Ο Ολυμπιακός κατέκτησε την EuroLeague 2026 επικρατώντας της Ρεάλ Μαδρίτης με 92-85 στον μεγάλο τελικό και επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης, γράφοντας ιστορία για τέταρτη φορά.

Αμέσως μετά τη λήξη του τελικού, το πούλμαν της αποστολής των «ερυθρολεύκων» έγινε αντικείμενο αποθέωσης από χιλιάδες φιλάθλους, που είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς στο κέντρο της Αθήνας και στον Πειραιά.

Στη λεωφόρο Συγγρού δημιουργήθηκαν εντυπωσιακές εικόνες, με τον κόσμο να συνοδεύει την αποστολή μέχρι το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, όπου συνεχίστηκαν οι πανηγυρισμοί για τη μεγάλη ευρωπαϊκή επιτυχία.