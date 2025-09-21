Υψηλές πτήσεις καταγράφονται στις ταξιδιωτικές εισπράξεις οι οποίες ανήλθαν στα 12,2 δισ. ευρώ, το επτάμηνο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2025, έναντι 10,83 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2024, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Μόνο τον Ιούλιο οι ταξιδιωτικές εισπράξεις κινήθηκαν πάνω από 4,5 δισ. ευρώ έναντι 3,9 δισ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024. Συνολικά, το πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών διευρύνθηκε, λόγω της βελτίωσης του ισοζυγίου ταξιδιωτικών υπηρεσιών, ενώ τα ισοζύγια μεταφορών και λοιπών υπηρεσιών κατέγραψαν επιδείνωση. Σε σύγκριση με τον Ιούλιο του 2024, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 6,4% και οι σχετικές εισπράξεις κατά 15,0%.

Την ίδια ώρα, κατά 1,4 δισ. ευρώ μειώθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών κατά το επτάμηνο Ιανουάριος – Ιούλιος 2025, παραμένοντας ωστόσο σε υψηλό επίπεδο, σύμφωνα με την ΤτΕ, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2024 και διαμορφώθηκε σε 6,7 δισ. ευρώ. Τον Ιούλιο του 2025, το πλεόνασμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών υπερδιπλασιάστηκε (αύξηση κατά 728,5 εκατ. ευρώ) έναντι του αντίστοιχου μήνα του 2024 και διαμορφώθηκε σε 938,4 εκατ. ευρώ.

Επαφές στο Λονδίνο

Στις κινήσεις των ελληνικών τραπεζών στο πεδίο των εξαγορών και συγχωνεύσεων επικεντρώθηκε το ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών που συνομίλησαν με τα στελέχη των τραπεζών στο Λονδίνο, στο πλαίσιο του συνεδρίου της Bank of America. Δεν ήταν λίγες οι ερωτήσεις σχετικά με ενδεχόμενες κινήσεις της Eurobank στην αγορά της Βουλγαρίας από το νέο έτος, όταν και η γειτονική χώρα υιοθετεί επισήμως το ευρώ ως νόμισμα. Παράλληλα, οι επενδυτές εξέφρασαν τον προβληματισμό τους σχετικά με την αγορά στεγαστικών δανείων που αναπτύσσεται αναιμικά, λόγω της χαμηλής προσφοράς ακινήτων, αλλά και των περιορισμένων ιδίων κεφαλαίων των νοικοκυριών.

Συνέπειες από Γαλλία

Ολοένα και βαθαίνει η κρίση στη Γαλλία, με αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες διαδηλωτές να γεμίζουν τους δρόμους στις κινητοποιήσεις της περασμένης Πέμπτης. Σε αυτό το πλαίσιο, μελέτη της Eurobank αναδεικνύει ότι οι ελληνικές εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών προς τη Γαλλία αναλογούν στο 1,5% του ΑΕΠ της χώρας μας. Επιπλέον, οι εξαγωγές ταξιδιωτικών και μεταφορικών υπηρεσιών ξεπερνούν τα 2 δισ. ευρώ ετησίως. Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι μια παρατεταμένη κρίση στη Γαλλία θα έχει σημαντικές συνέπειες στην Ελλάδα.

Καινοτομία και ψηφιοποίηση

Ρόλο προέδρου θα αναλάβει ο Κυριάκος Πιερρακάκης στη σημερινή συζήτηση των υπουργών Οικονομικών της Ευρωπαϊκής Ενωσης με θέμα τον τομέα που τον ανέδειξε, δηλαδή την καινοτομία και την ψηφιοποίηση, στο πλαίσιο των άτυπων συνεδριάσεων Eurogroup και ECOFIN στην Κοπεγχάγη.

Κατάργηση του ρωσικού LNG

Η Ευρωπαϊκή Ενωση εξετάζει να λάβει μέτρα για πιο γρήγορη κατάργηση της χρήσης ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου στην ΕΕ, έναν χρόνο νωρίτερα από το προγραμματισμένο, σύμφωνα με πηγές του Bloomberg. Η Κομισιόν διερευνά το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει διάταξη στο νέο πακέτο κυρώσεων για την επιτάχυνση της ημερομηνίας σταδιακής κατάργησης του LNG, ανέφεραν οι πηγές.

Αξιοποίηση ακινήτων

Την αναβίωση και αξιοποίηση ακινήτων του Δημοσίου έχει θέσει ως προτεραιότητα η ΕΤΑΔ. Ηδη σε εξέλιξη βρίσκονται τρεις διαγωνισμοί που αφορούν ακίνητα στην Παλιά Πόλη του Ναυπλίου, στην Αλεξανδρούπολη ένα διώροφο διατηρητέο κτίριο και στον Αγιο Νικόλαο Λασιθίου ένα τετραώροφο πρώην ξενοδοχείο.