Η ευρωπαϊκή Άρσεναλ του Αρτέτα: Το… απόρθητο «Emirates» και ο Ολυμπιακός
Η Άρσεναλ του Μικέλ Αρτέτα μεταμορφώνεται ευρωπαϊκά όταν πατάει χορτάρι στο Emirates. Καμία ομάδα δεν έχει καταφέρει να πάρει ούτε βαθμό στη League Phase (ή σε ομίλους) του Champions League μέσα στο Βόρειο Λονδίνο. Το “φρούριο” είναι απόρθητο και τα στατιστικά προκαλούν δέος, με τον Ολυμπιακό να είναι ο μόνος που βρήκε τον τρόπο
Κουρτουά: «Η La Liga αποφάσισε μόνη της, διαστρεβλώνει τον ανταγωνισμό»
Ο τερματοφύλακας της Ρεάλ Μαδρίτης - Τιμπό Κουρτουά - στη συνέντευξη τύπου πριν τον αγώνα της ομάδας του με τη Γιουβέντους, μίλησε για τη μεταφορά του αγώνα της La Liga μεταξύ των Μπαρτσελόνα και Βιγιαρεάλ, στις Ηνωμένες Πολιτείες
«Χώρισαν» οι δρόμοι των Άρη και Κάραϊτσιτς
Παρελθόν από τον Άρη αποτελεί ο Μπόγκνταν Κάραϊτσιτς
Ομάδα της Serie B κατηγορείται για σχέσεις με τη… μαφία
Σε καθεστώς δικαστικής διαχείρισης τέθηκε η Γιούβε Στάμπια, ομάδα της Serie B, καθώς οι ιταλικές αρχές κάνουν λόγο για εκτεταμένη διείσδυση της μαφίας στη λειτουργία του συλλόγου
Ο άνθρωπος που ήταν μια λύση
Οι μικροί του Ολυμπιακού στο Youth League αντιμετώπισαν την Μπαρτσελόνα και έχασαν χθες με 3-0. Εχαναν με αυτό το σκορ στο μισάωρο: ότι δεν δέχτηκαν περισσότερα αποτελεί μάλλον επιτυχία. Η Μπαρτσελόνα κέρδισε τη διοργάνωση πέρυσι, ο Ολυμπιακός πρόπερσι. Αλλά οι ομάδες δεν είναι του ίδιου επιπέδου, μολονότι έχουν κερδίσει η κάθε μία τη διοργάνωση. Είναι […]