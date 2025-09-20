Πατάνε γκάζι τα τετράτροχα κινητά «παλάτια» στην Ελλάδα, με εκατοντάδες Ελληνες να επενδύουν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για να αγοράζουν Lamborghini, Bentley και Porsche. Σύμφωνα με τις πωλήσεις του ΣΕΑΑ και τις ταξινομήσεις των αυτοκινήτων των τελευταίων μηνών η αγορά των σπορ, πολυτελών αυτοκινήτων ανθεί με ιδιαίτερα καλές επιδόσεις και τους έλληνες αγοραστές να αγοράζουν πανάκριβα μοντέλα που κοστίζουν πάνω από 100 – 150 χιλιάδες ευρώ και αγγίζουν ακόμη και τις 600.000 ευρώ.

Είναι χαρακτηριστικό, ότι το οκτάμηνο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2025 στους ελληνικούς δρόμους βγήκαν μοντέλα με «εξωτικά» χαρακτηριστικά, που βγάζουν μάτι. Θραύση κάνουν (θυμίζοντας εποχές 2000-2008) οι Porsche (και ιδίως οι ηλεκτρικές εκδόσεις που κοστίζουν αρκετές εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ), ενώ καλές επιδόσεις στον τομέα των πωλήσεων σημειώνουν οι ηλεκτρικές SUV εκδόσεις των Mercedes, BMW και Lexus ακόμη και Lamborghini που δεν έχουν ξανακυκλοφορήσει σε ελληνικούς δρόμους.

Με μια πιο προσεκτική «ματιά» το διάστημα Ιανουάριος – Αύγουστος 2025 η Porsche βρήκε 19 νέους αγοραστές μόνο για το πανάκριβό της μοντέλο, την Panamera (με την πιο φθηνή έκδοση να κοστίζει 170 χιλιάδες ευρώ) ενώ η Bentley έχει ήδη δύο νέους φανατικούς της χλιδάτης Flying Spur που κοστίζει περίπου 280.000 € στην Ελλάδα, αλλά η τιμή της μπορεί να εκτοξευθεί σημαντικά ανάλογα με την έκδοση (αν για παράδειγμα είναι υβριδική V6, V8 ή την κορυφαία Mulliner) αλλά και τρεις Bentley Bentayga με την κάθε μία να κοστίζει πάνω από 200.000 ευρώ. Το ίδιο χρονικό διάστημα ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα 505 πολυτελή SUV (μεταξύ αυτών και 101 Porsche Cayenne), μοντέλα που κοστίζουν κατά μέσο όρο 120 – 140 χιλιάδες ευρώ.

Μία και μοναδική Ferrari πουλήθηκε στην Ελλάδα το οκτάμηνο του 2025 και αφορά το μοντέλο 296 GTS, με την τιμή της στη χώρα μας να υπερβαίνει τις 350.000 ευρώ. Ενώ ένας πελάτης πέρασε το κατώφλι της Rolls-Royce με την ταξινόμηση μιας Cullinan που κοστίζει 600.000 ευρώ. Μεγάλες επιδόσεις σημείωσε και η Lamborghini Urus, με τρία μοντέλα να βρίσκουν κατόχους στη χώρα μας.

Σύμφωνα με κύκλους της αγοράς αυτοκινήτου, η αναζήτηση πολυτελών αυτοκινήτων έχει αυξηθεί σημαντικά και στους εμπόρους μεταχειρισμένων αυτοκινήτων (ιδίως σε φίρμες που εξειδικεύονται στα πολυτελή μοντέλα), με τους πωλητές, όπως τονίζουν, να απορρίπτουν αρκετές αγορές ακριβών «τζιπ», μιας και οι υποψήφιοι αγοραστές είτε δεν πληρούν τις φορολογικές προϋποθέσεις, είτε επιθυμούν την αγορά τους μόνο με μετρητά. Σε ορισμένες περιπτώσεις, για να «κλειδώσουν» την αγορά του πολυτελούς αυτοκινήτου που μπορεί να αγγίζει ακόμη και τις 150.000 ευρώ, προτείνουν την ταξινόμηση σε δύο ή και τρεις ιδιοκτήτες, ώστε να επιτευχθεί η αγορά του και για να μην έχουν περιπέτειες με την Εφορία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ και του ΣΕΑΑ, κατά τον Αύγουστο του 2025 κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά 15.490 αυτοκίνητα (καινούργια ή μεταχειρισμένα εξωτερικού) έναντι 15.438 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 0,3%.

Τα καινούργια αυτοκίνητα που κυκλοφόρησαν τον Αύγουστο του 2025 ανέρχονται σε 8.192 έναντι 8.149 που κυκλοφόρησαν τον αντίστοιχο μήνα του έτους 2024, παρουσιάζοντας αύξηση 0,5%. Αξιο αναφοράς ότι από τις πωλήσεις καινούργιων αυτοκινήτων ένα στα δύο μοντέλα που πουλάνε οι αντιπροσωπείες αφορά αυτοκίνητο με υβριδικό κινητήρα!