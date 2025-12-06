Πενήντα χρόνια πίσω. 7 Δεκεμβρίου του ’75. Μισός αιώνας πέρασε αλλά οι θύμησες μένουν. Ενα παιδί με μακρύ φουντωτό μαλλί που είχε έρθει πριν από λίγες ημέρες στην Ελλάδα, κάνει το ντεμπούτο του στη Βέροια. Ηρακλής – Ατρόμητος, το πρώτο παιχνίδι του Βασίλη Χατζηπαναγή στα μέρη μας. Η ΟΜΑΔΑ αναζήτησε, πάλεψε και εν τέλει κατάφερε να μιλήσει με τον θρυλικό Βάσια, τον παίκτη που οι αντίπαλοι προσεύχονταν να μην τον αντιμετωπίσουν! Γιατί το πιθανότερο ήταν να εκτεθούν. Ο Νουρέγεφ της μπάλας λέει «λίγα και καλά». Αλλωστε, τι παραπάνω να πει αυτός ο μέγας που «μιλούσε» στα γήπεδα μια εποχή που όσοι την έζησαν είναι πολύ τυχεροί;

Και γιατί η πρεμιέρα σας στη Βέροια; Θυμάστε;

«Στον ενικό να μιλάμε. Είμαι ο Βασίλης. Ηταν τιμωρημένος ο Ηρακλής και φέραμε ισοπαλία σε εκείνο το ματς, 1-1».

Από τότε πέρασαν 50 χρόνια, μια ολόκληρη ζωή.

«Θυμάμαι όλα όσα έχουν γίνει. Την αγάπη του κόσμου. Εισέπραξα πολλή αγάπη απ’ όλον τον κόσμο.Οποια ομάδα κι αν υποστήριζαν. Αλλά δεν θέλω να μιλάω πολύ για το χθες. Προτιμώ το σήμερα και το αύριο, το μέλλον ανήκει στα παιδιά».

Δεν λέει ο Χατζηπαναγής τυχαία τα περί «αγάπης από τους πάντες».

Περίπου δύο χρόνια πριν, ο Ιβάν Σαββίδης που έχει κατά το κοινώς λεγόμενο «τρέλα με τον Βάσια», τον κάλεσε στην Τούμπα. Και ενώ προχωρούσε και προσέγγισε το γήπεδο, εκεί κοντά στην Αγία Βαρβάρα που είναι οι καντίνες, ξεπετάχθηκαν οπαδοί του ΠΑΟΚ και αποθέωσαν έναν ανεπανάληπτο ποδοσφαιριστή.

Συνέχεια, όμως, στην κουβέντα.

Τι έχετε τώρα κατά νου;

«Δημιουργούμε καμπ. Εγινε το καλοκαίρι ένα στη Θεσσαλονίκη, στην Πυλαία, για αγόρια ηλικίας επτά έως 14 ετών. Τώρα θα κάνουμε ένα στη Φλώρινα τον προσεχή Φεβρουάριο για κορίτσια, από επτά μέχρι 12 χρόνων. Μία ημέρα θα διαρκέσει. Μέσα στον Μάρτιο θέλουμε να πάμε και στην Τρίπολη. Αυτός είναι ο στόχος μας».

Μιλάτε για κορίτσια και το χαίρεστε. Καμαρώνετε. Υπάρχει μέλλον στο γυναικείο ποδόσφαιρο; Εως τώρα, τα κορίτσια πήγαιναν σε άλλα αθλήματα. Μπάσκετ, βόλεϊ ή πόλο;

«Ναι, έχουν μεγάλο ταλέντο τα κορίτσια στην Ελλάδα. Εχουν ανέβει πολύ. Παντού ενδιαφέρονται για γυναίκες στο ποδόσφαιρο. Δεν βλέπεις πόσα χρήματα δίνονται και πόσοι παρακολουθούν αγώνες στην Ευρώπη;».

Το πλάνο σας;

«Εχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα. Θέλω ειλικρινά να έρθετε να δείτετο καμπ και τι κάνουμε το καμπ και τι κάνουμε.Από κοντά να πούμε ακόμη περισσότερα. Αυτά να αναδείξουμε, να τα παρακολουθήσει ο κόσμος. Κάνουμε ολιστική προσέγγιση στα πράγματα. Μόνο το 0,07% των παιδιών γίνονται επαγγελματίες ποδοσφαιριστές. Εχουμε πρόγραμμα θεωρητικό αλλά και πώς θα προπονούνται σωστά και θα προσεγγίζουν τα νέα δεδομένα. Να γίνουν καλοί άνθρωποι και θετικοί στην οικογένειά τους. Να έχουν σωστές αξίες στη ζωή τους».

Κοντά στον υπέροχο Βασίλη Χατζηπαναγή, ο Νίκος Φράγκος. Επιστημονικός υπεύθυνος των καμπ. Και επιστημονικός συνεργάτης της ΕΠΣΜ για τις ακαδημίες και τις αναπτυξιακές ηλικίες. Δεξί χέρι του Βάσια αλλά και καλός του φίλος. Ενας ακάματος συνεργάτης και όπως λέει ο ίδιος «έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα και την Κύπρο. Θα το ξανακάνουμε. Ξέρεις γιατί αγαπούν τόσο τον Βάσια; Γιατί είναι οικουμενικός. Παντού τον λατρεύουν». Αλήθεια είπε ο Φράγκος. Την αλήθεια που όλοι είδαν τα χρόνια που αγωνιζόταν ο Χατζηπαναγής και έσπευδαν να τον απολαύσουν από κοντά, ανεξαρτήτως οπαδικής ταυτότητας. Αλλά τα πολλά κοσμητικά επίθετα, ουδέποτε συγκίνησαν τον Βασίλη.

Είναι βέβαιο πως έκανε νόημα στον συνεργάτη του, πωςείπε «αρκετά». Δεν θέλει παραπάνω. «Ελάτε να δείτε τι φτιάχνουμε, ένα καμπ για τα παιδιά», επανέλαβε. Και κλείσαμε το τηλέφωνο με τη βεβαιότητα πως θα τα ξαναπούμε από κοντά. Σε μια προπόνηση…