάνιση Λόρας: «Όσα έχουν ακουστεί είναι ανυπόστατα, ουδέποτε ασκήσαμε βία στο παιδί μας»
Με ανακοίνωσή τους οι γονείς της 16χρονης διαψεύδουν κατηγορηματικά όσα έχουν ακουστεί για τη σχέση τους με την κόρη τους
Τραγωδία στην Ισπανία: Πληροφορίες ότι βρέθηκε σπασμένος σύνδεσμος στις ράγες
«Τεχνικοί που εντόπισαν φθορά η οποία έδειχνε ότι το πρόβλημα υπήρχε εδώ και αρκετό καιρό»
Συμμορία ένοπλων ληστειών: Προφυλακιστέοι οι δύο από τους πέντε κατηγορούμενους – Ελεύθερο το μοντέλο με περιοριστικούς όρους
Στή φυλακή οδηγούνται μετά την απολογία τους δυο από τους πέντε κατηγορουμένους για το κύκλωμα που φέρεται να διέπραττε ένοπλες ληστείες σε μίνι μάρκετ και πρατήρια καυσίμων σε διάφορες περιοχές μετά τις απολογίες τους. Οι υπόλοιποι τρεις κατηγορούμενοι μεταξύ αυτών και το γνωστό μοντέλο αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους. Η 33χρονη κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, […]
Π. Τυχεροπούλου σε δίκη ΟΠΕΚΕΠΕ: Αγνοήθηκαν οι ενδείξεις και ο Οργανισμός έφτασε ως εδώ
Την κατάσταση που επικρατούσε μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ πριν ξεσπάσει το σκάνδαλο και η υπόθεση ξεκινήσει να ερευνάται από την ευρωπαϊκή εισαγγελία περιέγραψε καταθέτοντας στη δίκη με κατηγορούμενους πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ στην κατάθεση της η Παρασκευή Τυχεροπούλου, η υπάλληλος που είχε κομβικό ρόλο στους ελέγχους ,αλλά έχει βρεθεί εκτός της νέας δομής του Οργανισμού. Δύο […]