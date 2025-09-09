Υπάρχουν πολύ σοβαρότερα θέματα στην επικαιρότητα προς σχολιασμό – το ξέρω, δεν χρειάζεται να μου το πείτε. Όμως, εγώ δεν μπορώ παρά να ξεκινήσω από την είδηση που με συγκινεί περισσότερο. Συνελήφθησαν, διαβάζω, ο ηγούμενος της Μονής Μεγάλου Σπηλαίου Καλαβρύτων και ο βοηθός του, επειδή προσπάθησαν να πουλήσουν δεκαεπτά εικόνες και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα έναντι 200.000 ευρώ. Συγχαρητήρια στην Αστυνομία που τους τσάκωσε, η θέση τέτοιων καθαρμάτων είναι στη φυλακή. Όχι μόνον επειδή λεηλατούν την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου, αλλά κυρίως επειδή ρίχνουν τις τιμές! Πού ακούστηκε μόνο 200.000 ευρώ για 17 εικόνες (βυζαντινές, μάλιστα, σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας) και δύο Ευαγγέλια του 18ου αιώνα; Απαράδεκτο! Δηλαδή, χονδρικά, μόνο δέκα χιλιάρικα το κομμάτι; Είτε Ευαγγέλιο είναι είτε εικόνα, ό,τι πάρετε ένα δεκάρικο; Αυτό κι αν είναι σκάνδαλο! Να σαπίσουν στη φυλακή οι αλήτες! Εκεί είναι η θέση τους…

Βέβαια, υπάρχει και ένα ελαφρυντικό που δεν θα έπρεπε να το αγνοήσουμε. Μπορεί οι συλληφθέντες να μη γνώριζαν και γι’ αυτό να ζήτησαν τόσο λίγα. Μην ξεχνάμε άλλωστε ότι και οι δύο είναι άνθρωποι του Θεού, δηλαδή δεν τους απασχολούν τα εγκόσμια, επομένως δεν γνώριζαν την αγορά και τις τιμές. Αυτά όμως θα τα βρει το δικαστήριο…

Να μη φύγουμε όμως από τον χώρο των δημιουργικών ενασχολήσεων της συγκεκριμένης κατηγορίας, γιατί έχουμε και το – κατά τη γνώμη μου – μέγα θέμα του φετινού καλοκαιριού, δηλαδή τη μαφία της Κρήτης με πρωταγωνιστή τον αρχιμανδρίτη Μελχισεδέκ και σε έκτακτη εμφάνιση ως guest star τον Πάνο Καμμένο. Οι διάλογοι του φερόμενου αρχηγού με τους δύο προαναφερθέντες φωτίζουν μια πτυχή της εγκληματικής προσωπικότητας, γενικώς, η οποία έχει αγνοηθεί από τους ειδικούς. Είναι εντυπωσιακό πως στο τηλεφώνημα με τον Π. Καμμένο ο μαφιόζος χάφτει αμάσητες όλες τις μπούρδες που αυτοσχεδιάζει την ώρα της συνδιάλεξης ο πρώην πολιτικός, ο οποίος σημειωτέον πρέπει να έχει κατεβάσει και μερικά ουισκάκια, αν κρίνω από το πώς μασάει τα λόγια του. Αυτός καθαρίζει με τον πρόεδρο Τραμπ, η Κίμπερλι είναι δίπλα του (αλλά δεν ακούγεται να βγάζει άχνα, αφού δεν της έχει δώσει την άδεια ο Καμμένος…) και άλλα τέτοια εξωφρενικά, που ο μαφιόζος τα δέχεται και θαυμάζει. Τόσο βλάκας είναι; Ναι! Τόσο και ακόμη περισσότερο, γιατί υπάρχει και το τηλεφώνημα με τον Μελχισεδέκ.

Από το τηλεφώνημα, συνάγεται ότι η εκδούλευση που ζητά ο Μελχισεδέκ από τον μαφιόζο γίνεται με ανταμοιβή το λείψανο (μέρος αυτού, υποθέτω, όχι ολόκληρο) του Αγίου Λαζάρου. Ο μαφιόζος ρωτάει αν είναι γνήσιο και ο αρχιμανδρίτης απαντά ότι «ναι, είναι από την Κύπρο». Έχει σημασία αυτή η παρατήρηση, διότι η Εκκλησία της Κύπρου, λόγω και των στενών σχέσεων με το Άγιον Όρος, είναι η πηγή διαφόρων δεισιδαιμονιών και θεωριών συνωμοσίας με αφορμή τη θρησκεία. Κανονικά, θα έπρεπε να της αναγνωριστεί η ιδιότητα της «Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης» (ΠΟΠ) για τέτοιου είδους προϊόντα, αλλά η κυβέρνηση εκεί είναι τόσο απορροφημένη με τη λύση του Κυπριακού που δεν περισσεύει χρόνος για άλλα. Είναι εκπληκτικό όμως ότι αυτός ο φοβερός και τρομερός, ο δαιμόνιος μαφιόζος, που καταπιάνεται με όλα, πιστεύει αυτά που του λένε ο Μελχισεδέκ και ο Καμμένος. Επιβεβαιώνεται έτσι η πεποίθησή μου ότι προϋπόθεση της εγκληματικής δράσης είναι η βλακεία.

Και, τέλος, το rebranding (sic) του Αλέξη Τσίπρα, που ξεκίνησε με μία μεγαλειώδη γκάφα από αυτές που μόνο εκείνος καταφέρνει. Συγκεκριμένα, στη συνέντευξη σε γαλλική εφημερίδα, με την οποία ανήγγειλε ότι ενδιαφέρεται να επιστρέψει, είπε ότι του λείπει «η ενεργός πολιτική». Ηθελε να πει ασφαλώς ότι του λείπει η εξουσία, γιατί στην ενεργό πολιτική είναι ήδη ως μέλος της Βουλής – άλλο αν δεν το έχει καταλάβει κανείς μας, επειδή είναι πολύ διακριτικός στα καθήκοντά του ως βουλευτής. Ομως η Βουλή είναι μια απλή αργομισθία, δεν είναι καν θέση ευρωβουλευτή! Ενώ η εξουσία…