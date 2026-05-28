Την πρώτη του αποστολή ως προπονητής της εθνικής Αλβανίας γνωστοποίησε ο Ρολάντο Μαράν ενόψει των φιλικών αγώνων απέναντι στο Ισραήλ (3/6) και το Λουξεμβούργο (6/6).

Ο 62χρονος τεχνικός, που αναλαμβάνει για πρώτη φορά ομάδα εκτός Ιταλίας μετά τη θητεία του στη Μπρέσια, επέλεξε ανάμεσα στους διεθνείς και τον Σταύρο Πήλιο της ΑΕΚ.

Ο Έλληνας αριστερός μπακ συνεχίζει να κερδίζει θέση στα πλάνα της Αλβανίας, λίγους μήνες μετά τις πρώτες του συμμετοχές με το εθνόσημο.

Ο 25χρονος αμυντικός είχε πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του τον περασμένο Μάρτιο, αγωνιζόμενος απέναντι στην Πολωνία στα playoffs του Μουντιάλ, ενώ πήρε χρόνο συμμετοχής και στη φιλική αναμέτρηση με την Ουκρανία.

Αντίθετα, εκτός αποστολής έμεινε ο Θωμάς Στρακόσια, με την ομοσπονδία να αποφασίζει να του δώσει χρόνο ξεκούρασης μετά το τέλος της σεζόν.

Ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ αποτελεί σταθερό μέλος της εθνικής Αλβανίας τα τελευταία χρόνια, έχοντας ήδη καταγράψει 47 συμμετοχές με τη φανέλα της ομάδας.