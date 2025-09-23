Η πρεμιέρα του Χρήστου Κόντη στον πάγκο του Παναθηναϊκού δεν ήταν ακριβώς αυτό που είχε ονειρευτεί ο κόουτς. Οταν συμφωνούσε με τους Πράσινους, το έκανε με την προοπτική να συνεχίσει και μετά τη διακοπή του Οκτωβρίου, ήθελε δηλαδή να παίξει δυνατά κάθε χαρτί του. Τι καλύτερο, λοιπόν, που εκκινούσε τη θητεία του με το Τριφύλλι απέναντι στον Ολυμπιακό; Δεν είναι υπερβολή, αλλά η απτή πραγματικότητα. Με ποδοσφαιρικούς όρους, το ραντεβού του Κόντη απέναντι στους Ερυθρόλευκους έμοιαζε με το ίσως… ευκολότερο, υπό την έννοια πως δεν θα έπρεπε να έχει άγχος και δεν κατέβαινε ως φαβορί ή με την υποχρέωση να πάρει τους βαθμούς.

Τι συνέβη, όμως; Ηθελε πολύ την επιτυχία ο προπονητής. Το σκριν, όμως, του ρέφερι δεν ήταν αρκετό και το πέναλτι που δεν δόθηκε στον Καμπελά έμεινε στη μνήμη ως η φάση του συγκεκριμένου ντέρμπι. Οπως και δύο λάθη του Κόντη. Το πρώτο, αφορούσε στη διαχείριση της κατάστασης. Ναι, είχε ζητήματα με τραυματισμούς ή ενοχλήσεις ποδοσφαιριστών του. Από τη στιγμή, ωστόσο, που ο αντίπαλος κόουτς σου ρίχνει στο ματς τον Ταρέμι και ο Ολυμπιακός γεμίζει την περιοχή προκειμένου να αγωνιστεί φουλ επιθετικά και άρα με δύο σέντερ φορ στο «κουτί», οφείλεις να αντιδράσεις. Να έχεις μια «απάντηση». Τελικά, Γεντβάι και Ινγκασον έμειναν στον πάγκο, τελευταία αλλαγή του Παναθηναϊκού ήταν ο Μλαντένοβιτς, οπότε ο Ολυμπιακός με τις περισσότερες δυνάμεις έκλεισε τον γηπεδούχο στα καρέ του και το σφυροκόπημα έφερε το γκολ του Ελ Κααμπί και την ισοφάριση.

Δεύτερο λάθος; Οσα άφησε να εννοηθούν στις δηλώσεις που έκανε μετά το φινάλε του ματς. Μόνο το όνομα του προηγούμενου προπονητή δεν ανέφερε ως υπεύθυνου για την ισοπαλία. Γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει την απαιτούμενη φυσική κατάσταση, οι παίκτες ακόμη και οι αμυντικοί παθαίνουν κράμπες, οι αλλαγές ήταν αναγκαστικές και όπως τονίστηκε «είναι κάτι που δεν μπορώ να διανοηθώ». Κοντολογίς, ο Χρήστος Κόντης «έδωσε» τον Βιτόρια και στη συνείδησή του αυτός έχει ευθύνες για τα κακώς κείμενα που υπάρχουν στον Παναθηναϊκό. Οπως βέβαια και για τα όποια θετικά. Γιατί μη λησμονεί κάποιος πως η ομάδα που πλέον οδηγεί ο έλληνας τεχνικός, συνεχίζει στην Ευρώπη και στο επικείμενο ραντεβού με τη Γιουνγκ Μπόις καλείται να αντεπεξέλθει στις όποιες δυσκολίες και να κάνει καλή αρχή στη league phase του Europa League.

Υ.Γ. Για το «ήταν πέναλτι η φάση με τον Καμπελά» που αποφάνθηκε ο Λανουά, κανένα σχόλιο. Είναι λες και παραβιάζεις ανοιχτές θύρες. Πιο ξεκάθαρη ανατροπή, προφανώς και δεν υπάρχει!