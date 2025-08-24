Έντυπη Έκδοση - ΣκίτσαΤο σκίτσο του Κώστα Σκλαβενίτη για ΤΑ ΝΕΑ 24/08/2025 TANEA Newsroom Πρώτη Δημοσίευση 24/08/2025, 13:39 Online Έκδοση 24/08/2025, 13:42 Share Share Facebook Twitter Linked in Messenger Whatsapp Telegram e-mail Τελευταία Νέα 14:25 Πολιτική Π. Μαρινάκης σε Κ. Τσουκαλά: Οι φόροι μειώθηκαν, τα έσοδα αυξήθηκαν με ανάπτυξη και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής 14:23 Οικονομία Ενεργειακή αναβάθμιση: Πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι να την πετύχεις – Οι παράγοντες 14:22 Ποδόσφαιρο Η υπεροχή του Παναθηναϊκού έναντι της ΑΕΚ στις πτέρυγες 14:21 Κόσμος Λαβρόφ: Η Δύση αναζητά ένα πρόσχημα για να εμποδίσει τις διαπραγματεύσεις