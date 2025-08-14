Μπορεί, άραγε, ο Γιώργος Γιακουμάκης να δώσει λύσεις στο επιθετικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο ΠΑΟΚ; Να σημειώσει τα γκολ που περιμένει ο Ραζβάν Λουτσέσκου από τον κεντρικό του επιθετικό; Ακόμη περισσότερο, έχει τις δυνατότητες ο Ελληνας στράικερ να βρει δίχτυα ακόμη κι αν το σύνολο παίζει κόντρα επίθεση, δεν κλείνει, δηλαδή, σε μόνιμη βάση τον αντίπαλο στην περιοχή του;

Ασφαλώς, ο ηλικίας 30 στα 31 Γιακουμάκης, θέλει να καταθέσει διαπιστευτήρια στο χορτάρι. Άλλωστε, γι’ αυτό είπε το «ναι» στον ΠΑΟΚ και αφήνει το Μεξικό. Ο Γιακουμάκης επιδιώκει να πείσει ότι διαθέτει τις αρετές ώστε να τα καταφέρει σε τοπ επίπεδο. Ισως, μάλιστα, να στείλει και μήνυμα στην ΑΕΚ που ουδέποτε τον εμπιστεύτηκε. Ναι, ήταν δύσκολο να σταθεί στη Νέα Φιλαδέλφεια και εκεί είχαν ψηλά στις προτιμήσεις τους Αραούχο και Λιβάγια. Ένα γκολ απέναντι στον Ολυμπιακό στο Νέο Φάληρο δεν ήταν αρκετό ώστε να συνεχίσει να φορά τα Κιτρινόμαυρα ο Γιακουμάκης. Εκτοτε, άρχισε μια περιπλάνηση, από την Ολλανδία και τη Σκωτία, έως τις ΗΠΑ και το Μεξικό. Αύξησε τους λογαριασμούς του ο Γιακουμάκης, σημείωσε γκολ, έδειξε πως κοντά στον τερματοφύλακα είναι υπολογίσιμος σκόρερ, αλλά θέλει και κάτι παραπάνω. Έναν τίτλο στην Ελλάδα.

Ο Λουτσέσκου όλα αυτά τα χρόνια στον ΠΑΟΚ δοκίμασε αρκετούς κυνηγούς. Εβαλε στοιχήματα και αυτά δεν ήταν πάντα επιτυχημένα. Τον Πρίγιοβιτς, για παράδειγμα, έναν μετρ του γκολ που όμως αποχώρησε νωρίς. Ο Ακπομ, ποιοτικός χωρίς αντίρρηση, δεν παρέμεινε πολύ στην Τούμπα. Τον Τσιτουντάλι κανείς δεν τον θυμάται, ο Σαμάτα ένα εξάμηνο έκανε μόνο ικανοποιητικό , ενώ ο Μπράντον Τόμας καλός μεν, όχι κλάση δε. Ο Γιώργος Γιακουμάκης έρχεται με το μπόι και την έφεση στα γκολ, προκειμένου να επιβεβαιώσει πως έχει δίψα για κάτι δυνατό. Θα προηγηθεί στις επιλογές του Ρουμάνου προπονητή και θα αφήσει πίσω τον Τσάλοφ και τον Μύθου. Αλλά το κύριο ζητούμενο σχετίζεται με το εξής: ένας στράικερ που φαντάζει μονοδιάστατος, πρόκειται να φέρει χαμόγελα σε μια ομάδα που επιδιώκει να επιστρέψει στα τρόπαια;