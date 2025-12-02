Πόσα πράγματα μπορούν να πάνε στραβά σε ένα παιχνίδι; Πόσοι παίκτες μπορούν να βρεθούν σε κακή μέρα μέσα σε 90 λεπτά αγώνα και να κάνουν το ένα λάθος μετά το άλλο; Ο Παναθηναϊκός τα… έζησε όλα στα 97 λεπτά αγώνα με την ΑΕΚ, σε ένα από τα πιο τρελά και μάλλον περίεργα ντέρμπι εδώ και πολλά χρόνια. Από το λάθος του Γεντβάι στη φάση του πρώτου γκολ, που είναι ο μοναδικός που «ξεχνιέται» και δεν βγαίνει σε μια άμυνα στην οποία όλοι οι υπόλοιποι λειτούργησαν άψογα, μέχρι το λάθος του ίδιου παίκτη στη φάση του πέναλτι που έφερε το 0-2.

Από τη λάθος πάσα του Πάλμερ-Μπράουν σε μια φάση που έφερε την κόκκινη κάρτα στον Τουμπά, μέχρι το λάθος του ίδιου παίκτη και του Ντραγκόφσκι λίγο μετά το 2-2 που έδωσε το πέναλτι και εν τέλει τη νίκη στην ΑΕΚ σε μια στιγμή που όλοι είχαν πιστέψει ότι τα επτά λεπτά καθυστερήσεων ήταν αρκετά για να γυρίσει εντελώς την κατάσταση ο Παναθηναϊκός και να φύγει νικητής σε ένα ματς που κανείς δεν περίμενε πως θα τα κατάφερνε. Αυτό το τελευταίο είναι και αυτό που μένει εν τέλει. Ενα λάθος… παιδικό από τους δύο ποδοσφαιριστές του Παναθηναϊκού, με τον Κοϊτά να το εκμεταλλεύεται, να μπαίνει ανάμεσά τους και να κερδίζει το πέναλτι.

Μια φάση που ο Μπενίτεθ την είδε ξανά και ξανά με τους συνεργάτες του προσπαθώντας και ο ίδιος να κατανοήσει τι ακριβώς συνέβη και πώς έγιναν όλα τα λάθη μαζεμένα μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα για να χαθεί το ντέρμπι και να τεθεί ο Παναθηναϊκός εκτός πρωταθλήματος από τις αρχές Δεκεμβρίου, εκτός συγκλονιστικού απροόπτου. Αυτή τη στιγμή οι Πράσινοι είναι στο μείον 13 από την πρώτη θέση, κάτι που σημαίνει πως πρέπει να κάνουν σχεδόν ένα τέλειο πρωτάθλημα από εδώ και στο εξής για να γυρίσουν την κατάσταση. Τι έγινε όμως σε εκείνη την περιβόητη φάση και ούτε ο Πάλμερ-Μπράουν, ούτε ο Ντραγκόφσκι δεν κατάφεραν να την «καθαρίσουν» και να χαρίσουν τουλάχιστον τον – απρόσμενο – βαθμό στην ομάδα τους;

Η μπαλιά που πέρασε

Η ΑΕΚ θέλησε να εκμεταλλευτεί τον ενθουσιασμό που είχε ο Παναθηναϊκός από την ισοφάριση και επιχείρησε να τον αιφνιδιάσει άμεσα. Δεν πήγε να παγώσει τον ρυθμό, ούτε να αλλάξει πολλές πάσες, αλλά είχε εντολή από τον πάγκο να πάει σε άμεση μετάβαση από την άμυνα στην επίθεση, ψάχνοντας παίκτη κοντά στην αντίπαλη περιοχή. Επιπλέον, ήθελε να στείλει την μπάλα προς τα εκεί προκειμένου να ανέβει όλη η ομάδα και να πιέσει τον Παναθηναϊκό αν επιχειρούσε να χτίσει τη δική του επίθεση, μήπως και καταφέρει να κλέψει ψηλά την μπάλα και να βρεθεί κοντά στην αντίπαλη περιοχή.

Το πλάνο της λειτούργησε, με τον Ρότα να έχει όλο τον χρόνο και τον χώρο να κάνει μια πάσα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού, αναζητώντας τους Κοϊτά και Γιόβιτς που έκαναν κίνηση.

Ο Παναθηναϊκός δεν βρισκόταν σε απόλυτη ισορροπία και είχε δύο παίκτες στα άκρα που η θέση τους δεν είναι μπακ: τον Ζαρουρί αριστερά και τον Σιώπη δεξιά. Ο πρώτος ήταν εκείνος που έσπευσε να πάρει την κεφαλιά από την μπαλιά του Ρότα, όμως η μπάλα πέρασε καθώς ο Μαροκινός όσο και αν προσπάθησε δεν κατάφερε να φτάσει στην μπάλα. Ισως αν υπήρχε εκεί ένας κεντρικός αμυντικός να είχε μεγαλύτερη τύχη, πλην όμως ο Πάλμερ-Μπράουν ακολούθησε την κίνηση του Κοϊτά και ο Γεντβάι εκείνη του Γιόβιτς.

Ντραγκόφσκι και Πάλμερ-Μπράουν

Κι εδώ ξεκινούν τα λάθη των δύο αρνητικών πρωταγωνιστών του Παναθηναϊκού στη συγκεκριμένη φάση.

Ο Ντραγκόφσκι αρχικά… κόλλησε στην εστία του, θεωρώντας ότι η μπάλα δεν θα φτάσει έως εκεί και ο Πάλμερ-Μπράουν θα τη διώξει. Τη στιγμή που ξεκίνησε την προσπάθειά του, όμως, στάθηκε πολύ άτυχος.

Γιατί; Γιατί γλίστρησε στο χορτάρι, έχασε την ισορροπία του, με αποτέλεσμα να καθυστερήσει πάρα πολύ να πάει προς την μπάλα. Αν δεν είχε γλιστρήσει (έπεσε για λίγο και ξανά σηκώθηκε) πιθανότατα θα είχε φτάσει στην μπάλα πριν από τον Κοϊτά.

Την ίδια ώρα, ο Πάλμερ-Μπράουν κοιτάζει τον τερματοφύλακά του και θεωρεί πως «την έχει» τη φάση. Ο αμερικανός στόπερ θα μπορούσε με το πρώτο σκάσιμο να είχε διώξει την μπάλα και να σβήσει τη φάση. Δεν το έκανε. Δεν το έκανε ούτε με το δεύτερο, δεν το έκανε ούτε στη συνέχεια. Γνώριζε ότι ο Κοϊτά ακολουθεί, παρ’ όλα αυτά επέλεξε να… παίξει με τη φωτιά.

Επιχείρησε να καλύψει απλά την μπάλα, θεωρώντας πως θα φτάσει στον Ντραγκόφσκι, άπλωσε τα χέρια για να κόψει το οπτικό πεδίο και τη δράση του Κοϊτά, αλλά υπολόγισε χωρίς την οξυδέρκεια του ποδοσφαιριστή της ΑΕΚ που κατάλαβε τι πάει να συμβεί, μπήκε ανάμεσα στους δύο παίκτες του Παναθηναϊκού, «τσίμπησε» την μπάλα και κέρδισε το πέναλτι. Και κάπως έτσι γράφτηκε η ιστορία στο ντέρμπι της Αθήνας.