Ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας και το Offline Running Association, διοργανώνουν την Κυριακή 21 Δεκεμβρίου το Athens Santa Run 2025. Ο χριστουγεννιάτικος αγώνας θα έχει σημείο αφετηρίας το Δημαρχιακό Μέγαρο Αθηνών, θα έχει μήκος 2,8 χιλιόμετρα και θα διεξαχθεί στους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας όπως οι Αθηνάς, Αγίων Ασωμάτων, Πειραιώς, Πλατεία Ομονοίας και Πλατεία Κοτζιά όπου θα γίνει ο τερματισμός. Η εκκίνηση του αγώνα θα δοθεί στις 10 το πρωί. Η διοργάνωση έχει φιλανθρωπική διάσταση αφού μέρος των εσόδων θα διατεθεί στο Κέντρο Υποδοχής και Αλληλεγγύης αλλά για την αγορά υλικών για τις ανάγκες του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων αμφότεροι. Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στα 12 ευρώ και περιλαμβάνει στολή Αγιου Βασίλη την οποία μπορούν να φορούν κατά τη διάρκεια του αγώνα οι δρομείς, αναμνηστικό μετάλλιο τερματισμού και δώρα από τους χορηγούς της διοργάνωσης.

* Εγγραφές: https://www.more.com/gr-el/tickets/sports/athens-santa-run-2025/. Ανώτατο όριο 1.000 ενήλικες και 300 παιδιά. Η παραλαβή των πακέτων θα γίνει την ημέρα του αγώνα από τον χώρο εγγραφών στην Πλατεία Κοτζιά.