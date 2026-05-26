Ο Παναμάς γνωστοποίησε την αποστολή του για το Παγκόσμιο Κύπελλο 2026, επιλέγοντας έναν ιδιαίτερα δημιουργικό τρόπο για να το παρουσιάσει, μέσα από ένα εντυπωσιακό βίντεο που έκανε ήδη τον γύρο του κόσμου.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός Τόμας Κρίστιανσεν δίνει το κεντρικό μήνυμα της προσπάθειας, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «ήρθε η ώρα να ονειρευτούμε», δίνοντας το σύνθημα για τη μεγάλη πρόκληση που ακολουθεί.

May 26, 2026

Στο βίντεο προβάλλονται εικόνες από διάφορες περιοχές της χώρας, αναδεικνύοντας την κουλτούρα, την καθημερινότητα και το πάθος των Παναμαϊνών για το ποδόσφαιρο.

Ο Παναμάς θα συμμετάσχει για δεύτερη φορά στην ιστορία του σε Μουντιάλ, ξεκινώντας τις υποχρεώσεις του στις 17 Ιουνίου απέναντι στη Γκάνα, ενώ στη συνέχεια θα αντιμετωπίσει Κροατία και Αγγλία σε έναν ιδιαίτερα δύσκολο όμιλο.

H αποστολή του Παναμά:

Τερματοφύλακες: Μοσκέρα (Αλ Φαϊχά), Σαμούντιο (Μαραθόν), Μείχα (Νασιονάλ)

Αμυντικοί: Κόρντομπα (Νόριτς), Αντράντε (ΛΑΣΚ Λιντς), Φαρίνα (Νίζνι Νόβγκοροντ), Ράμος (Ακαντέμικα Πουέρτο Καμπέλο), Εσκομπάρ (Ντεπορτίβο Σαπρίσα), Μίλερ (Τουράν-Τοβούζ), Γκουτιέρεζ (Λα Γκουαΐρα), Ντέιβις (Πλάθα Αμαδόρ), Μουρίγιο (Μπεσίκτας), Μπλάκμαν (Σλόβαν Μπρατισλάβας)