Ο Ραφαέλ Ναδάλ αποκάλυψε μια ιδιαίτερα σοκαριστική φωτογραφία από το πόδι του, φέρνοντας στο προσκήνιο τις τεράστιες δυσκολίες που αντιμετώπισε στη διάρκεια της καριέρας του.

Ο Ισπανός θρύλος του τένις, ο οποίος αποχώρησε από την ενεργό δράση το 2024 έχοντας κατακτήσει 22 τίτλους Grand Slam, έζησε επί χρόνια με έντονους πόνους εξαιτίας του συνδρόμου Müller-Weiss, μιας σπάνιας εκφυλιστικής πάθησης που επηρεάζει τα οστά του ποδιού.

Η συγκεκριμένη διάγνωση έγινε γνωστή από το 2005 και σταδιακά επιβάρυνε σοβαρά την κατάσταση του ποδιού του, προκαλώντας παραμόρφωση και αναγκάζοντάς τον να αγωνίζεται για σχεδόν 20 χρόνια υπό εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες.

Durante años, Rafa Nadal no quiso enseñar nunca su pie para no mostrar las secuelas del Síndrome de Müller-Weiss. En su próximo documental de Netflix, se atreve a hacerlo. La imagen es impactante 😱 Tiene un bulto que sobresale. No sé ni cómo ha podido ganar 22 Grand Slams… pic.twitter.com/GG1HsMc1cN — José Morón (@jmgmoron) May 25, 2026

Μέσα από το ντοκιμαντέρ του, ο Ναδάλ παραδέχθηκε πως πολλές φορές έφτασε στα όριά του, παίρνοντας δύσκολες ιατρικές αποφάσεις ώστε να συνεχίσει να αγωνίζεται στο υψηλότερο επίπεδο. Όπως ανέφερε, χωρίς αυτές τις επιλογές ίσως να μην είχε φτάσει ποτέ στις τεράστιες επιτυχίες που σημείωσε.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στις έντονες θεραπείες και στη συχνή χρήση παυσίπονων, οι οποίες επηρέασαν σημαντικά την υγεία του, αποκαλύπτοντας το βαρύ τίμημα που πλήρωσε για να παραμείνει στην κορυφή του παγκόσμιου τένις.