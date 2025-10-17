«Απαραίτητη αλλαγή πορείας» χαρακτηρίζουν οι επίτροποι Κλίματος Βόπκε Χούκστρα και Ενέργειας Νταν Γιόργκενσεν τη νέα στρατηγική της Κομισιόν που επιδιώκει να διασφαλίσει ότι αν η ΕΕ επενδύει σε κλιματικά έργα αλλού, οι ευρωπαϊκές εταιρείες πρέπει να συμμετάσχουν. Στην κοινή συνέντευξη που παραχώρησαν στα «ΝΕΑ» και σε μικρή ομάδα ανταποκριτών ευρωπαϊκών εντύπων στις Βρυξέλλες με αφορμή την παρουσίαση της νέας στρατηγικής του «παγκόσμιου οράματος της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια», ο Γιόργκενσεν επεσήμανε επίσης τον ρόλο του ηλεκτρικού καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου (GSI), το οποίο, όπως άλλωστε και η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Αιγύπτου (GREGY) περιλαμβάνεται στη στρατηγική ως μεγάλης κλίμακας ενεργειακά έργα τα οποία «ωφελούν αμοιβαία» την ΕΕ και τις χώρες-εταίρους.

«Ο Great Sea Interconnector είναι επίσης ένα καλό παράδειγμα των πραγμάτων που θέλουμε να κάνουμε με τους γείτονές μας. Οχι μόνο θα είμαστε καλύτερα συνδεδεμένοι εσωτερικά στην ΕΕ, ειδικά στον Νότο της Ευρώπης, αλλά χρειαζόμαστε επίσης άμεσες συνδέσεις με άλλες χώρες. Αυτή η στρατηγική θα μας βοηθήσει να συνεργαστούμε στενότερα με αυτούς τους εταίρους» δήλωσε ο Γιόργκενσεν σε ερώτημά μας για το καλώδιο Ελλάδας – Κύπρου, λίγες ώρες πριν από τη χθεσινή του συνομιλία μέσω βιντεοκλήσης με τους υπουργούς Ενέργειας Ελλάδας και Κύπρου (αργότερα, μιλώντας σε συνέντευξη Τύπου, είπε ότι «είμαι αφοσιωμένος στο έργο, όπως και η πρόεδρος της Κομισιόν).

«Eνα βήμα μπροστά»

Οπως επεξήγησαν οι δύο επίτροποι, καθώς η καθαρή μετάβαση εξελίσσεται και η αγορά καθαρής τεχνολογίας επεκτείνεται, η ΕΕ πρέπει να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες για τη δική της βιομηχανία, ώστε να αποκομίσει πλήρως τα οφέλη. «Πρόκειται για μια απαραίτητη αλλαγή κατεύθυνσης προς μια διεθνή προσέγγιση, η οποία είναι πιο προσανατολισμένη στις επιχειρήσεις, να διασφαλίσουμε ότι αξιοποιούμε τι ζητούν οι εταίροι μας και ταυτόχρονα να λαμβάνουμε υπόψη τι είναι προς το συμφέρον μας. Η καθαρή τεχνολογία βρίσκεται στο επίκεντρο αυτού» επεξήγησε ο Χούκστρα. Σε ανάλογο μήκος κύματος ο Γιόργκενσεν σημείωσε ότι «πρόκειται για μια απαραίτητη αλλαγή παραδείγματος». Επεξήγησε ότι την ώρα που οι ΗΠΑ κάνουν πίσω στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, η ΕΕ κάνει ένα βήμα μπροστά, διασφαλίζοντας μια ολιστική προσέγγιση. «Οι ευρωπαϊκές εταιρείες θα είναι νικήτριες σε αυτή τη στρατηγική με την έννοια ότι θα κάνουν δουλειές με χώρες που πραγματικά τις χρειάζονται για την πράσινη μετάβαση. Επίσης, αν θέλουμε να κάνουμε τη δική μας μετάβαση, να απαλλαγούμε από την εξάρτηση από τα ρωσικά καύσιμα, χρειαζόμαστε πράσινη ενέργεια από εταίρους, ειδικά από τη μεγάλη ήπειρο ακριβώς νότια από εμάς».

Κατά τον Χούκστρα, η ΕΕ έχει επικεντρωθεί πολύ στο πόσα κάνει στην αναπτυξιακή βοήθεια και λιγότερο στο τι μπορεί να κάνει με τους εταίρους της για να προκαλέσει «μια επανάσταση καθαρών τεχνολογιών». Ο Γιόργκενσεν είπε ότι υπάρχει «μια αίσθηση απογοήτευσης» στην Ευρώπη, καθώς «θα μπορούσαμε να είμαστε ο μεγάλος ηγέτης στην πράσινη μετάβαση, αλλά δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί. «Η νέα στρατηγική περιλαμβάνει δέκα συγκεκριμένα σχέδια και δέκα συγκεκριμένες δράσεις εστιάζοντας στις επιχειρήσεις και στη δημιουργία επενδύσεων». Μάλιστα, μέσω ενός επιχειρηματικού συμβουλίου, η Κομισιόν θα διασφαλίσει ότι ευρωπαϊκές επιχειρήσεις θα έρχονται σε επαφή με αξιωματούχους των κυβερνήσεων στις χώρες-εταίρους όταν η ΕΕ επενδύσει σε έργα εκεί. «Για να σιγουρευτούμε ότι δεν δίνουμε απλώς μια επιταγή, αλλά διασφαλίζουμε ότι θα γίνουν με τη βοήθεια ευρωπαϊκών εταιρειών». Το ζήτημα, είπε ο Χούκστρα, είναι πώς μπορούμε, φέρνοντας τις εταιρείες καθαρής τεχνολογίας, είτε αιολικής ενέργειας είτε της βιομηχανίας μπαταριών, να τις αναπτύξουμε περαιτέρω στη γεωγραφική περιοχή των εταίρων της ΕΕ. «Είναι κάτι που πραγματικά αναζητούν η άλλη πλευρά και οι συνομιλητές μας» είπε. Κατά τον Γιόργκενσεν, «είναι συναλλακτικό, αλλά με αμοιβαίο όφελος». Ανέφερε εκ νέου την Αφρική, στην οποία φτάνει σήμερα λιγότερο από το 5% των επενδύσεων σε ηλιακή ενέργεια στον κόσμο, ενώ έχει το μεγαλύτερο δυναμικό, και η Ευρώπη χρειάζεται πράσινη ηλεκτρική ενέργεια και πράσινο υδρογόνο. «Θα ήταν τραγωδία αν δεν το εκμεταλλευτούμε τόσο για το καλό της Αφρικής όσο και για το δικό μας καλό» είπε.