Το κάθε διεθνές ζήτημα είναι διαφορετικό. Oι αναγωγές και οι υπεραπλουστεύσεις μπορεί να είναι η μόδα της εποχής και των social media, είναι όμως τόσο κακές όσο η μη σύγκριση ομοιοτήτων που δύο προβλήματα μπορεί να έχουν μεταξύ τους, ειδικά εάν το ζητούμενο είναι η αξιοπιστία της επιχειρηματολογίας των μερών.

Το Κυπριακό και το Ουκρανικό, λοιπόν, είναι και τα δύο ζητήματα εισβολής και κατοχής, με το δεύτερο να είναι σχετικά πρόσφατο και να ξεκίνησε το 2014, σε αυτό τουλάχιστον το επίπεδο. Σε μια περίοδο κατά την οποία η Κύπρος διατηρούσε στενότατες σχέσεις τόσο με τη Μόσχα όσο και με το Κίεβο αλλά με τη Ρωσία να έχει διεισδύσει σε κάθε τομέα της οικονομίας σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από την Ουκρανία.

Και με την Κύπρο, όσο η ΕΕ δεν την έφερνε ενώπιον του διλήμματος να ακολουθήσει ή να απομονωθεί, να τηρεί μια επαμφοτερίζουσα στάση η οποία την αποξένωνε τελικά από όλους, την ώρα μάλιστα που η ίδια ζητούσε βοήθεια για ένα πρόβλημα του είδους αυτού. Υπήρξαν και στιγμές που μόνο η Κύπρος κάλυψε τη Μόσχα ή καταψήφιζε προτάσεις καταδίκης της στην Ευρωπαϊκή Ενωση.

Αναβάπτιση

Η νέα εισβολή της Ρωσίας, το 2022, βρήκε τη Λευκωσία να έχει αναγκαστεί πια, υπό το βάρος των πιέσεων αλλά και των σκανδάλων με το ρωσικό χρήμα διαχρονικά που την εξέθεταν διεθνώς, να ευθυγραμμιστεί με τη γραμμή της ΕΕ. Η ρωσική επιθετικότητα έδωσε την ευκαιρία η Λευκωσία να αναβαπτιστεί και να ξεφύγει από τη μικρή παρέα των απολωλότων των «27» στους οποίους μάλιστα δεν ανήκε καν δογματικά.

Πέρα από τα συμφέροντα παρείχε κάλυψη φοβούμενη, ότι η Ρωσία θα άλλαζε τη στάση της στο Κυπριακό και θα ανέπτυσσε σχέσεις με το ψευδοκράτος. Με αυτή τη φοβία να έχει βγει εκτός κάδρου, μπόρεσε να διατυπώσει μια ξεκάθαρη θέση υπέρ του Κιέβου. Η κίνησή της να δεχθεί και να φιλοξενήσει 18.500 πρόσφυγες, η απόλυτη ευθυγράμμισή της Εκκλησίας της Κύπρου με το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο ζήτημα της Ουκρανικής Εκκλησίας, η βοήθεια που παρείχε η κύπρια επίτροπος Υγείας της ΕΕ, Στέλλα Κυριακίδου, στην ένταξη της Ουκρανίας στο EU4 Health, για την οποία βραβεύτηκε την περασμένη Τετάρτη με το Ουκρανικό Παράσημο της Αξίας από τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι, και πολλά άλλα έδωσαν μια νέα πνοή στις σχέσεις με το Κίεβο.

Αν φοβάται η Λευκωσία παρενέργειες από τις «δοτές» λύσεις που επιχειρούνται να εισαχθούν στο Ουκρανικό και τον παραγκωνισμό και της ίδιας από τις ΗΠΑ; Ενδεχομένως; Κανένας δεν μπορεί να το αποκλείσει, όμως η Κύπρος δείχνει να επενδύει στη στενή σχέση την οποία ανέπτυξε με την Ουάσιγκτον. Φροντίζει δε να τηρεί θέσεις αρχής, όπως αυτή που εξέφρασε τις προάλλες στα «ΝΕΑ» ο υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Κόμπος: ότι δεν νοείται συζήτηση για την Ουκρανία χωρίς την Ουκρανία…