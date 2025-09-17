Εναν χρόνο μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, ο πρόεδρος της Γαλλικής Δημοκρατίας πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, από τις 17 έως τις 21 Σεπτεμβρίου 1975, κατόπιν πρόσκλησης του προέδρου Κωνσταντίνου Τσάτσου και του πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Καραμανλή. Η επίσκεψη, που έχει προετοιμαστεί με προσοχή από τον Κριστιάν ντε Μαρζερί, τότε πρεσβευτή της Γαλλίας στην Ελλάδα, και τον Ζακ Αντρεάνι, διευθυντή Ευρώπης στο γαλλικό υπουργείο Εξωτερικών, αποκτά ήδη από τις πρώτες επίσημες συνομιλίες σαφή ευρωπαϊκή χροιά. Καθώς η δημοκρατία σταθεροποιείται, όπως επιβεβαιώνει ο πρόεδρος Ζισκάρ ντ’ Εστέν, η επίσημη επίσκεψη του Σεπτεμβρίου 1975 πραγματοποιείται σε ένα εξαιρετικά εγκάρδιο κλίμα και αποσκοπεί στην επιβεβαίωση της υποστήριξης της Γαλλίας στην έναρξη των διαπραγματεύσεων για την ένταξη στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης περιλαμβάνει μια λαμπρή υποδοχή με πολλές επίσημες εκδηλώσεις: εκτός από τις επίσημες συνομιλίες και τα δείπνα στο Προεδρικό Μέγαρο και στην πρεσβεία, ο πρόεδρος Ζισκάρ ντ’ Εστέν λαμβάνει το χρυσό μετάλλιο της πόλης της Αθήνας, καταθέτει στεφάνι στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη και, μαζί με τη σύζυγό του, επισκέπτεται την Ακρόπολη και συναντά προσωπικότητες του πολιτισμού στους κήπους της Γαλλικής Σχολής Αθηνών. Στη Θεσσαλονίκη, έχει προβλεφθεί μια στιγμή περισυλλογής στο γαλλικό στρατιωτικό κοιμητήριο Ζεϊτινλίκ, όπου αναπαύονται 8.089 στρατιώτες που έπεσαν στο Μακεδονικό Μέτωπο (1915-1918). Παράλληλα, ο υπουργός Εξωτερικών, Ζαν Σοβανιάργκ, έχει συνομιλίες με τον ομόλογό του. Στη διάρκεια αυτής της επίσκεψης υπογράφεται επίσης η πρώτη διμερής συμφωνία για τη δημιουργία ενός σχολείου, το ιδρυτικό έγγραφο της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά, η οποία φιλοξενεί σήμερα 2.000 μαθητές.

Ολες οι συνεντεύξεις, όπως και όλες οι δηλώσεις στον Τύπο, επιβεβαιώνουν τη βούληση του προέδρου Ζισκάρ ντ’ Εστέν να υποστηρίξει την έναρξη των ευρωπαϊκών διαπραγματεύσεων και μάλιστα το συντομότερο δυνατόν. Πρόκειται για την επαναβεβαίωση της περίφημης φράσης «Ελλάς – Γαλλία, Συμμαχία», η οποία επαναδιατυπώθηκε με στόχο να συνοδεύσει την Ελλάδα στην πορεία της προς την Ευρώπη. Ο γάλλος πρόεδρος θα υποστηρίξει με αποφασιστικότητα τις ελληνικές αρχές προς τον σκοπό αυτό μέχρι το τέλος της θητείας του, ιδίως σε κάθε Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και σε όλα τα πολυμερή όργανα, και θα επιστρέψει στην Αθήνα για την υπογραφή της Συνθήκης Προσχώρησης το 1979.

Η Laurence Auer είναι πρεσβευτής της Γαλλίας στην Ελλάδα