Οι 38 φοιτητές του πρώτου έτους στο παράρτημα Κύπρου της Ιατρικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σε λίγες μέρες συμπληρώνουν τον πρώτο μήνα σπουδών τους στη Λευκωσία – το πλήρες πρόγραμμα των μαθημάτων τους ξεκίνησε αμέσως μετά την τελετή των εγκαινίων, τη Δευτέρα 3 Νοεμβρίου. Οι κτιριακές υποδομές ήταν ήδη έτοιμες, οι εργαστηριακές υποδομές συμπληρώνονται σιγά – σιγά (αφορούν το επόμενο εξάμηνο), οι διδάσκοντες και το πρόγραμμα είναι τα ίδια με την Ιατρική Σχολή της Αθήνας. Τα κριτήρια επιλογής ήταν ό,τι για όλα τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που λειτουργούν στην Κύπρο, δηλαδή ο βαθμός απολυτηρίου αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, εξαετούς τουλάχιστον διάρκειας, βιογραφικό σημείωμα (αν ο υποψήφιος είχε δώσει πανελλαδικές μετρούσε) και συνέντευξη.

Από τις αιτήσεις που κατέθεσαν 300 υποψήφιοι φοιτητές, οι 120 έκαναν συνεντεύξεις. Επελέγησαν τελικά οι 38. Οι φοιτητές προέρχονται από την Κύπρο ή την Ελλάδα (το πρόγραμμα είναι ελληνόφωνο). «Είναι πολύ υψηλού επιπέδου φοιτητές», λέει στα «ΝΕΑ» ο πρόεδρος της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ καθηγητής Χειρουργικής Νίκος Αρκαδόπουλος. «Μερικοί μάλιστα είχαν επιτύχει σε ελληνικά ΑΕΙ, και σε καλές σχολές, αλλά προτίμησαν να φοιτήσουν στο παράρτημα του ΕΚΠΑ στην Κύπρο. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι γιατί παρά το γεγονός ότι υπήρξε καθυστέρηση, για λόγους αδειοδότησης, στο να αρχίσουμε να δεχόμαστε αιτήσεις (αυτό έγινε μετά τον Σεπτέμβριο) είχαμε πάρα πολλές αιτήσεις υψηλού επιπέδου».

Περισσότεροι του χρόνου

Το πλάνο, όπως εξηγεί ο κ. Αρκαδόπουλος, είναι μετά την ήδη επιτυχημένη λειτουργία από τον πρώτο μήνα της Ιατρικής στην Κύπρο, να αυξηθεί ο αριθμός των πρωτοετών του χρόνου. Παράλληλα θα γίνουν οι εγγραφές του β’ έτους. Οπως τονίζει, το πρόγραμμα σπουδών στην Κύπρο είναι το ίδιο πιστοποιημένο που ακολουθείται και στην Αθήνα, «αυτό που αξιολογείται από τις διεθνείς αξιολογήσεις μέσα στα 100-150 πρώτα στον κόσμο. Είναι λοιπόν σημαντικό το ότι μπορούμε πλέον να το προσφέρουμε και στην κυπριακή ακαδημαϊκή κοινότητα».

«Η λειτουργία της Ιατρικής Σχολή ΕΚΠΑ (παράρτημα Κύπρου) είναι πολύ σημαντική για τους λόγους που ξέρουμε όλοι», επισημαίνει. «Με την Κύπρο έχουμε και αδελφικούς και ιστορικούς και ακαδημαϊκούς δεσμούς, οι κύπριοι γιατροί σε μεγάλο ποσοστό είναι απόφοιτοι της Ιατρικής Αθηνών, και επιπλέον θέλαμε την επέκταση του ΕΚΠΑ στον διεθνή χώρο, τη διεθνοποίησή του. Ενας επιπλέον λόγος, όμως, είναι και ότι θέλαμε να δώσουμε μια ακόμα ευκαιρία σε παιδιά που για κάποιο λόγο δεν πέρασαν στην Ελλάδα, να μην πηγαίνουν σε πανεπιστήμια αμφιβόλου ποιότητας στο εξωτερικό αλλά να έχουν μια ακόμα ευκαιρία να φοιτήσουν στο ΕΚΠΑ».

Και τα υπόλοιπα 7 τμήματα το 2026

Το 2026, επίσης θα αρχίσει η λειτουργία και των υπόλοιπων 7 τμημάτων ολοκληρώνοντας έτσι την αρχική φάση λειτουργίας του παραρτήματος Κύπρου του ΕΚΠΑ. Υπενθυμίζεται ότι τα 8 συνολικά Τμήματα των 4 σχολών που θα λειτουργήσουν σε Λευκωσία και Λάρνακα είναι: το τμήμα Ιατρικής (που ήδη λειτουργεί) και το τμήμα Νοσηλευτικής της Σχολής Επιστημών Υγείας (στη Λευκωσία), τα τμήματα Οικονομικών Επιστημών (στη Λευκωσία), Διοίκησης Επιχειρήσεων και Οργανισμών (στη Λευκωσία) και Διαχείρισης Λιμένων και Ναυτιλίας (στη Λάρνακα) της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, το τμήμα Ψυχολογίας (στη Λάρνακα) και το αγγλόφωνο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών με γνωστικό αντικείμενο «BA Program in the Archaeology, History, and Literature of Ancient Greece» (στη Λευκωσία) της Φιλοσοφικής Σχολής και το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της Σχολή Επιστημών της Αγωγής (στη Λευκωσία).