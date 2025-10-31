Στις 28 Νοεμβρίου θα γίνει ταυτόχρονα η πληρωμή του επιδόματος των 250 ευρώ στους χαμηλοσυνταξιούχους και η επιστροφή ενοικίου.

Αρχικά η καταβολή ήταν προγραμματισμένη για τις 30 Νοεμβρίου, όμως επειδή η ημερομηνία πέφτει Κυριακή η πληρωμή θα πραγματοποιηθεί νωρίτερα, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση, τα χρήματα θα πιστωθούν αυτόματα στους τραπεζικούς λογαριασμούς των δικαιούχων, χωρίς να χρειάζεται να υποβληθεί νέα αίτηση ή να γίνουν αλλαγές στο myAADE.

Επισημαίνεται ότι δικαιούχοι του επιδόματος των 250 ευρώ είναι οι συνταξιούχοι του e-ΕΦΚΑ, στους οποίους καταβλήθηκε κύρια σύνταξη γήρατος ή θανάτου κατά τον μήνα Σεπτέμβριο εκάστου έτους αναφοράς (συνταξιούχοι ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, στρατιωτικοί κ.λπ.), υπό την εξής όμως ηλικιακή προϋπόθεση: Να έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος της ηλικίας τους στις 31 Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους από το έτος χορήγησης. Ειδικότερα για το έτος 2025, δικαιούχοι θα είναι όσοι θα έχουν συμπληρώσει το 65ο έτος ηλικίας μέσα στο 2024 (γεννημένοι έως και 31/12/1959).

Επίσης, πλην του ανωτέρω ηλικιακού κριτηρίου, για να είναι κάποιος δικαιούχος του επιδόματος των 250 ευρώ πρέπει, σύμφωνα με την ίδια διάταξη του Ν. 5217/2025, να συντρέχουν στο πρόσωπό του σωρευτικά και τα εξής εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά του, ανεξαρτήτως της πηγής προέλευσης, φορολογούμενο και απαλλασσόμενο, πραγματικό και τεκμαρτό, να μην υπερβαίνει για το εκάστοτε προηγούμενο φορολογικό έτος το ποσό των 14.000 ευρώ για τον άγαμο και των 26.000 ευρώ για τον έγγαμο ή για το μέρος συμφώνου συμβίωσης και το σύνολο της αξίας της ακίνητης περιουσίας υποχρέου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων να μην υπερβαίνει, με βάση την πράξη διοικητικού προσδιορισμού ΕΝΦΙΑ εκάστου έτους αναφοράς, το ποσό των 200.000 ευρώ για τον άγαμο και των 300.000 ευρώ για τον έγγαμο.

Τέλος, δικαιούχοι για την επιστροφή ενοικίου είναι όσοι δηλώνουν τη μίσθωση στην Εφορία και πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια: