Με αλλαγή στο modus operandi συνεχίζουν οι διακινητές να στέλνουν κατά εκατοντάδες πρόσφυγες και μετανάστες στη Νότια Κρήτη και τη Γαύδο.

Οπως δείχνουν τα δεδομένα των τελευταίων ημερών, τα κυκλώματα επιβιβάζουν σε μεγαλύτερα – ξύλινα αλιευτικά ως επί το πλείστον – σκάφη μεγάλο αριθμό ατόμων. Στοιβαγμένοι οι αλλοδαποί και κάτω από άθλιες συνθήκες διασχίζουν τη Μεσόγειο, παίρνοντας το ρίσκο το ταξίδι αυτό να μην έχει την κατάληξη που τους έχουν υποσχεθεί.

Είναι ενδεικτικό πως μέσα σε μία εβδομάδα οι λιμενικές αρχές και η δύναμη της FRONTEX εντόπισαν δύο μεγάλα σκάφη στα οποία επέβαιναν εκατοντάδες υπήκοοι τρίτων χωρών.

Νωρίς το πρωί της Παρασκευής – δεύτερης ημέρας των Χριστουγέννων – η Λιμενική Αρχή της Παλαιόχωρας ενημερώθηκε από το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Ερευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού για παροχή συνδρομής σε σκάφος με αλλοδαπούς επιβαίνοντες, στη θαλάσσια περιοχή 35 ναυτικά μίλια νότια της Γαύδου. Συνολικά 361 αλλοδαποί περισυλλέχθηκαν από παραπλέον φορτηγό πλοίο, σημαίας Δανίας, με τη συνδρομή περιπολικού σκάφους του Λιμενικού. Οι αλλοδαποί οδηγήθηκαν στον προσωρινό χώρο φιλοξενίας στην Αγυιά Χανίων.

Ακριβώς μία εβδομάδα νωρίτερα, πλοίο της FRONTEX προχώρησε στον εντοπισμό και τη διάσωση 539 αλλοδαπών (533 άνδρες, 4 γυναίκες και 2 ανήλικοι) στη θαλάσσια περιοχή 16,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γαύδου. Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των επιβαινόντων του αλιευτικού σκάφους, είχαν αποπλεύσει από την περιοχή Τομπρούκ της Λιβύης το βράδυ της 17ης Δεκεμβρίου και είχαν καταβάλει χρηματικά ποσά μεταξύ 3.000 με 5.000 δολαρίων για τη μεταφορά τους στην Ελλάδα.

Πίεση

Η πίεση που δέχονται η Κρήτη και η Γαύδος τις τελευταίες ημέρες, λίγο πριν φύγει η χρονιά, είναι πολύ μεγάλη. Αξίζει να σημειωθεί πως μέσα σε ένα 10ήμερο – από τις 18 έως και τις 27 Δεκεμβρίου – έφτασαν στα νότια της χώρας από τις αφρικανικές ακτές 2.323 πρόσφυγες και μετανάστες, με τα περιστατικά να είναι συνεχόμενα. Από αυτούς σχεδόν 800 έφτασαν μέσα σε ένα 24ωρο. Οπως έχουν υπογραμμίσει τα μέλη της Ενωσης Προσωπικού Λιμενικού Σώματος Δυτικής Κρήτης, από την αρχή του έτους η αύξηση συγκριτικά με την περσινή χρονιά έχει φτάσει το 370%.

Το πρωί του Σαββάτου, εντοπίστηκε λέμβος με 47 αλλοδαπούς επιβαίνοντες στη θαλάσσια περιοχή 34,7 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Στο σημείο μετέβη ένα σκάφος της δύναμης FRONTEX, το οποίο περισυνέλεξε τους υπηκόους τρίτων χωρών (41 άνδρες, 3 γυναίκες και 3 ανήλικοι) και τους μετέφερε στο λιμάνι του Κόκκινου Πύργου, ενώ στη συνέχεια αναχώρησαν για το λιμάνι του Ηρακλείου.

Λίγες ώρες νωρίτερα, το μεσημέρι της Παρασκευής, εντοπίστηκαν 40 αλλοδαποί στη θαλάσσια περιοχή 49 ναυτικά μίλια νότια των Καλών Λιμένων. Αμέσως, στο σημείο μετέβη ένα περιπολικό σκάφος του Λιμενικού, όπου εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε τους 34 άνδρες και τους έξι ανήλικους επιβαίνοντες. Σύμφωνα με τους μετανάστες, είχαν ξεκινήσει το βράδυ της παραμονής των Χριστουγέννων από το Τομπρούκ της Λιβύης, καταβάλλοντας το χρηματικό ποσό μεταξύ των 14.000 δηναρίων Λιβύης και 200.000 γκινέ Αιγύπτου.

Υπερκορεσμός

Οι αφίξεις την ίδια ημέρα ήταν χωρίς σταματημό. Το πρωί της Παρασκευής στελέχη του Λιμενικού Φυλακίου Γαύδου εντόπισαν στην παραλία «Τρυπητή» 78 αλλοδαπούς (68 άνδρες, 3 γυναίκες, 7 ανήλικοι). Οι αλλοδαποί οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου και στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στην Αγυιά Χανίων. Με διαφορά μερικών λεπτών στη θαλάσσια περιοχή νότια της Γαύδου εντοπίστηκε από σκάφος της FRONTEX βάρκα με 30 επιβαίνοντες (29 άνδρες, 1 γυναίκα).

Οι ασταμάτητες ροές έχουν ως αποτέλεσμα να έχουν δημιουργηθεί ασφυκτικές συνθήκες στην Αγυιά. Σύμφωνα με πληροφορίες, πλέον φιλοξενούνται περισσότεροι από 700 μετανάστες, οδηγώντας σε πλήρη υπερκορεσμό το εκθεσιακό κέντρο. Ιατρικό προσωπικό, λιμενικοί και δήμος βρίσκονται σε επιφυλακή, για την κάλυψη των αυξημένων αναγκών. Πάντως, αναμένεται από μέρα σε μέρα η σταδιακή μεταφορά των αλλοδαπών σε δομές της ενδοχώρας.