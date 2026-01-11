Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την πληρωμή του επιδόματος μητρότητας (κυοφορίας και λοχείας) το οποίο αφορά μισθωτές, αλλά και μη μισθωτές μητέρες. Αναλυτικότερα και σύμφωνα με τον e-ΕΦΚΑ, η πίστωση των ποσών στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 21 Ιανουαρίου 2026. Η πληρωμή αφορά εργαζόμενες μητέρες – μισθωτές και μη μισθωτές (ελεύθερες επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενες και αγρότισσες) – οι οποίες έχουν υποβάλει εμπρόθεσμα τη σχετική αίτηση, συνοδευόμενη από τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Ειδικότερα, στην εν λόγω πληρωμή εντάσσονται οι αιτήσεις που έχουν οριστικοποιηθεί στο χρονικό διάστημα από 18 Δεκεμβρίου 2025 έως και 15 Ιανουαρίου 2026. Πρόκειται για την πρώτη καταβολή επιδομάτων μητρότητας για το έτος 2026, η οποία αφορά μητέρες που έλαβαν συνολικά 119 ημέρες άδειας κυοφορίας και λοχείας, εκ των οποίων 56 ημέρες πριν και 63 ημέρες μετά τον τοκετό.

Οι κατηγορίες

Το ύψος του επιδόματος καθορίζεται με βάση τις ασφαλιστικές αποδοχές της κάθε εργαζόμενης μητέρας, σύμφωνα με τα ισχύοντα ασφαλιστικά δεδομένα. Στην επικείμενη καταβολή των επιδομάτων μητρότητας δεν θα συμπεριληφθούν συγκεκριμένες κατηγορίες ασφαλισμένων. Ειδικότερα, εκτός πληρωμής παραμένουν:

– οι ασφαλισμένες υπάλληλοι του Δημοσίου,

– οι ασφαλισμένες στο ΤΑΠ-ΔΕΗ, καθώς ο κανονισμός υγείας του Ταμείου δεν προβλέπει τη συγκεκριμένη παροχή,

– οι ασφαλισμένες στο ΤΑΠ-ΟΤΕ, δεδομένου ότι στην περίπτωσή τους οι αποδοχές καταβάλλονται απευθείας από τον εργοδότη.