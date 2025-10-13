Ο δήμαρχος της Αθήνας είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος για να απαντήσει στα ερωτήματα που αφορούν στο θέμα, αλλά και να παρουσιάσει το σκεπτικό του Δήμου. Του απευθυνθήκαμε και έδωσε τις παρακάτω απαντήσεις στα ερωτήματά μας.

Οι συνεχείς σφραγίσεις και τα πρόστιμα δείχνουν μια πιο αυστηρή στάση του δήμου απέναντι στις παραβάσεις. Είναι αυτή μια νέα στρατηγική για τον δημόσιο χώρο και την αλλαγή της εικόνας της Αθήνας;

Κάθε έλεγχος και κάθε σφράγιση που πραγματοποιούμε έχει ένα ξεκάθαρο στόχο: να επιστρέψουμε τον δημόσιο χώρο στους πολίτες. Θέλουμε να προστατέψουμε την προσβασιμότητα και να ενισχύσουμε την ασφάλεια των δημοτών. Η κατάσταση με τα παράνομα τραπεζοκαθίσματα έχει φτάσει στο απροχώρητο. Οι πεζοί στριμώχνονται ανάμεσα σε τραπέζια και καρέκλες που «πνίγουν» πλατείες, πεζόδρομους και πεζοδρόμια. Η Αθήνα ανήκει σε όλους τους πολίτες και οι κανόνες ισχύουν για όλους. Δεν πρόκειται για μία ακόμη θεωρία.

Από τον Ιούνιο, εφαρμόζουμε τη νέα κανονιστική απόφαση για την κατάληψη και αξιοποίηση κοινόχρηστων χώρων από καταστήματα και επιχειρήσεις, η οποία προβλέπει μεταξύ άλλων αυστηρότερα πρόστιμα και κυρώσεις για όσους παρανομούν.

Οπως για παράδειγμα, σφράγιση του καταστήματος αν διαπιστωθεί και δεύτερη παράβαση αυθαίρετης χρήσης κοινόχρηστου χώρου και τετραπλασιασμό του προστίμου για την καταπάτηση διάβασης τυφλών. Η Αθήνα δεν μπορεί να αλλάξει εικόνα αν δεν μπει τέλος στην αίσθηση ότι «ο καθένας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει».

Πολλοί επαγγελματίες ανησυχούν ότι οι αυστηροί έλεγχοι πλήττουν την εστίαση. Πώς μπορεί να ισορροπήσει η ανάγκη για νομιμότητα με τη στήριξη της επιχειρηματικότητας;

Η εστίαση είναι βασικός πυλώνας της οικονομικής και κοινωνικής ζωής της Αθήνας. Ο δήμος δεν είναι απέναντι στους επαγγελματίες. Αντιθέτως, θέλουμε να τους στηρίξουμε και να συνεργαστούμε μαζί τους. Δεν υπάρχει τιμωρητική λογική πίσω από τους ελέγχους που πραγματοποιούμε, αλλά μια πολιτική ισονομίας: να έχουν όλοι οι επιχειρηματίες ίσους όρους, να μπορεί ο πεζός να περπατά, να υπάρχει σεβασμός στον δημόσιο χώρο. Στηρίζουμε την υγιή επιχειρηματικότητα. Οταν υπάρχουν σαφείς κανόνες για όλους, κανείς δεν αδικείται, κανείς δεν κερδίζει σε βάρος του άλλου. Στην πραγματικότητα, οι ίδιοι οι επαγγελματίες ωφελούνται, γιατί δημιουργείται ένα δίκαιο και ανταγωνιστικό περιβάλλον, που δίνει αξία και στην επιχείρηση και στη γειτονιά. Γι’ αυτό προχωράμε και σε διάλογο με τον κλάδο, ώστε να βρούμε λύσεις που θα διευκολύνουν τις επιχειρήσεις να είναι βιώσιμες και παράλληλα να προστατεύουμε την πόλη μας. Η ισορροπία αυτή δεν είναι μόνο εφικτή, αλλά και αναγκαία για μια Αθήνα πιο ανθρώπινη, πιο δίκαιη και πιο ελκυστική.