Στη Βουδαπέστη γράφτηκε ένα ακόμη συναρπαστικό κεφάλαιο στην ιστορία του Champions League, με την Παρί Σεν Ζερμέν να επικρατεί επί της Άρσεναλ στα πέναλντι και κατέκτησε το τρόπαιο για δεύτερη διαδοχική σεζόν, ύστερα από μια συγκλονιστική μάχη.
Συνεχίστηκαν και μετά τον τελικό τα επεισόδια μεταξύ οπαδών της Παρί και της αστυνομίας (vids)
Η Παρί Σεν Ζερμέν πανηγύρισε ακόμη μία ευρωπαϊκή κορυφή, επικρατώντας της Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι και κατακτώντας το Champions League για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Στους δρόμους του Παρισιού χιλιάδες φίλαθλοι βγήκαν για να γιορτάσουν την επιτυχία της ομάδας τους, δημιουργώντας εορταστική ατμόσφαιρα σε πολλές περιοχές της πόλης. PSG – Tensions à Paris après la […]
Μακρόν για την κατάκτηση του Champions League από την Παρί: Η Γαλλία είναι περήφανη, ένα νέο αστέρι λάμπει πάνω από το Παρίσι
Τα συγχαρητήριά του προς την Παρί Σεν Ζερμέν απέστειλε ο Εμανουέλ Μακρόν μετά την κατάκτηση του Champions League, έπειτα από τη νίκη της γαλλικής ομάδας απέναντι στην Άρσεναλ στον τελικό της Βουδαπέστης. Ο Γάλλος πρόεδρος επέλεξε τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να εκφράσει τη χαρά και την ικανοποίησή του για τη νέα ευρωπαϊκή διάκριση των Παριζιάνων, […]
Φίλοι της Παρί Σεν Ζερμέν έστησαν μπλόκο με… ποδήλατα στην αστυνομία (vid)
Το Παρίσι ζει ιστορικές στιγμές μετά την κατάκτηση του Champions League από την Παρί Σεν Ζερμέν, η οποία επικράτησε της Άρσεναλ στη διαδικασία των πέναλτι έπειτα από έναν συγκλονιστικό τελικό στη Βουδαπέστη. Από τις ώρες που προηγήθηκαν της αναμέτρησης, οι δρόμοι της γαλλικής πρωτεύουσας είχαν γεμίσει από φίλους των Παριζιάνων, οι οποίοι παρακολουθούσαν τον αγώνα […]
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βράβευσε τον Βιτίνια ως MVP του τελικού του Champions League
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο δεν περιορίστηκε απλώς στην παρουσία του στις εξέδρες του μεγάλου τελικού του Champions League, αλλά είχε και ενεργό ρόλο στις εκδηλώσεις μετά το τέλος της αναμέτρησης. Ο Έλληνας σούπερ σταρ του NBA βρέθηκε στη Βουδαπέστη για να παρακολουθήσει από κοντά τη μονομαχία ανάμεσα στην Παρί Σεν Ζερμέν και την Άρσεναλ και, μετά […]