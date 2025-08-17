Το Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025, το Πεδίον του Αρεως θα φωτιστεί από τα φώτα των φακών κεφαλής και την ενέργεια των δρομέων, καθώς θα φιλοξενήσει τον 6ο Αγώνα Πάρκου «Νυχτερινές Διαδρομές». Ο αγώνας, απόστασης 5 χλμ., διοργανώνεται από τον Αθλητικό Πολιτιστικό Σύλλογο «Αθηναίοι Δρομείς». Η διαδρομή του αγώνα εκκινεί από το άγαλμα του Κωνσταντίνου, περνά από σημαντικά σημεία του πάρκου, όπως τα αγάλματα της Αθηνάς και του Υψηλάντη, και επιστρέφει στο σημείο εκκίνησης, αποτελώντας έναν κύκλο 5 χλμ. Η διαδρομή είναι επίπεδη και ασφαλής, κατάλληλη για δρομείς όλων των επιπέδων.

Οι συμμετοχές είναι περιορισμένες σε 500 άτομα και το κόστος συμμετοχής ανέρχεται σε 10 ευρώ. Η προθεσμία για τις εγγραφές λήγει τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025, στις 14.00. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής, οι συμμετέχοντες θα λάβουν επιβεβαιωτικό email. Μετά τον αγώνα, οι δρομείς θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν αναμνηστικά μετάλλια, νερά, αναψυκτικά και φωτογραφική κάλυψη της συμμετοχής τους. Επιπλέον, θα απονεμηθούν κύπελλα στους τρεις πρώτους άνδρες και τις τρεις πρώτες γυναίκες, καθώς και στην ομάδα με την πολυπληθέστερη αποστολή.

Πληροφορίες – εγγραφές: www.athenianrunnersclub.gr/