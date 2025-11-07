Νέες ποινικές διώξεις σε ακόμα τέσσερις αξιωματικούς του Λιμενικού Σώματος για το ναυάγιο της Πύλου παρήγγειλε από την εισαγγελέα του Ναυτοδικείου Πειραιά η αντεισαγγελέας του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, κάνοντας πλήρως δεκτή την προσφυγή δικηγόρων που εκπροσωπούν επιζώντες και συγγενείς των θυμάτων. Ανάμεσα στους τέσσερις είναι και ο νυν αρχηγός του Λιμενικού Σώματος Τρύφων Κοντιζάς.

Τα τρία κακουργήματα που θα αντιμετωπίσουν, σύμφωνα με την παραγγελία του Αναθεωρητικού Δικαστηρίου, είναι η ανθρωποκτονία από αμέλεια με παράλειψη κατά συρροή σε διεθνή ύδατα εντός του FIR Αθηνών, η έκθεση κατά συρροή από παράλειψη με νομική υποχρέωση διάσωσης προσώπων αβοήθητων, η οποία προκάλεσε θάνατο, και η έκθεση κατά συρροή από παράλειψη άλλων προσώπων με νομική υποχρέωση διάσωσης αυτών.

Τα συγκεκριμένα στελέχη, στις 14 Ιουνίου 2023, την ημέρα του ναυαγίου του σκάφους «Adriana» στα ανοιχτά της Πύλου, υπηρετούσαν σε επιτελικές θέσεις στο Ενιαίο Κέντρο Επιχειρήσεων Ερευνας και Διάσωσης και συμμετείχαν στις συσκέψεις και στις αποφάσεις που ελήφθησαν. Ο Τρύφων Κοντιζάς διώκεται, επίσης, ως διευθυντής (τότε) του Κλάδου Ασφάλειας και Αστυνόμευσης του Λιμενικού.

Η αναφορά της Frontex

Επισημαίνεται πως είχαν προηγηθεί οι δημοσιεύσεις ηχητικών και άλλων ντοκουμέντων και η εσωτερική αναφορά των λιμενικών της αποστολής της Frontex στην Ελλάδα (Serious Incident Report 12595/2023), η οποία κατάληγε ότι «οι Αρχές (σ.σ.: Λιμενικό) κήρυξαν την επιχείρηση SAR (Ερευνας και Διάσωσης) μόνο όταν το “Adriana” ανατράπηκε, δηλαδή όταν ήταν πολύ αργά για να διασώσουν όλους τους μετανάστες. Τις ώρες που προηγήθηκαν του ναυαγίου, οι Αρχές χρησιμοποίησαν ανεπαρκή και ακατάλληλα μέσα για να βοηθήσουν τους μετανάστες, δεδομένου του αριθμού των ατόμων που επέβαιναν στο “Adriana”. Τέλος, οι ελληνικές Αρχές δεν αξιοποίησαν τους πόρους που προσέφερε η Frontex».

Ο Συνήγορος του Πολίτη

Είχε επίσης προηγηθεί, τον περασμένο Φεβρουάριο, η δημοσιοποίηση του πορίσματος της ανεξάρτητης έρευνας που διεξήγαγε για την Πύλο ο Συνήγορος του Πολίτη, ο οποίος διαπίστωνε ενδείξεις ενοχής επτά στελεχών του Λιμενικού, συμπεριλαμβανομένου του Τρύφωνα Κοντιζά, διαβιβάζοντας τα συμπεράσματά του στην Εισαγγελία του Ναυτοδικείου.

Συγκεκριμένα, ο Συνήγορος έκανε λόγο για μια σειρά σοβαρών πράξεων και παραλείψεων των στελεχών του Λιμενικού που ενεπλάκησαν σε όλα τα στάδια της επιχείρησης έρευνας και διάσωσης των μεταναστών που επέβαιναν στο αλιευτικό «Adriana», τα οποία συνιστούσαν «σαφείς ενδείξεις για τη στοιχειοθέτηση της θανατηφόρου έκθεσης, καθώς και της έκθεσης σε κίνδυνο ζωής, υγείας και σωματικής ακεραιότητας των επιβαινόντων κατ’ άρθ. 306 ΠΚ». Το πόρισμα είχε προκαλέσει την έντονη αντίδραση του υπουργείου Ναυτιλίας που είχε προβεί σε ευθεία επίθεση στην ανεξάρτητη Αρχή.

Εναν μήνα αργότερα, τον περασμένο Μάρτιο, ο Τρύφων Κοντιζάς προβιβάστηκε με απόφαση της κυβέρνησης στη θέση του αρχηγού, ενόσω ήταν σε εξέλιξη η δικαστική έρευνα. Και δύο μήνες μετά, τον περασμένο Μάιο, το Ναυτοδικείο Πειραιά άσκησε διώξεις σε 17 στελέχη του Λιμενικού Σώματος για το ναυάγιο της Πύλου, ανάμεσά τους και στον τέως αρχηγό ΛΣ Γιώργο Αλεξανδράκη, αλλά εξέδωσε απορριπτική διάταξη για τον νυν αρχηγό.

Με την απόρριψη της διάταξης, πάντως, το αναθεωρητικό δικαστήριο έκανε δεκτές τις αιτιάσεις των δικηγόρων που ζητούσαν την άσκηση επιπλέον διώξεων, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των κατηγορούμενων λιμενικών σε 21. Παραμένει ανοιχτό, βεβαίως, το ζήτημα της διατήρησης της ηγεσίας του Σώματος από τον Τρύφωνα Κοντιζά, όντας πια υπόδικος για κακουργήματα.