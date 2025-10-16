Συνεχή μείωση του δημόσιου χρέους της Ελλάδας έως το 2030 βλέπει το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, που εκτιμά παράλληλα ότι η χώρα θα συνεχίσει να καταγράφει πρωτογενή πλεονάσματα, αν και μικρότερα από πριν.

Σύμφωνα με τη νέα έκθεση για τις Δημοσιονομικές Προοπτικές (Fiscal Monitor) του ΔΝΤ, το χρέος της Ελλάδας ως ποσοστό επί του ΑΕΠ αναμένεται να διαμορφωθεί σε 146,7% φέτος και σε 130,2% το 2030.

Τα στοιχεία του ΔΝΤ δείχνουν επίσης ότι η Γαλλία εάν δεν αλλάξει δρόμο θα έχει έως το 2030 χρέος ως ποσοστό του ΑΕΠ που θα είναι σχεδόν αντίστοιχο με αυτό της Ελλάδας.

Με βάση τις προβλέψεις του Ταμείου, το χρέος της Γαλλίας αναμένεται να φτάσει φέτος το 116,5% ως ποσοστό επί του ΑΕΠ, να διαμορφωθεί το 2026 στο 119,6%, το 2027 στο 122,1%, το 2028 στο 124,6%, το 2029 στο 127% και το 2030 στο 129,4%.

Επίσης, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του ΔΝΤ, η Ελλάδα θα διατηρηθεί σε τροχιά πλεονασμάτων, κάτι που αναμένεται να στηρίξει την προσπάθεια αποκλιμάκωσης του χρέους και να περιορίσει τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Δημοσίου. Ειδικότερα, τα πρωτογενή πλεονάσματα προβλέπεται να διαμορφωθούν στο 3,2% του ΑΕΠ το 2025, σημαντικά χαμηλότερα από την εκτίμηση της Αθήνας για 3,6%, ενώ για το 2026 το ποσοστό αυτό αναμένεται να φτάσει στο 2,3%, έναντι 2,8% που προβλέπει η ελληνική κυβέρνηση. Τα πλεονάσματα αναμένεται να διαμορφωθούν στο 1,8% του ΑΕΠ για το 2027 και το 2028, να αυξηθούν στο 1,9% το 2029 και να φτάσουν στο 2% του ΑΕΠ το 2030. Οσον αφορά τα δημόσια έσοδα, οι προβλέψεις του ΔΝΤ δείχνουν οριακή πτώση ως ποσοστό του ΑΕΠ, από 49,8% το 2025 σε 46,8% το 2030.

Τι γίνεται παγκοσμίως

Σε παγκόσμιο επίπεδο η ανάπτυξη παραμένει υποτονική και το δημόσιο χρέος είναι υψηλό και αυξάνεται, με τις αυξανόμενες αμυντικές δαπάνες, τη γήρανση του πληθυσμού και τα υψηλότερα επιτόκια να ασκούν πρόσθετη πίεση στα δημόσια οικονομικά, εκτιμά το ΔΝΤ. Οι κυβερνήσεις θα πρέπει να αναλάβουν αποφασιστική δράση για την ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης και τον εξορθολογισμό των δημόσιων δαπανών.

Με την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στις δαπάνες οι κυβερνήσεις μπορούν όχι μόνο να ενισχύσουν την οικονομική ανθεκτικότητα αλλά και να ανοίξουν τον δρόμο για ένα πιο ευημερούν μέλλον για τους πολίτες τους, θεωρεί το Ταμείο. Οπως αναφέρει το Ταμείο, μεταξύ άλλων οι μισθοί του δημόσιου τομέα συχνά υπερβαίνουν αυτούς του ιδιωτικού τομέα, στρεβλώνοντας τις αγορές εργασίας.