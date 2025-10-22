Magic Κάρπετ

Οι μικροί του Ολυμπιακού στο Youth League αντιμετώπισαν την Μπαρτσελόνα και έχασαν χθες με 3-0. Εχαναν με αυτό το σκορ στο μισάωρο: ότι δεν δέχτηκαν περισσότερα αποτελεί μάλλον επιτυχία. Η Μπαρτσελόνα κέρδισε τη διοργάνωση πέρυσι, ο Ολυμπιακός πρόπερσι. Αλλά οι ομάδες δεν είναι του ίδιου επιπέδου, μολονότι έχουν κερδίσει η κάθε μία τη διοργάνωση. Είναι […]