Η υπογεννητικότητα και η δημογραφική κρίση, επιβεβαιώνονται και από τα συμπεράσματα που αφορούν την Ελλάδα και συμπεριλαμβάνονται στην ετήσια έκθεση του ΟΟΣΑ «Ματιές στην εκπαίδευση». Οπως καταγράφεται, και στη χώρα μας, ο αριθμός των παιδιών μέχρι 4 ετών μειώθηκε σημαντικά – μέσα σε μια δεκαετία (από το 2013 έως το 2023), έπεσε κατά 25%, ενώ προβλέπεται να μειωθεί κι άλλο (11% μέχρι το 2033).

Τα άλλα σημαντικότερα συμπεράσματα που αφορούν την Ελλάδα είναι:

Δαπάνες κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ: Η Ελλάδα δαπανά 6.420 δολάρια/μαθητή (από την πρωτοβάθμια μέχρι και πριν από την τριτοβάθμια). Με άλλα λόγια, η χώρα μας βρίσκεται στην κάτω ζώνη των δαπανών ανάμεσα στις χώρες του ΟΟΣΑ (με εύρος 2.000 δολάρια – περισσότερα από 27.000 δολάρια). Παράλληλα, οι κρατικές δαπάνες ανέρχονται στην Ελλάδα σε 4.497 δολάρια/φοιτητή – ο μέσος όρος του ΟΟΣΑ είναι 15.102 δολάρια. Με γνώμονα το ΑΕΠ, οι επενδύσεις στην εκπαίδευση (από την πρωτοβάθμια έως την τριτοβάθμια) στην Ελλάδα ανέρχονται στο 3,9% του ΑΕΠ, ποσοστό κάτω από τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ – που είναι 4,7%.

Η τριτοβάθμια είναι γένους θηλυκού Στην Ελλάδα το ποσοστό των εισακτέων φοιτητριών έχει αυξηθεί (το 2023 οι γυναίκες αντιπροσώπευαν το 55% των εισακτέων).

Προτιμάμε τις σχολές STEM

Το 30% των φοιτητών στη χώρα μας αποφοιτούν από σχολές STEM (Φυσικών Επιστημών, Τεχνολογίας, Επιστήμης των Μηχανικών και Μαθηματικά), το 24% από τις Ανθρωπιστικές Σπουδές, τις Κοινωνικές Επιστήμες και τη Δημοσιογραφία και το 19% από σχολές σχετικές με τη Διοίκηση Επιχειρήσεων και το Δίκαιο.

Ποια διεθνοποίηση; Η Ελλάδα είναι μια από τις λίγες χώρες του ΟΟΣΑ που ο αριθμός των αλλοδαπών φοιτητών δεν αυξήθηκε. Αντίθετα μειώθηκε φτάνοντας το 3% (μέσος όρος ΟΟΣΑ 7,4%).

Λίγοι μαθητές – πολλές διακοπές: Ο μέσος όρος μαθητών δημοτικού σε κάθε τάξη στις χώρες του ΟΟΣΑ είναι 20,6. Στην Ελλάδα, το 2023 ήταν 16,9 μαθητές.

Από την άλλη, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι σχολικές αργίες στη χώρα μας είναι 16,8 εβδομάδες με τον μέσο όρο του ΟΟΣΑ να φτάνει τις 13,5 εβδομάδες.