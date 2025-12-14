Η ενημέρωση δεν είναι απλώς δουλειά. Είναι μια καθημερινή μάχη με τον χρόνο και την αλήθεια. Και ο Νικήτας Κορωνάκης γνωρίζει πολύ καλά αυτή την πρόκληση. Ως υπεύθυνος του Mega News, του ενημερωτικού 24ωρου καναλιού της Alter Ego Media, αλλά και παρουσιαστής του μεσημβρινού δελτίου ειδήσεων τα Σαββατοκύριακα στο Mega, με καθαρό λόγο, νηφαλιότητα και σταθερή παρουσία, προσπαθεί να προσφέρει το αίσθημα του ειδησεογραφικού προσανατολισμού στο κοινό σε έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Με αφορμή την παρουσίαση του νέου προγράμματος του Mega News, ο ίδιος μίλησε στα «Πρόσωπα» για το εγχείρημα του καναλιού, την ευθύνη του δημοσιογράφου και την προσωπική του διαδρομή.

Σε τι φάση σε πετυχαίνουμε τώρα;

Σε μια πάρα πολύ δημιουργική φάση που «τρέχουν» πολλά πράγματα. Η ενημέρωση είναι κάθε μέρα κάτι δημιουργικό και διαφορετικό. Δεν μπορείς να πεις ότι ρουτινιάζεις ή πλήττεις, γιατί ξυπνάς και κοιτάς να δεις τις ενημερώσεις του ρεπορτάζ και πάντα κάτι καινούργιο έχει προκύψει, οπότε πρέπει να εστιάσεις εκεί. Η τηλεόραση είναι ένα μέσο το οποίο προσφέρεται αν είσαι δημιουργικός άνθρωπος να κάνεις πράγματα. Στα δελτία ειδήσεων έχουμε ένα συγκεκριμένο format το οποίο υπηρετούμε. Αλλά και εκεί η Γενική Διεύθυνση Ειδήσεων και Ενημέρωσης με τον Σταμάτη Μαλέλη, τον Βαγγέλη Γκαϊντέ και όλη την ομάδα προσπαθεί κάθε μέρα, σαν να είναι μια καινούργια αρχή, να δει τι περισσότερο μπορούμε να κάνουμε. Και το κάνουμε χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες, τα νέα μέσα και αποδίδοντας όσο καλύτερα γίνεται. Νομίζω ότι αυτό ανταμείβεται και από τους τηλεθεατές. Αρα κάτι καλό κάνουμε για να καλύπτουμε την επικαιρότητα με αξιοπρέπεια, αντικειμενικότητα και με έναν τρόπο που δεν το κάνουν οι υπόλοιποι. Στο Mega News, εκεί κι αν είναι δημιουργικά τα πράγματα. Είναι μια ιδέα που ξεκίνησε πριν από περίπου έναν χρόνο για τη δημιουργία ενός αμιγώς ενημερωτικού καναλιού, το οποίο έχει εξελιχθεί με πάρα πολλές ώρες ζωντανού ενημερωτικού προγράμματος, από νωρίς το πρωί μέχρι πολύ αργά το βράδυ. Μας κάνει υπερήφανους ότι σε αυτούς τους μήνες που είμαστε στον αέρα έχουμε καταφέρει να πρωταγωνιστήσουμε σε όλα τα μεγάλα γεγονότα, είτε από το εσωτερικό είτε το διεθνές δελτίο, να καλύπτουμε με απόλυτη επάρκεια την κάθε πτυχή του θέματος με εικόνα, ζωντανές συνδέσεις και αποκλειστικά ρεπορτάζ. Κάθε μέρα, σε όλες τις ομάδες που έχουμε χτίσει, και είναι ένα σύμπλεγμα νέων παιδιών και μεγαλύτερων με εμπειρία, με καπετάνιο τον Σταμάτη Μαλέλη, συζητούμε πώς να ενισχύσουμε το κανάλι και να το αναπτύξουμε. Βάζουν οι παλαιότεροι την εμπειρία τους, οι νεότεροι τις ιδέες τους και τη φρεσκάδα τους και βγαίνει κάτι όμορφο.

Πόσο ρίσκο είναι να χτίζεις ένα ενημερωτικό κανάλι σε μια πλατφόρμα που ο τηλεθεατής ακόμα μαθαίνει να χρησιμοποιεί και δεν τη βρίσκει απλά στο ζάπινγκ;

Πλέον μέσω της Cosmote και της Nova, σε περίπου ένα εκατομμύριο τηλεοράσεις, οι οποίες έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτές τις πλατφόρμες, μπορεί ο τηλεθεατής να βρει το Mega News και με το τηλεκοντρόλ, όπως τα υπόλοιπα κανάλια. Το κομμάτι της υβριδικής και του site, μέσω του οποίου επίσης εκπέμπει το Mega News, είναι ένα στοίχημα γιατί πρέπει να ψάξει να σε βρει ο τηλεθεατής και να κάνει μια διαδικασία. Ομως είμαστε περήφανοι για την υβριδική λειτουργία του Mega, γιατί εκεί το κοινό μπορεί να βρει επίσης, πατώντας το κόκκινο κουμπί, όλο το περιεχόμενο του σταθμού, τα κορυφαία αθλητικά ραντεβού, με μεταδόσεις που καλύπτουν ποδόσφαιρο, πόλο, βόλεϊ και μπάσκετ, και την πλατφόρμα Mega Kids με εξειδικευμένο πρόγραμμα για τα παιδιά. Μπορεί να μην το ξέρει ακόμα πολύ ο κόσμος, αλλά σιγά σιγά το μαθαίνει κι αν το βάλει στην καθημερινότητά του θα του προσφέρει πολλές επιλογές.

Ποιο ήταν το σκεπτικό πίσω από τον προγραμματισμό σου για το κανάλι;

Το σκεπτικό είναι να έχουμε στον αέρα πάντα ζωντανή εκπομπή. Αρα αυτό που συμβαίνει πρέπει να το μεταδώσουμε όσο πιο γρήγορα και άρτια γίνεται. Να χρησιμοποιούμε όλο το δυναμικό του ομίλου της Alter Ego Media, κάνοντας ένα πάντρεμα των ιστορικών εφημερίδων, των σάιτ, των ενθέτων και των περιοδικών. Εχουμε, άλλωστε, ένα δημοσιογραφικό δυναμικό τεράστιο ως όμιλος. Ολοι αυτοί περνούν από το Mega News ως καλεσμένοι είτε για συνεντεύξεις και αναλύσεις είτε για το περιεχόμενο που παράγουν για τα ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα είτε για τις παραγωγές που κάνουν στα social media, στα vidcast και στα βίντεο του YouTube και μπορεί να τα βλέπει ο τηλεθεατής μέσα από το Mega News. Στόχος είναι αυτός που είναι συντονισμένος στη συχνότητα του Mega News να ενημερώνεται για ό,τι συμβαίνει σε πραγματικό χρόνο, να παίρνει ανάλυση σε βάθος με τη σφραγίδα του ομίλου της Alter Ego που εξασφαλίζει την ποιότητα, τη συνέπεια, την αξιοπιστία και το βάρος των υπογραφών των ανθρώπων που έχουμε.

Ποιο είναι το μεγαλύτερο άγχος ενός καναλιού που παίζει non stop ενημέρωση: να μη χάσει την είδηση ή το μέτρο;

Είναι και τα δύο επίφοβα. Πρέπει να μη χάσεις την είδηση αλλά και να προσέχεις να μη χάσεις το μέτρο. Η είδηση δεν θα χαθεί. Εχουμε ένα τεράστιο δημοσιογραφικό δυναμικό που φροντίζει για αυτό. Το μέτρο είναι στο χέρι μας να μη χαθεί. Είναι κάτι που το παλεύεις καθημερινά, με τους συνεργάτες σου, με όλες τις ομάδες που δουλεύεις, το επισημαίνεις συνεχώς και είμαι αισιόδοξος ότι θα τα καταφέρουμε και δεν θα χαθεί το μέτρο. Δεν θα το αφήσουμε.

Σε έναν χώρο που συχνά κατηγορείται για υπερβολές, ποια είναι η δική σου κόκκινη γραμμή;

Είναι μια φράση που τη λέω πολύ συχνά, το «δεν θέλω υπερβολές». Τα προσεγγίζουμε όλα δημοσιογραφικά και σωστά. Πολλές φορές δέχομαι αυτή την ερώτηση από τις ομάδες και τους επισημαίνω ότι τα αντιμετωπίζουμε όλα δημοσιογραφικά, αντικειμενικά και σωστά. Αυτή είναι η οδηγία που έχουμε από την κορυφή μέχρι τη βάση. Οποιον και να ρωτήσεις, αυτή είναι η στάση απέναντι στα πράγματα. Μόνο έτσι, ως κλάδος, μπορούμε να κερδίσουμε και τη χαμένη μας αξιοπιστία. Είναι πολύ σημαντικό αυτό και το έχουμε καταφέρει στο Mega και τα Μέσα της Alter Ego.

