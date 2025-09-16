Με αφορμή την εμφάνιση του προέδρου του Κινήματος στη ΔΕΘ, ξεκίνησε ένας ακόμη γαλαζοπράσινος καβγάς. Αυτή τη φορά τσακώνονται για το κόστος των πασοκικών εξαγγελιών. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει ότι θα στοιχίσουν 4 δισ. ευρώ, ενώ ο Κώστας Τσουκαλάς τον ειρωνεύεται πως «δεν έχει κουραστεί να κοστολογεί λάθος μέτρα, να τα καταγγέλλει και μετά από λίγο καιρό να έρχεται και να τα εξαγγέλλει ως “μέτρα της κυβέρνησης της ΝΔ”». Βέβαια, ο δεύτερος δεν ένιωσε την ανάγκη να διορθώσει τη νεοδημοκρατική κοστολόγηση, δίνοντας εκείνη της Χαριλάου Τρικούπη.

Υπεκφυγή

Ζήτησαν από την Ολγα Γεροβασίλη να κρίνει την ομιλία Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη κι αμέσως μετά τη ρώτησαν αν ο ΣΥΡΙΖΑ θα συνεργαστεί με το τσιπρικό κόμμα όταν ιδρυθεί. Απέφυγε με χάρη τις απαντήσεις, λέγοντας ότι οι παρεμβάσεις του είναι πάντα ενδιαφέρουσες και προκαλούν δημόσιες συζητήσεις, αλλά και πως εκείνη θα αγωνιστεί για ένα «διαφορετικό οικονομικό, κοινωνικό και αξιακό μοντέλο». Μέχρι να αποφασίσει το πολιτικό του μέλλον ο ιδρυτής του ΣΥΡΙΖΑ, οι συριζαίοι θα τελειοποιήσουν κάθε τεχνική υπεκφυγής.

Εκπλήξεις

Ο Μακάριος Λαζαρίδης είναι ένας από τους γαλάζιους της Εξεταστικής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες, που η Επιτροπή έκανε την πρεμιέρα της, δήλωσε στο Περιστύλιο πως το κυβερνών κόμμα θα συμβάλει «με υπευθυνότητα στη λάμψη της αλήθειας και στην αποκατάσταση της εμπιστοσύνης των πολιτών» αλλά δεν έμεινε στην πολιτική ορθότητα. Στο τέλος, ενημέρωσε την πράσινη εισηγήτρια ότι «σύντομα το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ θα βρεθεί μπροστά σε εκπλήξεις». Η προειδοποίησή του, πάντως, ακούστηκε σαν να ξέρει κάτι που μάλλον δεν θα έπρεπε να γνωρίζει.

Τέχνη

Μιλώντας στην τελετή λήξης του Φεστιβάλ Δράμας, ο υφυπουργός Πολιτισμού ανέφερε ανάμεσα σε άλλα – για να απαντήσει στην κριτική που δέχθηκε η κυβέρνηση – «στην Ελλάδα είμαστε πολύ καλοί στην τέχνη. Ας μην κάνουμε τέχνη το κλάμα». Μετά, άρχισαν τα γιουχαΐσματα. Φιλική συμβουλή στον Ιάσονα Φωτήλα: εκείνο το αξίωμα που λέει πως τέχνη δεν είναι ό,τι βλέπεις, αλλά ό,τι κάνεις τους άλλους να δουν, ισχύει και για την τέχνη της πολιτικής.