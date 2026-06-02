Ύστερα από ώριμη σκέψη, αισθάνομαι ότι ένας μεγάλος και περήφανος κύκλος ολοκληρώνεται. Το να υπηρετώ το εθνόσημο, με αποκορύφωμα το ιστορικό ορόσημο της συμμετοχής στο Ευρωμπάσκετ, υπήρξε για μένα η ύψιστη τιμή και το επιστέγασμα της μέχρι σήμερα προπονητικής μου διαδρομής.

Ήταν πέντε χρόνια γεμάτα προκλήσεις, αλλά και πολύτιμες αναμνήσεις. Υπηρέτησα τη θέση αυτή με αίσθημα ευθύνης, επαγγελματισμό και πλήρη αφοσίωση.

Θέλω να εκφράσω τις οφειλόμενες και ειλικρινείς μου ευχαριστίες:

Στον Πρόεδρο κ. Ανδρέα Μουζουρίδη και στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΚ για την εμπιστοσύνη και την άψογη συνεργασία.

Στην ομάδα μου, την ΑΕΚ, η οποία τα τελευταία τρία χρονια όχι μόνο δεν στάθηκε ποτέ εμπόδιο σε αυτή την προσπάθεια, αλλά υπήρξε ένθερμος υποστηρικτής της θητείας μου στην Εθνική Ομάδα, παρά τις αντικειμενικές δυσκολίες.

Στους διεθνείς καλαθοσφαιριστές και στους συνεργάτες μου για την αφοσίωσή τους, καθώς και για τις θυσίες που έκαναν όλα αυτά τα χρόνια, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η Εθνική Ομάδα είναι υπεράνω όλων.

Στον φίλαθλο κόσμο της Κύπρου, που αγκάλιασε με πρωτόγνωρη αγάπη και θέρμη αυτή την Εθνική Ομάδα.

Αποχωρώ γεμάτος περηφάνια, δίνοντας την ευκαιρία για ένα νέο κεφάλαιο στην πορεία της Εθνικής Ομάδας και παραμένοντας για πάντα ένθερμος υποστηρικτής της.

Σας ευχαριστώ από καρδιάς.

Χριστόφορος Λειβαδιώτης».