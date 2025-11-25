Τη μετάβαση στη νέα εποχή για τον τρόπο διάθεσης της περιουσίας, που θα μπορεί εφεξής να γίνεται όχι μόνο με τη σύνταξη διαθήκης ή γονικής παροχής, αλλά και με κληρονομικές συμβάσεις – θεσμός πρωτοεμφανιζόμενος στο ελληνικό δίκαιο -, σηματοδοτεί το νομοσχέδιο για το κληρονομικό δίκαιο, που παρουσιάζεται στις 2 Δεκεμβρίου, στο υπουργείο Δικαιοσύνης, από τον επίτιμο καθηγητή του ΕΚΠΑ, ακαδημαϊκό και πρόεδρο της Νομοπαρασκευαστικής Επιτροπής Απόστολο Γεωργιάδη.

Οι αλλαγές που φέρνει το νέο νομοσχέδιο σχεδόν ύστερα από οκτώ δεκαετίες είναι πολλές και αφορούν πολλές πτυχές στο συγκεκριμένο πεδίο του δικαίου, από τις ασφαλιστικές διατάξεις για τις ιδιόγραφες διαθήκες, τις αλλαγές στα ποσοστά που κληρονομεί η σύζυγος μέχρι τη μεταβολή της νόμιμης μοίρας από εμπράγματη σε νομική αξίωση αποζημίωση, το «κληρονομικό» δικαίωμα των συντρόφων εκτός γάμου και βεβαίως την εισαγωγή του θεσμού των κληρονομικών συμβάσεων.

Λίγες μέρες πριν από την επίσημη παρουσίαση των κομβικών μεταρρυθμίσεων, «ΤΑ ΝΕΑ» δημοσιεύουν τις διατάξεις για τον πρωτοεμφανιζόμενο θεσμό των κληρονομικών συμβάσεων, που με επιτυχία εφαρμόζεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες και έρχεται να… βάλει τάξη στα κληρονομικά ζητήματα, αλλάζοντας άρδην το σκηνικό αναφορικά με όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα για τη διευθέτηση της κληρονομίας.

Ετσι, με τις κληρονομικές συμβάσεις επιτρέπεται ο ενδιαφερόμενος, όσο είναι ακόμα εν ζωή, να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει με τους κληρονόμους του το μερίδιο της περιουσίας που θα λάβει ο καθένας, με όλα τα μέρη να υπογράφουν σύμβαση, παρουσία συμβολαιογράφου.

Καινοτομίες

Ο νέος αυτός θεσμός, ο οποίος διέπεται από σαφείς κανόνες, φέρνει τέσσερις κομβικές αλλαγές, που παρουσιάζουν «ΤΑ ΝΕΑ» στο σημερινό ένθετο, μαζί με συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως και τις καινοτόμες διατάξεις που σε λίγο καιρό θα ενταχθούν στο ελληνικό δίκαιο.

Συγκεκριμένα:

Ο κληρονομούμενος θα μπορεί να επιλέξει ποιο θα είναι το εφαρμοστέο δίκαιο που θα διέπει τη σύμβαση, το οποίο μπορεί να είναι ακόμα και άλλο από το ελληνικό. Με την ίδια κληρονομική σύμβαση θα μπορούν να διαθέτουν την περιουσία τους περισσότερα άτομα μαζί, σε αντίθεση με τη διαθήκη βέβαια που είναι αυστηρά προσωπική υπόθεση του διαθέτη. Η κληρονομική σύμβαση θα είναι δεσμευτική, αφού δεν θα μπορεί να ανακληθεί μονομερώς, εκτός αν κάποιος κληρονόμος υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα, όπως για παράδειγμα να έχει διαπράξει κάποιο αδίκημα σε βαθμό κακουργήματος. Με την κληρονομική σύμβαση θα μπορεί να καθίσταται κάποιος κληρονόμος, εφόσον συμφωνεί να παρέχει κάποιο αντάλλαγμα στον κληρονομούμενο. Σε περίπτωση βέβαια που ο κληρονόμος δεν εκπληρώνει την παροχή για την οποία δεσμεύθηκε, τότε ο κληρονομούμενος μπορεί με τη σειρά του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Ο θεσμός των κληρονομικών συμβάσεων, όπως επισημαίνουν ειδικοί στα «ΝΕΑ», θα έχει άμεση αντανάκλαση και στην εύρυθμη λειτουργία επιχειρήσεων, καθώς για παράδειγμα οι μελλοντικοί κληρονομούμενοι γονείς θα μπορούν να καλέσουν τα παιδιά τους και να συνάψουν κληρονομική σύμβαση, ορίζοντας ότι ένα από αυτά θα πάρει την επιχείρηση και το έτερο ακίνητα ή μετρητά. Σε άλλες περιπτώσεις, πάλι, αν ένα από τα παιδιά έχει ανάγκη από κεφάλαιο, για να επενδύσει στις σπουδές του ή να το αξιοποιήσει για την επαγγελματική του αποκατάσταση δεν χρειάζεται να περιμένει να πεθάνει ο πατέρας του. Τα δύο μέρη, με τον θεσμό των κληρονομικών συμβάσεων, μπορούν να συμφωνήσουν στην παροχή ενός συγκεκριμένου ποσού, ενώ το ίδιο μπορεί να συμβεί και αν η οικογένεια έχει περισσότερα παιδιά, ώστε εκ των προτέρων να γνωρίζει ο καθένας την «κληρονομική του μερίδα». Η σύμβαση θα εκπληρωθεί βεβαίως με τον θάνατο.

Το νομοσχέδιο

Αναλυτικά το νέο νομοσχέδιο προβλέπει για τις κληρονομικές συμβάσεις αιτία θανάτου τα εξής: