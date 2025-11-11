Μετά το βίντεο που ο Τσίπρας απαγγέλλει Τσίπρα, ο πρώην πρωθυπουργός ανέβασε κι ένα που δείχνει μια εκτυπωτική μηχανή να τυπώνει το βιβλίο του προκειμένου να ενημερώσει το πανελλήνιο πως σε λίγες μέρες θα βρίσκεται στις προθήκες των βιβλιοπωλείων. Οφείλει κανείς να αναγνωρίσει ότι το μάρκετινγκ του πονήματός του είναι επαγγελματικό. Οχι σαν το rebranding του, που κατάφερε να πείσει μόνο τους μυημένους στο τσιπρικό δόγμα πως κομίζει την αλλαγή ο αποχωρήσας από τον ΣΥΡΙΖΑ ιδρυτής του.

Ανασύνθεση

Ο Γιώργος Καραμέρος ένιωσε την ανάγκη να υπερασπιστεί τον Αλέξη Τσίπρα όταν ο Δημήτρης Καιρίδης – ο οποίος ήταν δίπλα του στο τηλεπλατό – είπε πως έχει σεβασμό στα «πολιτικά πτώματα». Κατά την άποψή του, μάλιστα, το κόμμα του είναι «στη φάση της ανασύνθεσης ευρύτερα» ενώ η ΝΔ είναι «στη φάση της διάλυσης». Μεταξύ μας, χρειάζεται να δείχνει κανείς λίγη συμπόνια σε όσους πάσχουν από την πολιτική εκδοχή του συνδρόμου της Στοκχόλμης, όπως οι συριζαίοι.

Συνεργασία

Ο Δημήτρης Μελίδης – του οποίου πιθανότατα δεν έχετε ξανακούσει το όνομα – είναι αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ. Ως τέτοιος μάλωσε ον κάμερα ορισμένα στελέχη του ΠΑΣΟΚ «να μην καμαρώνουν» πως είναι αξιωματική αντιπολίτευση γιατί «πολίτες ποτέ δεν τους έδωσαν αυτό τον ρόλο». Μετά, θύμισε ότι το κόμμα του το λένε «ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία», συμπληρώνοντας πως η συμπόρευση των δημοκρατικών δυνάμεων είναι ταυτοτικό ζήτημα γι’ αυτό. Πάλι καλά που δεν τις απείλησε ότι θα κρατήσουν την αναπνοή τους στην Κουμουνδούρου μέχρι να συνεργαστούν μαζί τους.

Σπίτι

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου έγραψε ένα μακροσκελέστατο ποστ όχι μόνο για να αυτοτρολαριστεί, ενημερώνοντας μας ότι «δεν είναι η Τεχνητή Νοημοσύνη το δύσκολο, ούτε τα δίκτυα και οι υπερυπολογιστές. Το δύσκολο είναι αυτά τα μηχανήματα του διαβόλου στην κουζίνα και την αποθήκη», αλλά και για να δηλώσει τον σεβασμό του σε εκείνες κι εκείνους που κρατούν ένα σπίτι. Μάλλον η Σούλα (η σύζυγός του) κι όλες οι ομοιοπαθείς θα πρέπει να αφήνουν συχνότερα τα οικιακά βάρη σ’ αυτούς που δεν τα έχουν αναλάβει, σαν άσκηση ισότητας των φύλων.