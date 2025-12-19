Τα νούμερα σε όλες τις τελευταίες δημοσκοπήσεις πριν από τα Χριστούγεννα δεν κρύβουν τι συμβαίνει: η παρουσία της Ζωής Κωνσταντοπούλου στην Εξεταστική Επιτροπή έχει σηκώσει τα νούμερα της Πλεύσης Ελευθερίας, τα οποία απειλούνται σοβαρά από ένα μόνο ενδεχόμενο – η Μαρία Καρυστιανού όντως, σε λίγους μήνες, να ανακοινώσει κόμμα. Και οι δύο γυναίκες θεωρητικά ψαρεύουν σε αυτό το αντισυστημικό περιβάλλον, αλλά και στη νέα γενιά, που αποτελεί αστάθμητο παράγοντα γιατί δεν αποκλείεται να μη φτάσει στην κάλπη τη μέρα των εκλογών. Η σύγκρουση μεταξύ τους, αν τα πράγματα πάνε όπως φαίνονται, είναι αναπόφευκτη.

Εκτός γραμμής

Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες, αφού δεν ακολούθησε τη γραμμή του ΣΥΡΙΖΑ για τους αμυντικούς εξοπλισμούς στον προϋπολογισμό, υπερψηφίζοντάς τες , η Νίνα Κασιμάτη «καλωσόρισε» με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη νέα FDI HN «Belh@rra» F-601 «Κίμων». Η «γραμμή» αυτή της Κασιμάτη δεν είναι καινούργια – άλλωστε πέρσι και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε υπερψηφίσει τα εξοπλιστικά. Το ενδιαφέρον είναι πως και η Κασιμάτη δεν κάνει το έξτρα βήμα και, σε αυτή την αβέβαιη κατάσταση που βρίσκεται το κόμμα, κανείς δεν αντιδρά. Και αυτό συμβαίνει αφενός γιατί υπάρχουν μεγαλύτερα, συλλογικά προβλήματα και αφετέρου γιατί κανείς προσωπικά, ο κάθε βουλευτής ξεχωριστά, πλην επτά τυχερών, δεν ξέρει ακριβώς πού θα κάτσει η μπίλια του.

Χωρίς Αντίδραση

Και στο ΠΑΣΟΚ, πάντως, έχουν υιοθετήσει την τακτική της μη αντίδρασης. Μπορεί η Αννα Διαμαντοπούλου να ανέφερε πως σε περίπτωση κακού αποτελέσματος θα τεθεί θέμα ηγεσίας και πως, σήμερα, το ΠΑΣΟΚ θα μπορούσε να λειτουργεί καλύτερα και να έχει καλύτερα αποτελέσματα, αλλά στη Χαριλάου Τρικούπη προτιμούν να στέκονται στο κάλεσμα για συσπείρωση. Μπορεί ο Παναγιώτης Παρασκευαΐδης από τη Λέσβο, μαζί με όσα είπε για τον «αλεξιπτωτιστή Δουδωνή», να χρησιμοποίησε ομοφοβική γλώσσα που καταδικάστηκε δημόσια από τον αναπληρωτή γραμματέα ανθρωπίνων δικαιωμάτων του κόμματος, Γιάννη Βήκα, όμως πήρε πίσω (μιλώντας για διαστρέβλωση) τη θετική διάθεση που εξέφρασε για τις «γραμμές» του Αλέξη Τσίπρα. Με τα άλλα «ατοπήματα» κανείς δεν ασχολήθηκε.

Πλην Δούκα

Η Χαριλάου Τρικούπη ανακοίνωσε χθες πως συγκροτεί και τον τομέα Αυτοδιοίκησης, με γραμματέα τον Κώστα Τριαντάφυλλο και τη συμμετοχή, αυτοδικαίως, όλων των δημάρχων που είναι και μέλη του ΠΑΣΟΚ. Στη σύνθεση της γραμματείας, ωστόσο, έλειπε το όνομα του Χάρη Δούκα, γεγονός που εξέπληξε όσους παρέλαβαν τη λίστα με τα ονόματα, μιας και ο Δούκας είναι δήμαρχος στην πρωτεύουσα της χώρας. Αυτή τη φορά, παραδόξως, το επίσημο ΠΑΣΟΚ δεν έχει τσακωθεί με την Πλατεία Κοτζιά. Από κοινού αποφασίστηκε πως δεν μπορεί ο Δούκας, που είναι μέλος της Πολιτικής Γραμματείας της ΚΟΕΣ, να είναι μέλος γραμματείας τομέα. Το ίδιο συμβαίνει και με τα υπόλοιπα μέλη της.

Απορία

Ποιος κερδίζει επικοινωνιακά στο κυβερνητικό μπρα ντε φερ με τους αγρότες; Γιατί κι αυτοί δείχνουν να ξέρουν πώς παίζεται το παιχνίδι.