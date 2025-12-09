Στο επενδυτικό φόρουμ της Capital Link στη Νέα Υόρκη παρέλασαν χθες στελέχη των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων και της κυβέρνησης. Μιλώντας στην επενδυτική κοινότητα της Νέας Υόρκης, στο Metropolitan Club, εστίασαν στα πλεονεκτήματα και στις ισχυρές προοπτικές της ελληνικής οικονομίας, ενώ επισήμαναν και τις προκλήσεις ενόψει του 2026.

Τα φώτα στην ενέργεια

Ο δρ. Τζον Αρντιλ, αντιπρόεδρος παγκόσμιων ερευνών της ExxonMobil, επιβεβαίωσε τον σχεδιασμό για ερευνητικές εξορύξεις στο μπλοκ 2 ΒΔ του Ιονίου εντός του 2027 και τόνισε ότι ο αμερικανικός πετρελαϊκός κολοσσός είναι κατάλληλα τοποθετημένος για να βοηθήσει την Ελλάδα να «ξεκλειδώσει» τις δυνατότητές της στην παραγωγή υδρογονανθράκων. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης υπερθεμάτισε στη γεωπολιτική σημασία των πρόσφατων συμφωνιών με αμερικανικές εταιρείες στον τομέα της ενέργειας και την ανάδειξη της Ελλάδας σε ενεργειακό κόμβο. Ο οικονομικός διευθυντής της Energean Πάνος Μπένος ανέφερε ότι η Ευρώπη συνεχίζει να έχει έλλειμμα στην αγορά ενέργειας, καθώς καλύπτει λιγότερο από το 50% της κατανάλωσής της σε φυσικό αέριο, όμως η συμφωνία με την ExxonMobil συμβάλει προς την ενεργειακή αυτονόμηση της ηπείρου. Ο Γιώργος Αλεξόπουλος, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, υπογράμμισε ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 50% της ηλεκτροπαραγωγής και συμβάλλουν στην ανάδειξη της Ελλάδας σε εξαγωγέα ενέργειας.

Παρέμβαση Βρέντζου

Ο διευθύνων σύμβουλος της Alter Ego Media (ΑΕΜ) Γιάννης Βρέντζος τόνισε ότι η «χαμένη δεκαετία» της ελληνικής οικονομίας αφήνει σήμερα περιθώρια για ταχεία σύγκλιση με την υπόλοιπη Ευρώπη και σημαντικές ευκαιρίες συγκέντρωσης της αγοράς σε κλάδους που βρίσκονται ακόμη σε πρώιμη φάση ανάπτυξης. «Το επενδυτικό αφήγημα για τις ελληνικές μετοχές στηρίζεται ολοένα και περισσότερο στην ποιότητα των εταιρειών» τόνισε.

«Από την εισαγωγή μας, έχουμε ήδη επενδύσει περίπου το 70% των αντληθέντων κεφαλαίων σε εξαγορές, περιεχόμενο, τεχνολογία και νέα επιχειρηματικά verticals, υλοποιώντας με συνέπεια το στρατηγικό μας πλάνο και διατηρώντας συντηρητική κεφαλαιακή διάρθρωση» σημείωσε ο Γιάννης Βρέντζος και επισήμανε ότι το επιχειρηματικό μοντέλο της ΑΕΜ «ευθυγραμμίζεται με τη διεθνή τάση σύγκλισης media – τεχνολογίας – ψυχαγωγίας».

Επενδύσεις αντί επιδόματα

Ο αναλυτής του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας (ESM) Ρόμπερτ Μπλοτεβόγκελ, έκανε λόγο για «οικονομική αναγέννηση» της Ελλάδας. Ανέφερε ως μεγαλύτερη πρόκληση τη βελτίωση των δημόσιων οικονομικών χωρίς να πάει πίσω η μείωση του χρέους και τόνισε την ανάγκη αλλαγής στρατηγικής στις δημόσιες δαπάνες: από «αναποτελεσματικές» μεταβιβάσεις (επιδόματα) στις μακροχρόνιες επενδύσεις σε ανθρώπινο δυναμικό και σε πράσινες – ψηφιακές επενδύσεις.

Από τη μεριά του, ο Δημήτρης Τσάκωνας, γενικός διευθυντής του Οργανισμού Διαχείρισης Δημόσιου Χρέους (ΟΔΔΗΧ), ανέφερε πως ο προγραμματισμός για το 2026 περιλαμβάνει εκδόσεις χρέους 8 δισ. ευρώ συνολικά (έναντι 10 δισ. ευρώ το 2025), στα οποία συμπεριλαμβάνεται δεκαετές ομόλογο αναφοράς. Ο Ορέστης Καβαλάκης, διοικητής της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΤΑΑ) στην Ελλάδα, υπογράμμισε ότι η χώρα μας έχει ήδη εκταμιεύσει το 65% των πόρων του προγράμματος και εκτίμησε ότι το ΤΑΑ θα αποτελέσει σημείο αναφοράς για τη μελλοντική δημοσιονομική διακυβέρνηση στην Ευρώπη. Ο οικονομικός διευθυντής της ΔΕΗ Κωνσταντίνος Αλεξανδρίδης επισήμανε ότι η εταιρεία θα προχωρήσει σε επενδύσεις 10 δισ. ευρώ την τριετία 2026-2028, με το 93% να αφορά ανάπτυξη νέων έργων. Η οικονομική διευθύντρια του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Πηνελόπη Λαζαρίδου υπογράμμισε ότι στον τομέα των υποδομών δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών, ενεργειακών και κλιματικών προκλήσεων, με απαραίτητη ενίσχυση των μεταφορών για τη βελτίωση της συνδεσιμότητας της χώρας.

Από τον τραπεζικό τομέα, ο νέος πρόεδρος της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών και πρόεδρος του Δ.Σ. της Eurobank Γιώργος Ζανιάς τόνισε ότι ο ελληνικός τραπεζικός τομέας έχει αποκαταστήσει τον ρόλο του στη χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας, παρουσιάζοντας ισχυρή πιστωτική επέκταση ειδικά στα δάνεια προς επιχειρήσεις, ενώ ανέφερε ότι ο δανεισμός των νοικοκυριών ανακάμπτει.

Χαιρετισμό στο φόρουμ απηύθυνε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, που έκανε λόγο για μια «θεαματική επαναφορά» της χώρας από την κρίση στην ανάκαμψη.