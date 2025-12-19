Ισως είναι νωρίς. Καμιά αντίρρηση, το πρωτάθλημα έχει μπόλικο δρόμο. Στον αντίποδα, υπάρχει και η εξής ανάγνωση: μετά το αποτέλεσμα της Κυριακής στην Τούμπα, ίσως για κάποιους να είναι αργά!

Συμβαίνει έτσι που τα έφερε η ποδοσφαιρική ζωή και το ανακάτεμα της… τράπουλας, δηλαδή το πώς πέφτουν οι αγωνιστικές στον δεύτερο γύρο για πρώτη φορά στο εγχώριο πρωτάθλημα. Μονομιάς τα μέρη μας έχουν χρώμα αγγλικό και δεν ακολουθείται η κανονική σειρά. Το ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός, λοιπόν, έρχεται σχετικά νωρίς σε σύγκριση με τον πρώτο γύρο και τώρα η πίεση είναι μεγάλη σε αμφότερους τους αντιπάλους. Γιατί δεν θέλουν να χάσουν την επαφή με την κορυφή, ειδικά ο Παναθηναϊκός που είναι ήδη 13 πόντους πίσω από τον Ολυμπιακό, έχοντας βέβαια ένα παιχνίδι λιγότερο. Αν ηττηθεί, τότε δεν θα πρέπει να σκέφτεται μόνο τους ισχυρούς που προπορεύονται αλλά ασφαλώς και τους άλλους αντιπάλους, αυτούς που έχουν λιγότερο βαρύ όνομα. Η μάχη για την τετράδα δεν θα είναι περίπατος στο πάρκο και άλλωστε ο Λεβαδειακός το έχει πάρει πολύ ζεστά, όχι μόνο επειδή αποδίδει κάποιες στιγμές υπέροχο ποδόσφαιρο αλλά και διότι διαθέτει κορυφαία επίθεση, έχοντας ενεργητικό 34 γκολ.

Στον πρώτο γύρο στη Λεωφόρο, οι Πράσινοι είχαν επικρατήσει του ΠΑΟΚ με σκορ 2-1 σε ένα ματς που έμοιαζε με μάχη μέχρις εσχάτων. Και τότε ο Παναθηναϊκός δεν είχε περιθώρια. Πήρε τους βαθμούς και… ανέπνευσε, άσχετα αν στην πορεία διαπίστωσε ότι δεν βελτιώνονται έτσι εύκολα τα πράγματα στη βαθμολογία. Ενα ντέρμπι με σκληρά μαρκαρίσματα και

με… απόνερα τις επόμενες ημέρες για το αν έπρεπε ή όχι να δοθούν (και σε ποιους…) κόκκινες κάρτες.

Αν θελήσει κάποιος να μιλήσει για ατού, έχουμε τον ΠΑΟΚ να κατεβαίνει με ζητήματα στην επίθεσή του και αναμφίβολα δεν βρίσκεται ο Δικέφαλος στην κατάσταση που έμοιαζε να είναι πριν από δύο εβδομάδες. Δεν βγάζει αυτή την αύρα στο παιχνίδι του, οι συνεργασίες έρχονται με φειδώ και οι άνετες νίκες ανήκουν στο παρελθόν. Η ήττα στο Περιστέρι σίγουρα ταρακούνησε αρκετούς στην Τούμπα.

Οσον αφορά στον Παναθηναϊκό, ίσως δεν το ομολογούν, σκέφτονται όμως την επόμενη μέρα. Δεν θα αφήσουν τη χρονιά να κυλήσει εντελώς άδοξα, δεν αγνοεί όμως ο οποιοσδήποτε πως επί των ημερών Μπενίτεθ υπάρχει άνοδος και ταυτόχρονα αρκετά μεγάλα διαστήματα που το σύνολο κατεβάζει στροφές. Η εξέλιξη έχει σκαμπανεβάσματα. Το είδαμε και απέναντι στον Βόλο την περασμένη αγωνιστική, όταν οι μαχητές από τη Μαγνησία διεκδίκησαν τον βαθμό στη Λεωφόρο.

Ενα ντέρμπι, συνεπώς, που κρύβει αρκετά. Και με τους Λουτσέσκου και Μπενίτεθ να ψάχνουν άσους στο μανίκι τους.