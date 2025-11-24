Την Τετάρτη το απόγευμα, στο Σεράφειο, θα γίνει μια εκδήλωση του «ΚΟΣΜΟΣ» με περιβαλλοντικό και προοδευτικό πρόσημο για την κλιματική κρίση. Μεταξύ των ομιλητών είναι ο Σωκράτης Φάμελλος και ο Αλέξης Χαρίτσης, ενώ χαιρετισμό θα απευθύνει και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Ποιο είναι το ακόμα πιο ενδιαφέρον αυτού του συναπαντήματος, που περισσότερο ως απάντηση στον Αλέξη Τσίπρα είναι, σήκωμα του γαντιού, δηλαδή (το είδαμε το βιβλίο) και όχι δήλωση προθέσεων; Πως στην εκδήλωση είχε κληθεί ως ομιλητής και ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο οποίος «τρέναρε» την απάντησή του μέχρι που τελικά ενημέρωσε πως δεν θα δώσει το «παρών» με φυσική παρουσία.

Διαθέσεις

Θα ήταν μια ευκαιρία αυτή για τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να δώσει το «παρών» σε μια μη τσιπρογενή εκδήλωση, που να δείχνει με κάποιον τρόπο ένα ύφος διεύρυνσης, μια κατεύθυνση που αφορά και τις προοδευτικές προτάσεις της επόμενης μέρας, με τον ίδιο ως βασικό πρωταγωνιστή ως αρχηγό του μεγαλύτερου κόμματος; Θα ήταν, αλλά πάνω από το χυμένο γάλα δεν έχει νόημα να κλαίει κανείς. Το ΠΑΣΟΚ πάντως εκπροσωπείται. Πράγμα που δείχνει ότι στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο δίαυλοι με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπάρχουν. Και είναι ενίοτε και χρήσιμοι ή μπορεί να αποδειχτούν χρήσιμοι στο εγγύς μέλλον, όπου η τράπουλα ανακατεύεται.

Κινήσεις

Στη Νέα Αριστερά μπορεί να είναι φαγωμένοι, όμως τις κινήσεις τους τις κάνουν. Ο Αλέξης Χαρίτσης, αποκαλύπτοντας πως στη δίκη των υποκλοπών ένας μάρτυρας είπε ότι η Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τη διερεύνηση του σκανδάλου ήταν στημένη από την πλειοψηφία της ΝΔ, καθώς τους είχαν δώσει τις ερωτήσεις και τις απαντήσεις από πριν, ανακοίνωσε πως σήμερα θα προχωρήσει σε διάβημα στον Πρόεδρο της Βουλής. «Προσκαλώ όλα τα κόμματα της προοδευτικής αντιπολίτευσης σε συστράτευση. Γιατί με τη Δημοκρατία, δεν παίζουμε», ανέφερε. Τουλάχιστον ένα προοδευτικό κόμμα ήταν ενημερωμένο για την πρωτοβουλία εδώ και μέρες, από την προηγούμενη εβδομάδα.

Τρία πρόσωπα

Μαζί στην Πάτρα, για την Περιφερειακή Συνδιάσκεψη του ΠΑΣΟΚ, βρέθηκαν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Παύλος Γερουλάνος και ο πρώην πρωθυπουργός, Γιώργος Παπανδρέου. Στην περιοχή, που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης σκοράρει ψηλά για τα δεδομένα της περιόδου ποσοστά, τουλάχιστον δύο εξ αυτών έχουν σημαντικές δυνάμεις. Η ομιλία Ανδρουλάκη ήταν προεκλογικού τύπου, δείχνοντας μια διάθεση συσπείρωσης –απέναντι όχι μόνο σε έναν αντίπαλο – και αντιμετώπισης εσωκομματικών κρουσμάτων: «Εχουν την εντύπωση ότι θα μας νικήσουν; Οτι δεν θα δώσουμε τον αγώνα ενωμένοι; Η ΝΔ θα βρεθεί απέναντι σε μια ισχυρή παράταξη και θα απολογηθούν στον λαό», σχολίασε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.