«Τρελαμένος» φίλος του Ολυμπιακού τρέχει στο πλάι της Ποσειδώνος με καπνογόνο, κατευθυνόμενος προς το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, εκεί όπου κορυφώνονται οι πανηγυρισμοί για την κατάκτηση της τέταρτης EuroLeague από τους Ερυθρόλευκους.
Ο Πειραιάς ζει ιστορικές στιγμές, με τους οπαδούς να ξεχύνονται στους δρόμους για να γιορτάσουν μαζί με την ομάδα μια νύχτα γεμάτη πάθος, συγκίνηση και ερυθρόλευκη υπερηφάνεια.
Η μεγάλη επιτυχία του Ολυμπιακού μετατρέπει την πόλη σε ένα ατελείωτο σκηνικό γιορτής, με το τρόπαιο να ενώνει ομάδα και κόσμο σε μια βραδιά που δύσκολα θα ξεχαστεί.
