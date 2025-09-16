Την περασμένη Παρασκευή, ο υπουργός Μετανάστευσης, Θάνος Πλεύρης, θέλησε να απαντήσει στην κριτική που του γίνεται σε «άρθρα με περισπούδαστο ύφος και βαρύγδουπες ανακοινώσεις από αρθρογράφους, φορείς και ΜΚΟ για δήθεν παραβίαση των δικαιωμάτων από την αναστολή ασύλου».

Εγραψε, λοιπόν, ότι «η αναστολή ασύλου σε συνδυασμό με την ένταση της διπλωματίας συνέβαλε ώστε οι 3.642 παράνομες αφίξεις στην Κρήτη τον Ιούλιο να γίνουν 689 τον Αύγουστο και 75 τις πρώτες δέκα μέρες του Σεπτεμβρίου. Εάν δεν είχαμε λάβει αυτά τα μέτρα θα μετρούσαμε τουλάχιστον για πάνω από 10.000 αφίξεις στην Κρήτη το αντίστοιχο διάστημα με ασύλληπτη πίεση στην Κρήτη και σε όλη την ενδοχώρα. Επιπλέον εάν δεν τους θέταμε σε κράτηση αυτοί όλοι θα γυρνούσαν ελεύθεροι στα Πατήσια, στην Κυψέλη, στα Σεπόλια και στον Αγιο Παντελεήμονα, περιοχές που ίσως δεν ενδιαφέρουν τους συντάκτες των άρθρων και των ανακοινώσεων, καθώς επίσης και σε όλες τις πόλεις που έχουμε δομές».

Ολως τυχαίως, την επομένη διαβάσαμε ρεπορτάζ για το πώς η αναστολή ασύλου μείωσε τις ροές, με στοιχεία για νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου δεν ισχύει αναστολή ασύλου. Δυστυχώς, όμως, ενώ εκτυλισσόταν αυτό το επικοινωνιακό μπαράζ, το τριήμερο καταγράφηκαν περί τις 800 παράτυπες είσοδοι στην Κρήτη.

Η ατυχία του υπουργού δεν τελειώνει εδώ. Παρέλειψε να αναφέρει ότι η «δήθεν παραβίαση δικαιωμάτων» δεν διαπιστώνεται μόνο από την αρθρογραφία, αλλά από δικαστικές αποφάσεις. Αν θέλει να πει κάτι για τα δικαστήρια ας το πει ευθέως.

Διότι οι «περισπούδαστες» αναλύσεις είχαν εγκαίρως προβλέψει ότι οι ροές δεν εξαρτώνται από επικοινωνιακά μέτρα κι ότι η αναστολή ασύλου θα οδηγήσει απλώς σε συνωστισμό ανθρώπων. Αυτό που συμβαίνει τώρα στην Κρήτη, γιατί οι πολιτικοί που τάζουν απελάσεις αδυνατούν να οργανώσουν διαδικασίες και δομές.

Επί των προσωπικών μομφών, πάντως, να πω ότι δεν έχω δει υπουργούς να κυκλοφορούν στον Αγιο Παντελεήμονα. Είδαμε, όμως, τους ατυχείς πανηγυρισμούς για το χάλκινο μετάλλιο της Εθνικής «με οδηγό τον Γιάννη», το παιδί παράνομων μεταναστών που δεν θα είχε μεγαλώσει εδώ, ούτε θα είχε πάει στο ελληνικό σχολείο, ούτε θα έπαιζε για το εθνόσημό μας, αν υπήρχε ο σημερινός νόμος Πλεύρη που θα οδηγούσε σε σύλληψη, φυλάκιση και απέλαση της οικογένειάς του. Των «λάθρο». Από τα Σεπόλια. Κρίμα.