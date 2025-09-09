Η κυβέρνηση πιέζει το ΠΑΣΟΚ να δείξει συναινετική διάθεση σε μια σειρά από πρωτοβουλίες που είναι (ή λέει ότι είναι) δικές της, όμως το ίδιο κάνει και η Χαριλάου Τρικούπη. Μετά την υπόθεση του Εθνικού Απολυτηρίου, ο αρμόδιος τομεάρχης Υγείας Γιάννης Τσίμαρης και τα μέλη της Διαρκούς Επιτροπής Κοινωνικών Υποθέσεων κατέθεσαν τροπολογία που εισάγει, λέει η Χαριλάου Τρικούπη, «ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο μέτρων για την αποκατάσταση της διαφάνειας, της καταπολέμησης της ασυδοσίας και την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών στον χώρο της ιδιωτικής υγείας». Προβλέπει, μεταξύ άλλων, κάλυψη αποκλίσεων κόστους, απαγόρευση αιφνιδιαστικών χρεώσεων και παράνομων επιβαρύνσεων και θεσμοθέτηση μέγιστων ορίων τιμολόγησης. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η συναίνεση.

ΧΩΡΙΣ ΕΔΡΑ

Υπάρχει μια φημολογία, μέσα στις πολλές, που κυκλοφορεί για τον Αλέξη Τσίπρα: πως το επόμενο διάστημα αναμένεται να παραιτηθεί από την ιδιότητα του βουλευτή, παραδίδοντας την έδρα του και κόβοντας τον επίσημο δεσμό που έχει με τον ΣΥΡΙΖΑ – για να προχωρήσει στην επόμενη φάση του rebranding. Ομως μια τέτοια κίνηση θα έχει πολλαπλές επιπτώσεις για τον ΣΥΡΙΖΑ. Αν το κάνει, τότε ο επόμενος στο ψηφοδέλτιο της Α’ Πειραιά και βουλευτής στη θέση του θα είναι ο Θ. Δρίτσας. Ο οποίος δεν ανήκει στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά στη Νέα Αριστερά. Αρα, σε περίπτωση που το σενάριο όντως ισχύει, οι 11 της Πατησίων θα γίνουν 12. Και ο Τσίπρας θα έχει δείξει τις προθέσεις του απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ.

ΣΤΟ ΠΑΡΙΣΙ

Ο πρώην πρωθυπουργός, πάντως, μπορεί να συνεχίζει να παρεμβαίνει με αναρτήσεις αποσπασμάτων από την ομιλία του, όμως δεν βρίσκεται στην Αθήνα, αλλά στο Συμβούλιο της Ευρώπης για μια κλειστή συνεδρίαση που δεν θα βγάλει ειδήσεις. Επιστρέφει, όμως, άμεσα στην Αθήνα και από εδώ και πέρα το πρόγραμμά του γράφει ένα μόνο πράγμα: βιβλίο. Στόχος άλλωστε είναι η συγγραφή του να έχει ολοκληρωθεί μέχρι το τέλος του φθινοπώρου, για να ξεκινήσουν τα διαδικαστικά – εκδοτικός οίκος, ακόμα, δεν υπάρχει. Μέχρι όμως να επιστρέψει στην Αθήνα, ενδεχομένως να έχει ρωτήσει τον Γιώργο Παπανδρέου, που βρίσκεται κι αυτός στη γαλλική πρωτεύουσα για τον ίδιο λόγο, πώς ήταν η παρέλαση στο Πεκίνο.

ΨΥΧΡΑ

Σίγουρα θα είναι μαζί του πιο θερμός απ’ όσο ήταν με στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που βρέθηκαν στη Θεσσαλονίκη και στο συνέδριο του Economist για να ακούσουν τις προτάσεις του. Οι αυτόπτες μάρτυρες αντιλήφθηκαν μια… ψύχρα να το πω; Μια σχετική αδιαφορία απέναντί τους; Ιδιαίτερα θερμός σίγουρα δεν ήταν, αλλά, σε μια πιο καλοπροαίρετη ανάγνωση, μπορεί αυτό να συνέβη επειδή βιαζόταν να μπει στην αίθουσα. Η ίδια τακτική, πάντως, ακολουθήθηκε από τον Τσίπρα και σε άλλες φάσεις, εκτός του Εκθεσιακού Κέντρου, απέναντι σε στελέχη που σήμερα δεν βρίσκονται στον ΣΥΡΙΖΑ, όμως εκείνος τα έφερε στις τάξεις του κόμματος στις προηγούμενες εθνικές εκλογές.