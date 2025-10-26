Μοιάζει ξεκάθαρο πως τόσο ο Ολυμπιακός όσο και η ΑΕΚ δίνουν αύριο ένα ντέρμπι με υψηλή σημασία. Μήπως κάθε ματς μεταξύ των ισχυρών δεν θεωρείται κομβικό; Ασφαλώς. Εδώ, όμως, έχουμε μια διαφορετική συνθήκη. Οι μεν Ερυθρόλευκοι θέλουν να βγουν ξανά στον αφρό και να ξεχάσουν όσα έγιναν στη Βαρκελώνη. Αφενός το πώς ήρθε αυτή η ήττα και τα άθλια σφυρίγματα του ελβετού ρέφερι και αφετέρου την κατάληξη και το βαρύ σκορ.

Κάποιος εξτρά αντίπαλος δεν άφησε στον Ολυμπιακό να παλέψει μέχρι το τέλος, χωρίς φυσικά αυτό να σημαίνει πως είναι εξ ορισμού δεδομένο πως κάτι θα κατάφερνε. Στον αντίποδα έχουμε την ΑΕΚ. Σε καθεστώς εσωστρέφειας μετά τα παιχνίδια του πρωταθλήματος γιατί αλλιώς τα περίμενε και αλλιώς έρχονται. Με την Κηφισιά η νίκη ήρθε μέσα στο άγχος και τις καθυστερήσεις. Κόντρα στον ΠΑΟΚ, η ΑΕΚ έμοιαζε με προσκεκλημένη στο πάρτι του Κωνσταντέλια. Ουδέποτε φάνηκε ανταγωνιστική και αυτό προφανώς και «κάτι είπε» στους αρμόδιους.

Αραγε, αλλάζει τόσο εύκολα το… τσιπάκι; Θα το δούμε αύριο στο χορτάρινο χαλί του «Γ. Καραϊσκάκης». Αλλά καλό είναι να έχουμε υπόψη τα εξής: οι δύο προπονητές καλούνται να αξιοποιήσουν παραπάνω τους ποδοσφαιριστές που βρίσκονται στη διάθεσή τους. Ο Μεντιλίμπαρ, στα έως τώρα ραντεβού δείχνει να πορεύεται με ένα πιο σφιχτό rotation, πάει να πει ότι έχει τις αρχές του και όσους είναι πιο μπροστά στα πλάνα του. Εκτός εξαιρέσεων, δηλαδή, όπως έκανε στο ντέρμπι της Λεωφόρου με τον Παναθηναϊκό. Τώρα, ίσως επιχειρήσει αλλαγές ο έμπειρος προπονητής, πολύ απλά γιατί οι συνθήκες και οι τραυματίες το επιβάλλουν. Η κόπωση από το ταξίδι στην Ισπανία, δεδομένη. Η ανάγκη για φρεσκάρισμα, επίσης. Οπως και η αναζήτηση για το «πώς και γιατί» ο Ολυμπιακός θα ατσαλωθεί και δεν θα επηρεάζεται τόσο πολύ από τις όποιες ανάποδες και ολότελα άδικες αποφάσεις.

Υπάρχει και η ΑΕΚ. Ο Νίκολιτς ώρες ώρες πάει στο άλλο άκρο και κάνει αλλαγές μαζεμένες με στόχο να βρει τους κατάλληλους ή να εντάξει στο σχήμα αυτούς που έχουν μείνει πίσω. Γκρούγιτς και Γιόβιτς δύο τρανταχτά παραδείγματα, αλλά τα ερωτήματα για το πότε θα ενεργοποιηθεί ο κλασικός αμυντικός χαφ, Γιόνσον, παραμένουν. Οπως επίσης και ο χρονικός ορίζοντας που θα εμφανιστεί έτοιμη η ΑΕΚ στις υποχρεώσεις της. Οκτώβριο έλεγε ο κόουτς και φεύγει ο μήνας αυτός.

Είναι, συνεπώς, ή όχι, ένα ντέρμπι πολλαπλών αναγνώσεων;