Ενα φάρμακο που επιβραδύνει κατά 75% τη νόσο του Ηuntington, σοβαρή εκφυλιστική πάθηση του νευρικού συστήματος. Η φάρμα που παράγει εκατομμύρια αβγά μεταλλαγμένων κουνουπιών τα οποία, αφού αφομοιωθούν από τον υπόλοιπο πληθυσμό του είδους τους, περιορίζουν την ικανότητα του εντόμου στη μετάδοση μολυσματικών ασθενειών. Ενας επεξεργαστής μικρότερος από τον κόκκο του αλατιού. Το προσχέδιο για συνθετικό ανθρώπινο γονιδίωμα. Μετέφεραν συνθετικό χρωμόσωμα σε ανθρώπινο κύτταρο. Αν το εγχείρημα πετύχει, θα καταστεί εφικτός ο προγραμματισμός των κυττάρων ώστε να αντιμετωπίζουν ιούς και ασθένειες.

Αυτά είναι μερικά από τα πιο σημαντικά επιστημονικά επιτεύγματα του 2025. Ο κατάλογος είναι τεράστιος, ειδικά όσον αφορά την Ιατρική, την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη μελέτη του Σύμπαντος. Η κατάκτηση της γνώσης επιταχύνεται. Υποθέσεις που πριν από μερικά χρόνια θεωρούνταν αδιανόητες σήμερα βγαίνουν από τα εργαστήρια. Αν και για αρκετούς επιστήμονες η πιο σημαντική επίδοση είναι αυτό που πέτυχε η Κίνα: μείωσε τις εκπομπές άνθρακα, ενώ ταυτόχρονα αύξησε την παραγωγή ενέργειας. Και όμως. Αν κοιτάξεις τον κόσμο από ψηλά, θα δεις την αντίφαση. Η επιστήμη εξελίσσεται αναπτύσσοντας τεράστιες ταχύτητες, όμως την ίδια στιγμή αισθάνεσαι ότι οι κοινωνίες κάνουν βήματα προς τα πίσω. Λες και τις καλύπτει ένα κύμα οπισθοδρόμησης, φτιαγμένο από τοξικότητα, αυταρχισμό, φοβίες και θεωρίες συνωμοσίας.

Εντάξει, αυτό συμβαίνει από τότε που τοποθετήθηκαν τα θεμέλια του ανθρώπινου πολιτισμού. Κάποιοι μελετούσαν την τροχιά της Γης γύρω από τον Ηλιο, ενώ οι πολλοί έκαναν θυσίες προς τους θεούς. Ομως αυτό που παρατηρούμε τώρα διακρίνεται από μια μοναδική ιδιαιτερότητα. Ποτέ στο παρελθόν η γνώση δεν ήταν τόσο εύκολα προσβάσιμη από όλους. Πρακτικά, η ανθρώπινη σοφία περιέχεται σε μια συσκευή που όλοι χρησιμοποιούμε καθημερινά. Μπορείς να μάθεις τα πάντα τη στιγμή που θα το ζητήσεις. Και αν δεν καταλάβεις την απάντηση, μια μηχανή θα σου την εξηγήσει λες και απευθύνεται σε δεκάχρονο. Ωστόσο πολύ συχνά πιστεύεις ότι οι κοινωνίες μολύνθηκαν από έναν ιό που καλλιεργεί την ηλιθιότητα και τη διάθεση αυτοκαταστροφής. Δεν είναι παράλογο. Η γνώση είναι μπρόκολο και η ανοησία πατάτες τηγανιτές. Αλλά πλέον το junk food σερβίρεται σχεδόν παντού.

Ξέρει από πολιτικούς

Βλέπω τον Γιώργο Ξυλούρη, «Φραπές» για τους πολλούς και «Τζιτζής» για τους φίλους, να αποχωρεί από την αίθουσα της Εξεταστικής Επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Κάποιος θα έλεγε ότι η συμπεριφορά του υποδηλώνει άγνοια των περιστάσεων και της θεσμικής σοβαρότητας που διέπει τη διαδικασία. Ενδεχομένως και άγνοια κινδύνου για τις νομικές συνέπειες. Ομως όχι. Η συμπεριφορά του κ. Ξυλούρη ενώπιον της Επιτροπής μας έδειξε έναν άνθρωπο που όχι μόνο δεν φοβάται, αλλά αισθάνεται τόσο ισχυρός ώστε να χλευάζει τους παρισταμένους, το σύνολο της Βουλής και, κατά συνέπεια, την κοινή γνώμη. Οπως μας αποκαλύπτει το περιεχόμενο των τηλεφωνικών του συνομιλιών, ο συγκεκριμένος τύπος έχει αναπτύξει τέτοιες σχέσεις με πολιτικούς, ώστε να τους αντιμετωπίζει ως συνεργάτες ή, καλύτερα, ως υπαλλήλους. Και η στάση της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας το επιβεβαίωσε. Δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνονται στη ΝΔ, αλλά συνδέθηκαν με μία στιγμή προσβολής προς το Κοινοβούλιο.

Πράγματα και δράματα

Ο Ξυλούρης μάς είπε ότι εδώ και έξι μήνες διασύρονται ο ίδιος και η οικογένειά του. Και ενώ είχε την ευκαιρία να αποκαταστήσει την αλήθεια ενώπιον ολόκληρης της χώρας, προτίμησε να επικαλεστεί το δικαίωμά του στη σιωπή. Κοινώς, άφηνε αναπάντητες τις ερωτήσεις, επιτρέποντας σε όποιον παρακολουθούσε τη διαδικασία να υποθέτει ότι η σιωπή αποτελεί ηχηρή δήλωση ενοχής. Η δε μεταχείριση που του επιφύλαξε η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, συγγνώμη, αλλά μου θύμισε τη γάτα όταν επισκέπτεται τη λεκάνη με την άμμο της. Και στέλνοντάς τον στον εισαγγελέα τού δίνει πλέον και επισήμως τη δυνατότητα να οχυρώνεται πίσω από τη σιωπή ως εν δυνάμει κατηγορούμενος. Εντάξει, είναι χρήσιμη η λειτουργία της Επιτροπής γιατί μαθαίνουμε πράγματα, θαύματα και δράματα. Αλλά συνάμα μας κάνει να αισθανόμαστε αδύναμοι, άβουλοι, έρμαια κάτι απίθανων τύπων, εντός και εκτός Βουλής.

Ο star της ημέρας

Ο Γερούν Ντάισεμπλουμ πληροφορείται ότι εξελέγη ο Ελληνας στην προεδρία του Eurogroup. Δεν ξέρει εκείνο το παλιό, ρατσιστικό, ανέκδοτο για τον αλβανό τουρίστα. Αν έλεγες πριν από δέκα χρόνια ότι θα εκλεγεί πρόεδρος ο υπουργός από την Ελλάδα, ήταν ανέκδοτο. Τώρα μπορεί να γελάει μόνο ο Γερούν, με εκείνο το βαθύ, σαρκαστικό, σχεδόν σπαρακτικό γέλιο.