Υστερα από τόσα χρόνια που παρουσιάζεις δελτία ειδήσεων, ποιο είναι το προσωπικό σου σήμα κατατεθέν;

Ο κάθε παρουσιαστής έχει τον δικό του τρόπο. Σε ένα δελτίο ειδήσεων δεν έχεις πολλά περιθώρια να δείξεις την προσωπικότητά σου, σε σχέση με μια εκπομπή, όπως για παράδειγμα όταν μου έχει δοθεί η ευκαιρία πολλά καλοκαίρια μέσα από την «Κοινωνία ώρα Mega». Πρέπει, όμως, να δίνεις το στίγμα σου με τις λίγες δυνατότητες που έχεις, όπως το μικρό σχόλιο που θα κάνεις στο τέλος μιας είδησης και την προσέγγιση της πάσας σε κάποιο βίντεο ή σε μια συνομιλία με κάποιον συνάδελφο. Εκεί δίνεις ένα μικρό στίγμα του τι είσαι και μετά να παίζεις πολύ και με τους μορφασμούς που μπορείς να κάνεις στο πρόσωπό σου για να δείξεις τα συναισθήματά σου. Μπαίνεις μέσα στα σπίτια του κόσμου και ο κόσμος βλέπει από εσένα τις ειδήσεις. Πρέπει να είσαι δικός του άνθρωπος, να αισθάνεται έτσι. Νομίζω ότι αυτό σε έναν βαθμό το βγάζω στον κόσμο που παρακολουθεί τα δελτία που παρουσιάζω.

Αν μπορούσες ως επαγγελματίας των ειδήσεων να δώσεις μια συμβουλή στους τηλεθεατές για το πώς να τις καταναλώνουν, ποια θα ήταν;

Δεν είναι προϊόν προς κατανάλωση οι ειδήσεις. Είναι ένα λειτούργημα που κάνουμε. Θέλω οι τηλεθεατές να τα βλέπουν όλα κριτικά και να φιλτράρουν ό,τι ακούν. Να ξέρουν ότι πρέπει να εμπιστεύονται τα μέσα ενημέρωσης. Είναι σκοπός δικός μας και στοίχημα ο τηλεθεατής να μας εμπιστεύεται και τους δημοσιογράφους και τα Μέσα. Γιατί δυστυχώς αυτό το χάσαμε με την πάροδο των χρόνων. Αυτό που ακούει να σκέφτεται από ποιον το ακούει, τι μπορεί να εξυπηρετεί και γιατί το παρουσιάζει έτσι. Επίσης, να μην περιορίζεται ποτέ μόνο σε μια πηγή. Να βλέπει τα πάντα, να διαβάζει τα πάντα και σίγουρα όχι μόνο ό,τι κυκλοφορεί στο Διαδίκτυο και στα social media. Να εμπιστεύεται τα μεγάλα brands με ιστορία, όπως είναι το Mega, «ΤΑ ΝΕΑ» και «Το Βήμα». Εκεί θα μπορεί να διαμορφώσει μια καλύτερη άποψη.

Πόσο δύσκολο είναι να κρατήσεις την αξιοπιστία σου όταν γύρω σου διαδίδουν αμφιλεγόμενες ψεύτικες ειδήσεις;

Κάθε μέρα, ώρα και λεπτό κρινόμαστε για αυτό. Και εκεί είναι προσωπικό στοίχημα του κάθε δημοσιογράφου, είτε νεότερου είτε παλαιότερου, το να το κατακτά. Οταν λες κάτι και δεν επιβεβαιώνεσαι, χάνεις προφανώς την αξιοπιστία σου. Κάθε μέρα πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός και συγκεκριμένος σε αυτά που λες, γράφεις ή εκφωνείς. Δεν σημαίνει ότι αν κερδίσεις την αξιοπιστία μια φορά τη διατηρείς για πάντα. Στο δευτερόλεπτο χάνονται αυτά. Είναι μια μάχη ατελείωτη, ένας μαραθώνιος για έναν δημοσιογράφο κι έναν παρουσιαστή και πας λεπτό με το λεπτό.

Το νέο πρόγραμμα του Mega News

Το Mega News συνεχίζει τη ροή του προγράμματός του τη φετινή τηλεοπτική σεζόν με νέα πρόσωπα και εκπομπές. Συνδυάζοντας τις επιτυχημένες ενημερωτικές εκπομπές του Mega με πρωτότυπες παραγωγές για την οικονομία, τον αθλητισμό, την πολιτική και εκτεταμένα δελτία ειδήσεων, βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της ειδησεογραφίας καθημερινά σε 24ωρη βάση.

