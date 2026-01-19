Πύλη εισόδου για την Ευρώπη γίνεται η Ελλάδα, αναβαθμίζοντας τον γεωπολικό της ρόλο, όχι μόνο στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου αλλά και συνολικά στην Ευρώπη, με την υλοποίηση των τριών διαδρόμων σύνδεσης και συγκεκριμένα την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας (Saudi-Greek Interconnector), τη συνεργασία σε θέματα πράσινου υδρογόνου επίσης με τη Σαουδική Αραβία, αλλά και τον East Med Corridor (EMC), τον αγωγό μεταφοράς δεδομένων.

Οπως είπε χθες ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, αναφερόμενος στον ενεργό ρόλο που αναπτύσσει η Ελλάδα αλλά και στις επαφές που είχε κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψής του στο Ριάντ, «η Σαουδική Αραβία είναι ένας παγκόσμιος παίκτης στον τομέα της ενέργειας και η φιλοδοξία της είναι να συνεχίσει να παίζει αυτόν τον ρόλο, επενδύοντας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η Ελλάδα μπορεί να λειτουργήσει ως κόμβος ώστε να μεταφέρεται αυτή η ηλεκτρική ενέργεια στην Ευρώπη. Δηλαδή, η Σαουδική Αραβία να αποτελέσει έναν δεύτερο ενεργειακό διάδρομο, μετά τον Κάθετο Διάδρομο με το αμερικανικό LNG».

Σύμφωνα με τον Στ. Παπασταύρου οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει η χώρα και οι συμφωνίες που γίνονται βρίσκονται μέσα στο ευρωπαϊκό πλαίσιο. Τόσο ο σχεδιασμός του ενεργειακού διαδρόμου με τη Σαουδική Αραβία, όσο και οι ενεργειακές συμφωνίες με τις ΗΠΑ και η υλοποίηση της ενεργειακής συνεργασίας με τη Σαουδική Αραβία, εντάσσονται στο πλαίσιο του Repower EU και της απόφασης της ΕΕ για πλήρη απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο. Επιπλέον το πράσινο υδρογόνο αποτελεί αντικείμενο για δύο από τις οκτώ ενεργειακές λεωφόρους που θα στηρίξουν την ολοκλήρωση της Ενεργειακής Ενωσης.

Τέλος, αναφορικά με το ενεργειακό κόστος και τη θέση της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ενωση, στις πρωτοβουλίες που προωθούνται είναι να υπάρξει περαιτέρω αποκλιμάκωση. «Οσο επιταχύνουμε τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, θα πέφτουν οι τιμές. Η Ελλάδα, σύμφωνα με τις τριμηνιαίες εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το δεύτερο τρίμηνο του 2025 στο οικιακό ηλεκτρικό ρεύμα είναι 19η στην Ευρώπη, κάτω από τον μέσο όρο. Αρα υπάρχουν 18 χώρες στην ΕΕ πιο ακριβές από εμάς, ωστόσο δεν εφησυχάζουμε».