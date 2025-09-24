Ο Λουίς Ινάσιο Λούλα ντα Σίλβα μίλησε πρώτος στην επετειακή Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, αφού η παράδοση θέλει έναν Βραζιλιάνο να παίρνει πάντα τον λόγο στην αρχή. Γιατί; Επειδή σε μια από τις συνάξεις του Οργανισμού τη δεκαετία του 1950 κανένας δεν ήθελε να ανέβει στο βήμα, όλοι δίσταζαν, ώσπου το έκανε ο εκπρόσωπος της Βραζιλίας. Ετσι, το «θάρρος» του ανταμείφθηκε με την καθιέρωση του εθίμου να ανοίγει η χώρα του τις εργασίες. Οι Αμερικανοί ακολουθούν ως οικοδεσπότες.

Ασφάλεια

Πρόεδρος της 80ής Γενικής Συνέλευσης είναι η Αναλένα Μπέρμποκ. Κατά τα λεγόμενά της, μέχρι και για τις ισχυρές χώρες ο ΟΗΕ «είναι ασφάλεια ζωής». Η Γερμανίδα απάντησε και σε όσους ζητούν μεταρρύθμισή του, υποστηρίζοντας ότι «το να μην εγκαταλείπεις είναι το αληθινό DNA των Ηνωμένων Εθνών, να συνεργάζεσαι ακόμη και την πιο σκοτεινή ώρα». Καλά τα λέει. Αλλά, πώς δουλεύει κανείς αρμονικά με αυταρχικούς ηγέτες που έχουν ναρκισσιστική διαταραχή και αγνοούν μέχρι και τη δική τους κοινή γνώμη;

Δικαίωμα

«Πρέπει να ξαναδεσμευθούμε στη λύση των δύο κρατών προτού να είναι πολύ αργά», προειδοποίησε ο Αντόνιο Γκουτέρες. Το χειροκρότημα, βέβαια, το πήρε όταν είπε «ας είμαστε ξεκάθαροι: η κρατική υπόσταση για τους Παλαιστίνιους είναι δικαίωμα, όχι ανταμοιβή». «Η άρνησή της θα είναι δώρο για τους απανταχού εξτρεμιστές. Χωρίς δύο κράτη δεν θα υπάρξει ειρήνη στη Μέση Ανατολή και ο ριζοσπαστισμός θα απλωθεί στην υφήλιο», εξήγησε. Το επιχείρημά του είναι απλό και πειστικό. Ωστόσο, παραβλέπει ότι ακραίοι κυβερνούν και στη Δύση πια.

Πραγματισμός

Εκτός από τη Γάζα, το άλλο μεγάλο θέμα που συζητούν τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ είναι η Ουκρανία. Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα μιλήσει σήμερα κι αναμένεται να ζητήσει στήριξη από τους συμμάχους. Ωστόσο, στο παρασκήνιο το Κίεβο ετοιμάζεται για μια νέα φάση του πολέμου κατά τη διάρκεια της οποίας θα πρέπει να βασίζεται περισσότερο στις δικές του δυνάμεις. Είναι λογικό να σβήνουν σιγά – σιγά οι ελπίδες των Ουκρανών για νέες αμερικανικές κυρώσεις στη Ρωσία και να επικρατεί ο πραγματισμός.