Aπό Δευτέρα έως Παρασκευή, το πρόγραμμα του Mega News ανοίγει στις 05.40 με την «Κοινωνία ώρα Mega» με τους Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη. Στις 09.30, οι Ανδρέας Παπαδόπουλος και Μαρία Αστερίου παρουσιάζουν το «Morning point» δίνοντας το ενημερωτικό στίγμα της ημέρας. Στις 12.00 η Τζο Πιέρρη έρχεται με ένα σύντομο δελτίο ειδήσεων στα αγγλικά, ενώ στις 12.10 η Αθανασία Ακρίβου φέρνει την οικονομία στο προσκήνιο με τον «Οικονομικό ταχυδρόμο». Στις 12.45 υπάρχει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου, πριν περάσει η σκυτάλη στο «Now» στις 13.50. Εκεί, η Μάιρα Μπάρμπα παρέχει έναν συνδυασμό ροής, έκτακτων ειδήσεων, αναλύσεων επίκαιρων θεμάτων και lifestyle αναφορών.

Στις 15.40, το «Live News» του Νίκου Ευαγγελάτου ανοίγει παράθυρο στον κόσμο και στις 18.30 ο Γιώργος Παππάς μεταφέρει όλες τις οικονομικές ειδήσεις με τον «Οικονομικό ταχυδρόμο». Στις 19.00 οι Παναγιώτης Περπερίδης, Γιώργος Χελάκης, Μένιος Σακελλαρόπουλος και Θέμης Σωτηρόπουλος στο «Mega Sports News» φέρνουν όλα τα τελευταία αθλητικά νέα. Στις 19.30 η Ελίνα Καρέτσου παρουσιάζει το δελτίο καιρού, πριν οι Ράνια Τζίμα (Δευτέρα – Πέμπτη) και Κατερίνα Παναγοπούλου (Παρασκευή – Κυριακή) πάρουν θέση με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων «Mega Γεγονότα» στις 19.45. Στις 20.30, Δευτέρα με Πέμπτη, ο Τάκης Χατζής παρουσιάζει το πολιτικό talk show «Talk». Παρασκευή και Σάββατο στην ίδια ζώνη φιλοξενείται το επίσης πολιτικό μαγκαζίνο «Tonight» με τη Βούλα Κεχαγιά. Στις 22.00, το «Mega News Επικαιρότητα» με τον Γιάννη Μούτσιο καταγράφει όλα τα μεγάλα θέματα της επικαιρότητας. Η ημέρα κλείνει στις 24.00 με το Mega Flashback, την προβολή εμβληματικών εκπομπών από το αρχείο του Mega και νέων παραγωγών ντοκιμαντέρ.

Τα Σαββατοκύριακα, η αυλαία του προγράμματος σηκώνεται στις 05.40 με το «Mega Σαββατοκύριακο» με τους Ντίνο Σιωμόπουλο και Στέλλα Γκαντώνα. Στις 09.30 στο «Mega News Weekend» οι Τζωρτζίνα Μαλλιαρόζη και Βασίλης Σφήνας μεταφέρουν όλη την ειδησεογραφία, πριν από το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων στις 12.45 με τον Νικήτα Κορωνάκη και το δελτίο της νοηματικής στις 13.30 με τις Βελίκα Καραβάλτσιου και Κατερίνα Νώντα. Στις 13.40 η Νόνη Δούνια στρέφει το βλέμμα στην υγεία και την ευεξία με το «Vita News» και στις 14.00 η Ελευθερία Νταβατζή στη διεθνή επικαιρότητα με το «Cosmos». Η Αναστασία Γιάμαλη παίρνει τον λόγο στις 15.40 με τις «Εξελίξεις τώρα» και η Αθανασία Ακριβού στις 17.30 με τον «Οικονομικό ταχυδρόμο». Στις 22.00 τα Σάββατα παίζει η «Μεγάλη εικόνα» με τη Νίκη Λυμπεράκη και την ίδια ώρα την Κυριακή το «Mega Stories» με τη Δώρα Αναγνωστοπούλου. Καθημερινά, θέση στο πρόγραμμα βρίσκουν και οι ζωντανές μεταδόσεις αγώνων ποδοσφαίρου, μπάσκετ, πόλο, χάντμπολ και βόλεϊ, με έμφαση στον γυναικείο αθλητισμό.