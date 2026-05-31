Η Παρί Σεν Ζερμέν υπερασπίστηκε τα σκήπτρα της και κατέκτησε για δεύτερη φορά το UEFA Champions League. Αυτή τη φορά χρειάστηκε τη διαδικασία των πέναλτι, για να κάμψει την αντίσταση της Άρσεναλ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έζησε από κοντά αυτό το τεράστιο ποδοσφαιρικό γεγονός. Όπως είπε και ο ίδιος, ήταν η πρώτη φορά που παρακολούθησε διά ζώσης έναν τελικό της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης.

Ο Greek Freak έπλεξε το εγκώμιο στον Τιερί Ανρί, αφού δήλωσε μεγάλος φαν. Για αυτό το λόγο υποστήριζε και την Άρσεναλ στον τελικό. Χάρηκε, επίσης, που είδε έναν ωραίο αγώνα.

Ο Γάλλος επιθετικός ευχαρίστησε τον Γιάννη, ενώ ανέφερε ότι και εκείνος είναι υποστηρικτής του Έλληνα superstar.