Ο ιστιοπλοϊκός κόσμος είναι φτωχότερος από την απώλεια του Ακη (Λάζαρου) Τσαλίκη που έφυγε από τη ζωή. Ο πρόεδρος του ΝΟ Θεσσαλονίκης, παλαιός ιστιοπλόος της ολυμπιακής κλάσης 470, είχε συμμετοχές σε Μεσογειακούς και Βαλκανικούς Αγώνες.

Ηταν ενεργός αθλητής ιστιοπλοΐας ανοικτής θαλάσσης, αγώνισμα στο οποίο κατέκτησε τη δεύτερη θέση της ερασιτεχνικής κατηγορίας Corinthians στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ORC 2016, ως κυβερνήτης του σκάφους «Οξυγόνον». Συγκαταλεγόταν στους λίγους έλληνες ωκεανοπόρους, αφού διέσχισε τον Ατλαντικό το 1992 ακολουθώντας την πορεία του Κολόμβου στο πλαίσιο του επετειακού αγώνα Discovery Race.