Οι -20 βαθμοί Κελσίου στη μακρινή Αστάνα δεν στάθηκαν αρκετοί για να παγώσουν τα όνειρα του Ολυμπιακού για πρόκριση στα πλέι οφ του Τσάμπιονς Λιγκ.

Οι Ερυθρόλευκοι λειτούργησαν σαν πυρηνοκίνητο παγοθραυστικό διαλύοντας τα παγόβουνα της Καϊράτ για να φτάσουν στην πρώτη τους νίκη στη φετινή διοργάνωση που διατήρησε ακέραιες τις ελπίδες τους για πρόκριση στα πλέι οφ. Το σκορ, 1-0, δεν αντικατοπτρίζει την εικόνα του παιχνιδιού που θα μπορούσε να είχε τελειώσει 3-0 ή και 4-0. Ο αγώνας εξελίχθηκε σε μια μονομαχία του τερματοφύλακα Τεμιρλάν Αναρμπέκοφ με τους επιθετικούς του Ολυμπιακού. Το παραπάνω βήμα που έκανε προς τα δεξιά όταν είδε να εμφανίζεται μπροστά του ο Ζέλσον Μάρτινς ήταν το μοναδικό του λάθος που άνοιξε την κερκόπορτα στον Πορτογάλο για να στείλει την μπάλα στα δίχτυα.

Στον πρώτο του αγώνα με το περιβραχιόνιο του αρχηγού ο 22χρονος Αναρμπέκοφ πραγματοποίησε οκτώ αποκρούσεις, τη μία πιο δύσκολη από την άλλη, αριθμός εξαιρετικά υψηλός, που του χάρισε τελικά τον τίτλο του MVP του αγώνα. Στο σχόλιό της η UEFA σημειώνει: «Πολλές από τις αποκρούσεις του έγιναν μέσα στην περιοχή αποτρέποντας μια μεγαλύτερη νίκη του Ολυμπιακού».

Σίγουρα ο Ελ Κααμπί θα τον θυμάται για καιρό, ενώ το όνομά του θα γράφτηκε σε πολλά μπλοκάκια ατζέντηδων αφού η τιμή του, σύμφωνα με το transfermarkt.de δεν έχει καμία σχέση με την αξία του – μόλις 400.000 ευρώ!

Ο Ολυμπιακός έδειξε μια μεστότητα στο παιχνίδι του που έλειπε στις προηγούμενες αναμετρήσεις. Πρόσεξε περισσότερο τα νώτα του, έχοντας στο πίσω μέρος του μυαλού του το κάζο της Αϊντχόφεν, ανέβασε ταχύτητα την κατάλληλη στιγμή, έκλεισε τους χώρους στην άμυνα και ουσιαστικά δεν απειλήθηκε ποτέ σοβαρά, αφού δέχτηκε μόλις ένα σουτ. Οι 75 επιθέσεις του, οι 20 προσπάθειες για γκολ εκ των οποίων οι οκτώ στον στόχο και τα δύο δοκάρια (η UEFA δεν μέτρησε την προσπάθεια του Ελ Κααμπί) και xG 2,37 είναι σοβαροί αριθμοί για επίπεδο Τσάμπιονς Λιγκ.

Και βέβαια μην ξεχνάμε πως ο Ολυμπιακός προσέφερε 400 βαθμούς στην Ελλάδα στο ranking της UEFA με τους οποίους εξασφαλίζει ουσιαστικά τη 12η θέση και κοιτά πια με άλλη προοπτική τη 10η.

Οι πρωταθλητές έχουν την ευκαιρία να γεμίσουν μπαταρίες και να εμφανιστούν πανέτοιμοι στο επόμενο παιχνίδι με τη Λεβερκούζεν στο «Γ. Καραϊσκάκης» στις 20 Ιανουαρίου, που θα μοιάζει με τελικό. Τώρα που άρχισε να τρέχει η κέτσαπ δύσκολα σταματά.