Ετήσια εξοικονόμηση δαπανών ύψους 312 εκατ. ευρώ και 88% ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών στις… δοσοληψίες τους με το Δημόσιο είναι τα κυριότερα μετρήσιμα οφέλη από τη λειτουργία του gov.gr για την κοινωνία, την οικονομία και το κράτος.

Αυτό προκύπτει από έρευνα του (ΕΚΤ) για την ψηφιοποίηση 20 δημόσιων υπηρεσιών, που καλύπτουν οκτώ βασικές κατηγορίες του gov.gr και εξυπηρετούν συνολικά περίπου 14 εκατ. αιτήματα πολιτών ετησίως.

Οι 20 υπηρεσίες επιλέχθηκαν με κριτήρια όπως η επισκεψιμότητα, η συχνότητα χρήσης, το προφίλ των εξυπηρετούμενων χρηστών, η στόχευση σε ευπαθείς ομάδες, ο αντίκτυπος σε διεθνείς δείκτες ψηφιακής διακυβέρνησης (eGovernment benchmark) και η συνολική εμβέλεια της υπηρεσίας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνας του ΕΚΤ, η απλούστευση και ψηφιοποίηση των διαδικασιών μόνο για τις 20 επιλεγμένες υπηρεσίες, επιφέρει ετήσια εξοικονόμηση 312 εκατ. ευρώ, ενώ ο απαιτούμενος χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μειώνεται κατά 88% για φυσικά/νομικά πρόσωπα και κατά 97% για τη δημόσια διοίκηση. Παράλληλα, καταγράφονται σημαντικά περιβαλλοντικά οφέλη, με μείωση των εκπομπών CO2 κατά 33.000 τόνους, εξοικονόμηση 62,5 εκατ. φύλλων χαρτιού και αποφυγή 19,1 εκατ. μετακινήσεων σε ετήσια βάση.

Οι υπηρεσίες

Οι υπηρεσίες με το μεγαλύτερο όφελος ανά εκτέλεση της διαδικασίας διεκπεραίωσής τους είναι: μεταβίβαση ακινήτου, αξιολόγηση και πιστοποίηση αναπηρίας ΚΕΠΑ και παροχή ηλεκτρονικών δικαστικών αποφάσεων.

Επίσης, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ικανοποίησης των πολιτών και όσον αφορά την ποιότητα των υπηρεσιών, με το 76% των χρηστών να δηλώνουν πολύ ή απόλυτα ικανοποιημένοι. Η αξιολόγηση είναι άριστη κυρίως για τις υπηρεσίες: πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (84%), καταβολή εξόδων κηδείας (81%), βεβαίωση μόνιμης κατοικίας (81%).

Οι παράγοντες που ενισχύουν τη θετική αποτίμηση των πολιτών είναι: η ευκολία λήψης – χρήσης των υπηρεσιών μέσω υπολογιστή (79%), η απουσία μετακινήσεων (77%) και η συνολική αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών (77%).

Το gov.gr, σύμφωνα με το ΕΚΤ, αναδεικνύεται το προτιμώμενο κανάλι επικοινωνίας με τη δημόσια διοίκηση, καθώς συγκεντρώνει πλέον το 65% των προτιμήσεων, ενώ ακολουθούν, με αρκετά μικρότερα ποσοστά, οι ιστοσελίδες/εφαρμογές φορέων (13%) και τα ΚΕΠ (12%).

Οσον αφορά τις δράσεις βελτίωσης των υπηρεσιών, οι πολίτες ζητούν μείωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών (37%) και προσυμπλήρωση πληροφοριών και ενημέρωση για την πορεία αιτήματος (36%).

Επιπλέον, η βασική πρόταση των πολιτών για περαιτέρω βελτίωση του gov.gr είναι η προσθήκη περισσότερων υπηρεσιών.

Η βαθμολογία

Με βάση τη συνδυαστική αξιολόγηση (ποσοτική και ποιοτική), οι υπηρεσίες που συγκέντρωσαν τη μεγαλύτερη βαθμολογία ήταν: